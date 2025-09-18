رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران: مواضع روسیه در جنگ ۱۲ روزه بسیار خوب و محکم بود

رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران مدعی شد که مواضع روسیه در سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی دربارهٔ جنگ ۱۲ روزه «بسیار خوب و محکم» بوده است.
عبدالرحیم موسوی که در پی کشته شدن محمد باقری در نخستین روز جنگ ایران و اسرائیل به این سمت منصوب شد، روز پنحشنبه ۲۷ شهریور در دیدار با وزیر انرژی روسیه همچنین با اشاره به تحریمهای شدید غرب علیه تهران و مسکو خواستار افزایش همکاریها بین دو کشور شد.
او همچنین مدعی شد که ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه جواب «محکم و دندانشکن» به اسرائیل و آمریکا داد.
به جز محمد باقری، تعداد دیگری از فرماندهان ارشد نظامی ایران در جریان این جنگ کشته شدند. از سوی دیگر، علاوه بر حملات اسرائیل به پایگاههای نظامی و هستهای ایران، آمریکا بامداد اول تیر سه تأسیسات هستهای نطنز، فردو و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد.
ایران در مقابل، موشکهای بالستیک و پهپاد به اسرائیل شلیک کرد و در واکنش به حملهٔ آمریکا نیز یک پایگاه نظامی ایالات متحده در قطر را هدف قرار داد.
اظهارنظر رئیس ستادکل نیروهای مسلح در حالی است که در هفتههای اخیر برخی چهرههای سیاسی ایران از نقش مخرب مسکو در جنگ اخیر انتقاد کردهاند.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سوم شهریور گفت که روسیه اطلاعات مربوط به سامانههای پدافند ایران را به اسرائیل داده بود.
او که در دولت محمد خاتمی معاون وزارت خارجه بود، با انتقاد از نگاه سیاستمداران جمهوری اسلامی به روسیه گفت: در این جنگ مشخص شد که پیمان استراتژیک با روسیه «کشک» است.
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به گفتههای محمد صدر تأکید کرد که روسیه اطلاعات پدافندی ایران را «فروخته است».
به گفتهٔ او، «روسوفیلها» مانع از انتقاد از روسیه میشوند ولی روسیه سالهاست که جنگندههای سوخو را به ایران تحویل نداده است.
وزارت خارجه روسیه گزارشها دربارهٔ انتقال اطلاعات نظامی ایران به اسرائیل را «دروغ محض» خواند و آنها را به شدت رد کرد.
این در حالی است که دی ماه گذشته «توافقنامه جامع راهبردی» ایران و روسیه به امضای روسای جمهور دو کشور رسید و مسعود پزشکیان در نشست خبری پس از امضای این قرارداد گفت که «فصل جدیدی در روابط میان ایران و روسیه» در همه زمینهها بهویژه در زمینه همکاریهای اقتصادی را خواهد گشود.
با این حال سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، پیش از امضای این توافقنامه خبر داده بود که برخلاف پیمانهایی که کرملین با کره شمالی و بلاروس امضا کرده، توافق ایران و روسیه شامل بند «دفاع متقابل» نیست.
بهرغم انتقادها از روسیه در فضای سیاسی داخل ایران، مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد: «هیچ مانعی بر سر راه همکاریهای تهران و مسکو و اجرای توافقات فیمابین وجود ندارد».
رئیسجمهور ایران خواستار اجرا شدن توافقها به شکل عملی و در «سریعترین شکل ممکن» شد.
از سوی دیگر روسیه به عنوان یکی از کشورهای حاضر در توافق برجام، با فعال کردن «اسنپبک» یا سازوکار ماشه که میتواند تحریمهای بینالمللی را علیه ایران بازگرداند، مخالفت کرده است.
فرانسه، بریتانیا و آلمان روز ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل گامهای اول برای فعال کردن مکانیسم ماشه را برداشتند و چهار روز بعد چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل با رد اقدام سه کشور کشور اروپایی از ایران حمایت کردند.
مکانیسم ماشه بخشی از توافق برجام است که به کشورهای عضو اجازه میدهد در صورت ادعای نقض توافق توسط ایران، تحریمهای شورای امنیت را بهطور خودکار بازگردانند.