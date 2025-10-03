برگزاری دومین جشنوارهٔ مهر همزمان با جشن «مهرگان» در دوبی

هم‌زمان با روزهای جشن «مهرگان» یا «نوروز پاییزی»، شهر دوبی در امارات متحده عربی شاهد برگزاری دومین دورهٔ جشنواره فرهنگی-هنری «مهر» است.

این جشنواره مستقل به همت «خانه فرهنگی و هنری مهروماه» در روزهای ۴ تا ۱۲ مهر در چهار بخش شامل موسیقی نواحی، تئاتر، فیلم کوتاه و عکس برگزار می‌شود.

هیلا صدیقی، دبیر جشنوارهٔ مهر و مدیر خانهٔ فرهنگ و هنر «مهروماه» در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید: «مهرگان به اندازهٔ نوروز، از مهم‌ترین جشن‌های باستانی ایرانیان بوده اما در طول زمان رنگ و بوی اصلی خود را از دست داده است، در صورتی که اهمیت این دو جشن برای ایرانیان باستان به یک اندازه بوده است؛ یکی جشن نیمهٔ اول سال و دیگری جشن نیمهٔ دوم سال».

او بازیابی این جشن را برای ایرانی‌ها مهم می‌داند و اضافه می‌کند: «بسیار خوب است اگر ما بتوانیم جشن دوم سال را دوباره در فرهنگ‌مان احیا کنیم و این جشنواره بتواند بهانه‌ای برای معرفی این جشن به جهانیان و ثبت آن باشد».

یکی از دلایل انتخاب شهر دوبی برای برگزاری «جشنوارهٔ مهر»، موقعیت این شهر است، به گونه‌ای که هم به لحاظ مسافت و هم امکان دریافت روادید، هنرمندان شرکت‌کننده از داخل ایران به آسانی امکان حضور دارند.

خانم صدیقی به رادیو فردا می‌گوید: «ایرانیان مهاجر در آمریکا، کانادا و اروپا، تلاش کردند جشنواره‌های مختلفی برگزار کنند، اما همیشه با این مشکل روبرو بودند که هنرمندان داخل ایران را به آسانی به این جشنوراه‌ها دعوت کنند. همیشه مشکل روادید و هزینه‌های بالا برای رفت‌وآمد وجود داشت. اما دوبی به خاطر نزدیکی به ایران و آسان بودن شرایط روادید و هزینه‌های رفت‌وآمد، این ویژگی را دارد که بسیاری از هنرمندان ایرانی بتوانند به آسانی در جشنواره حاضر شوند و در بخش‌های رقابتی شرکت کنند. این مسئله برای ما که برگزار کننده‌ایم هم شرایط آسان‌تری فراهم می‌کند تا بتوانیم هنرمندان خوبی را از سراسر دنیا دعوت کنیم».

جشنواره‌ای در ستایش از «مادر»

موضوع دورهٔ دوم جشنوارهٔ مهر، «مادر» و ستایش از او است. هیلا صدیقی در این باره می‌گوید که جشنوارهٔ امسال در چهار بخش فیلم کوتاه، تئاتر، موسیقی نواحی و عکس برگزار شد و این بخش‌ها به جز موسیقی، نگاهی به موضوع «مادر» و «ستایش مادر» داشت: «استقبال از این دورِ جشنواره بهتر از سال گذشته بود و ما توانستیم در بخش‌های زیادی، داوران مطرح خارجی را در کنار خود داشته باشیم».

برای داوری در بخش‌های مختلف جشنوراه، خانه فرهنگ و هنر مهروماه تلاش کرده تا از چهره‌های برجسته‌ای در هر کدام از بخش‌ها استفاده کند.

داوری بخش تئاتر را محمد رحمانیان، مهتاب نصیرپور، محسن علیخانی و علی عمرانی، داوری بخش عکس را سیف‌الله صمدیان، محمود کلاری، آلفرد یعقوب‌زاده، شادی قدیریان و مریم زندی، داوری بخش فیلم کوتاه را تورج اصلانی، تهمینهٔ میلانی، صدیق برمک (از افغانستان)، سامان سالور، کیورگی اواشویلی (از گرجستان) و زهرا غندور (از عراق) و داوری بخش موسیقی را محمد مهدی کورنگی، احمد الحوسنی (از امارات)، علی اکبر شکارچی، فردین خلعتبری، سپیده جندقی و نزاکت تیموراوا (از جمهوری آذربایجان) بر عهده دارند.

هیلا صدیقی تأکید می‌کند که برگزارکنندگان در تلاشند تا در سال‌های آینده جشنوارهٔ مهر را به شکلی گسترده‌تر برگزار کنند.

او به رادیو فردا گفت: «اگر این امکان فراهم شود که در سال‌های بعد جشنوارهٔ مهر وسیع‌تر و با بخش‌های بیشتر برگزار شود یا این‌که بخش‌های موجود جزئیات بیشتری داشته باشد مثلا برای بخش فیلم کوتاه بتوانیم جایزهٔ فیلمنامه‌نویسی یا موسیقی فیلم را اضافه کنیم یا این‌که برای فیلم‌های برتر بودجه ساخت فراهم کنیم و به سمت جهانی‌تر برگزار کردن جشنواره پیش برویم، این کار را خواهیم کرد».