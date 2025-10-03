فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مدعی شد که حسن نصرالله، دبیرکل کشتهشدهٔ حزبالله لبنان، حملهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گروه افراطی حماس به اسرائیل را طراحی کرده بود.
اسماعیل قاآنی روز جمعه ۱۱ مهر در یک گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه کسی از زمان آغاز این حمله موسوم به عملیات «طوفان الاقصی» مطلع نبود، گفت که نصرالله «با دقت و نظم، مراحل موردنیاز را مشخص کرده بود».
او در توضیح بیشتر گفت که دبیرکل پیشین حزبالله «آغاز عملیات را با زمانبندی دقیق هماهنگ ساخت و تصمیم گرفت شروع آن در شبی باشد که منطقهٔ جنوب [اسرائیل] خلوتتر میشود».
این فرمانده ارشد سپاه در عین حال گفته که نه خود نصرالله، نه مقامهای ایرانی و نه «رهبران اصلی حماس» از زمان دقیق این حمله اطلاع نداشتند.
گروه افراطی حماس در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. حزبالله لبنان هم از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشود ولی اتحادیه اروپا فقط شاخهٔ نظامی آن را تروریستی میداند.
حماس و متحدانش ازجمله جمهوری اسلامی از حمله روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به خاک اسرائیل با نام «طوفان الاقصی» یاد میکنند. در این حمله، به گفتهٔ مقامهای اسرائیلی ۱۲۰۰ تن که اغلب غیرنظامی بودند، کشته شدند و همچنین شبهنظامیان حماس و گروههای دیگر فلسطینی ۲۵۱ نفر را ربودند و به داخل نوار غزه بردند.
اسرائیل در واکنش به این حمله، عملیات نظامی گستردهای را در غزه آغاز کرد که تا به حال به کشته شدن بیش از ۶۶ هزار فلسطینی منجر شده و بخشهای وسیعی از باریکه غزه را ویران کرده است.
این نخستین بار است که به نقش حسن نصرالله در طراحی حمله ۷ اکتبر اشاره میشود. حزبالله لبنان از زمان آغاز جنگ غزه وارد درگیری نظامی پراکنده با اسرائیل شد و طرفین مواضع یکدیگر را در جنوب لبنان و شمال اسرائیل گلولهباران میکردند.
با بالا گرفتن تنشها، اسرائیل ابتدا در تابستان گذشته عملیات انفجار پیجرها و دیگر وسایل ارتباطی اعضای حزبالله را اجرا کرد و سپس روز ششم مهر ۱۴۰۳ در حمله به مرکز فرماندهی حزبالله در حومه جنوبی بیروت با تعداد زیادی بمب سنگرشکن، حسن نصرالله را کشت.
نقش ایران در حملهٔ ۷ اکتبر
مقامهای اسرائیلی از زمان حملهٔ ۷ اکتبر بارها به نقش ایران در این زمینه اشاره کردهاند. همزمان با این حمله، تعداد قابل توجهی از مقامهای نظامی و سیاسی ایران به ستایش آن پرداختند. اما سه روز بعد از این حمله، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی دست داشتن حکومت خود در این عملیات را رد کرد.
او متهم کردن ایران به نقش داشتن در این حمله را «یاوهگویی» دانست و در عین حال گفت که این حمله «کار خود فلسطینیها است» و «ما پیشانی و بازوی طراحان» این حمله را «میبوسیم و به آنها افتخار میکنیم».
این در حالی است که تهران اواخر خرداد ۱۴۰۲ در طول یک هفته میزبان رهبران دو گروه فلسطینی شامل اسماعیل هنیه، رئيس دفتر سیاسی حماس، و زیاد نخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، بود و آنها ضمن دیدار با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی با علی خامنهای هم ملاقات کردند.
رهبر جمهوری اسلامی یک ماه بعد از آغاز جنگ غزه نیز با هیئت سیاسی حماس به سرپرستی اسماعیل هنیه در تهران دیدار کرد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ و کمتر از سه ماه بعد از حمله ۷ اکتبر، اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران خبرساز شد که عملیات «طوفانالاقصی» را با گرفتن «انتقام خون قاسم سلیمانی» مرتبط دانست و پس از واکنش حماس، سخنان خود را اصلاح کرد.
مقامهای اسرائیلی طی دو سال اخیر ایران را دشمن اصلی خود در منطقه معرفی کرده و گفتهاند که تهران با استفاده از گروههای نیابتی خود قصد نابودی اسرائیل را دارد.
علاوه بر کشته شدن حسن نصرالله و سپس جانشین او، مرداد پارسال اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به ایران سفر کرده بود، در اقامتگاه خود در شمال تهران ترور شد. اسرائیل رسماً مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفت. اما جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل را به برنامهریزی و اجرای این ترور متهم کرد.
بعد از کشته شدن حسن نصرالله و اسماعیل هنیه، سپاه پاسداران مهرماه پارسال عملیات «وعده صادق ۲» را اجرا کرد و دهها موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. این حملات با پاسخهای محدود اسرائیل مواجه شد.
اما این کشور بامداد ۲۳ خرداد امسال حملات غافلگیرانه گستردهای علیه فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هستهای ایران آغاز کرد که در ادامه به جنگ ۱۲ روزه منتهی شد.
در جریان این جنگ، ایالات متحده نیز روز اول تیر سه مرکز هستهای کلیدی ایران را هدف قرار داد که به گفتهٔ دونالد ترامپ باعث نابودی «کامل و مطلق» آنها شد. با این حال با اعلام او، از روز سوم تیر، آتشبس میان ایران و اسرائیل برقرار شد.