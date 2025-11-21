«افزایش اذیت و آزار» ایرانیان مخالف حکومت توسط عوامل جمهوری اسلامی در آلمان

مقامات آلمانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز تأیید کردند که ایرانیان ساکن آلمان با افزایش «آزار و اذیت» از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله «تهدید و فشار برای جاسوسی علیه دیگر تبعیدی‌ها»، روبه‌رو هستند.

سرویس‌های اطلاعاتی آلمان به طور مرتب از «فشار و جاسوسی» حکومت ایران علیه گروه‌های تبعیدی در این کشور گزارش داده‌اند.

آژانس اصلی اطلاعات داخلی آلمان هم در گزارش سالانه خود در سال گذشته اعلام کرد که این خطر همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

آژانس اطلاعات داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴ یک خط تلفن ویژه برای گزارش موارد مشکوک به تروریسم و جاسوسی خارجی راه‌اندازی کرد.

این آژانس در ایمیلی به رویترز در پاسخ به سؤالات این خبرگزاری نوشت: «در ماه‌های اخیر، تعداد گزارش‌های مرتبط با ایران افزایش یافته است»، با این حال اما آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرد.

وزارت خارجه ایران نیز هنوز به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده است.

در داخل ایران نیز گروه‌های حقوق بشری و فعالان از سرکوب شدیدتر مخالفان سیاسی خبر داده‌اند و گزارش‌های متعددی از آزار، بازداشت و انواع دیگر فشارها، به‌ویژه پس از حملات هوایی اسرائیل و آمریکا در خردادماه که بخش زیادی از توان دفاع هوایی ایران را نابود کرد، منتشر شده است.

در همین زمینه یک سخنگوی سازمان مجاهدین خلق نیز به رویترز گفته که از بیش از صد مورد تلاش دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در آلمان از ابتدای سال جاری باخبر است که «معمولاً شامل فشار برای جاسوسی علیه دیگر ایرانیان تبعیدی بوده است».

او گفت این موارد نشان‌دهنده «تشدید بی‌سابقه» فعالیت‌ نیروهای اطلاعاتی ایران در آلمان است.

بر اساس گزارش‌های اداره فدرال آمار آلمان، حدود ۱۴۴ هزار ایرانی در این کشور زندگی می‌کنند.

ماه گذشته، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به «الگوی رو به رشد سرکوب فراملی» توسط مقامات ایرانی اشاره کرد که مخالفان در خارج از کشور را از طریق «ارعاب، نظارت و تهدید» هدف قرار می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران که سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در داخل و خارج از کشور را در دوره‌های مختلف در کارنامهٔ خود دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آن‌ها در داخل کشور فشار آورده است.