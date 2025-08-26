سازمان ملل و متحدان اروپایی اسرائیل حمله به بیمارستان ناصر غزه را محکوم کردند

در پی حمله یک تانک اسرائیلی به بیمارستان ناصر در شهر غزه که مرگ ۲۱ تن شامل ۵ خبرنگار را در پی آورد، در حالی که اسرائیل از این رویداد «ابراز تأسف» کرده، دبیرکل سازمان ملل خواهان انجام «تحقیقات فوری» شده است.

هم‌زمان، کشورهای اروپایی متحد اسرائیل این حمله را محکوم کرده و گفتند از آن وحشت کرده‌اند.

حمله مرگبار ظهر دوشنبه، سوم شهریور، در شرایطی رخ داد که هزاران نیروی کادر و ذخیره ارتش اسرائیل برای آغاز عملیات «تسلط بر شهر غزه» در حاشیه‌های این شهر مستقر شده و حملات ارتش در سایر نقاط باریکه غزه نیز ادامه دارد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، شامگاه دوشنبه گفت باید تحقیقاتی «فوری و مستقل» در مورد این رویداد «هولناک» انجام شود.

آلمان، فرانسه، بریتانیا در بیانیه‌هایی حملات اسرائیل را غیرقابل تحمل نامیدند. آلمان بر انجام تحقیقات در خصوص این رویداد تأکید کرد. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت رسیدن به آتش‌بس یک نیاز فوری است.

خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز اعلام کردند خبرنگاران آن‌ها در میان کشته‌های حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر بودند.

مریم ابودقه، ۳۳ ساله، خبرنگار آزاد کشته‌شدهٔ آسوشیتدپرس مانند سایر خبرنگاران کشته‌شدهٔ دیگر این رویداد از ساکنان غزه بود.

شبکه الجزیره مرگ محمد سلامه، یک فیلمبردار خود در این حمله را تأیید کرد و رسانه میدل‌ایست‌آی از مرگ احمد ابوعزیز، خبرنگار ۲۸ ساله خود خبر داد.

نخست‌وزیر اسرائیل دوشنبه‌شب در پیامی گفت کشورش «عمیقاً» از «حادثه غم‌انگیز» بیمارستان ناصر «متأسف است».

بنیامین نتانیاهو افزود اسرائیل «برای کار روزنامه‌نگاران، کادر درمان و تمامی غیرنظامیان ارزش قائل است». او گفت مقامات نظامی اسرائیل در حال انجام «تحقیق کامل» در مورد این رویداد هستند.

ارتش اسرائیل نیز در بیانیه‌ای تأیید کرد که حمله به بیمارستان ناصر کار ارتش بوده و از «وارد شدن آسیب به افراد غیرمرتبط» در جنگ علیه حماس «متأسف است».

گزارشگران نظامی شبکه کان دوشنبه‌شب گفتند هرگونه آتشباری به سوی مناطقی مانند بیمارستان در جنگ غزه، باید با مجوز فرماندهان ارشد و حتی رئیس ستاد ارتش انجام شود.

به گزارش این شبکه، سربازانِ عامل آتشباری فکر کرده بودند که کسی از بیمارستان از آن‌ها فیلم گرفته است. این گزارش حاکی است دو گلوله توپ از تانک به فاصله چند دقیقه به سوی بیمارستان شلیک شد.

روزنامه اسرائیل‌هیوم نیز نوشت هدف حمله، وجود یک دوربین به روی پشت بام بیمارستان بود که سربازان گفته بودند حماس از آن برای تهیه فیلم از اقدامات نظامیان اسرائیل استفاده می‌کرد.

رویترز گزارش داد که حسام المصری، پیمانکار این خبرگزاری، دوربینی را که به نظر می‌رسد هدف حمله نیروهای اسرائیلی بوده، هدایت می‌کرد. حسام المصری در این حمله کشته شد.

شبکه ای‌بی‌سی آمریکا مدعی شد که بیانیه تأسف بنیامین نتانیاهو زمان کوتاهی پس از اظهارات دونالد ترامپ در مورد این رویداد صادر شده و «گواه دیگری از تأثیر کاخ سفید بر دولت اسرائیل است و نشان می‌دهد که ترامپ تنها رهبر جهان است که بر نتانیاهو تسلط دارد».

سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی تا پیش از رویداد دوشنبه در بیمارستان ناصر، اعلام کرده بود که از بعد از حمله حماس به اسرائیل، بیش از ۲۴۰ فلسطینی شاغل در رسانه‌ها کشته شده‌اند.

اسرائیل برخی از این روزنامه‌نگاران کشته شده مانند انس شریف، خبرنگار الجزیره را که دو هفته پیش کشته شد، «تروریست‌های حماس» نامیده است.

گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ با حمله به خاک اسرائیل و کشتن حدود یک هزار و ۲۰۰ اسرائیلی و ربودن ۲۵۱ نفر کلید جنگی را زد که با گذشت ۲۳ ماه از آن هنوز ادامه دارد.

ترامپ: از شمار گروگان‌ها کاسته شده؛ اعتراض خانواده‌ها

در این میان، رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که فکر می‌کند در دو یا سه هفته «پایان قطعی» جنگ غزه فرا خواهد رسید.

دونالد ترامپ دوشنبه‌شب، سوم شهریور، در کاخ سفید گفت فشار دیپلماتیک بسیار جدی در مورد غزه وجود دارد و «باید به این کابوس پایان داد».

او در واکنش به رویداد بیمارستان ناصر غزه گفت از این موضوع خوشحال نیست و نمی‌خواسته شاهد چنین رویدادی باشد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درکنار آقای ترامپ گفت بحران غزه باید در شرایطی پایان یابد که حماس در آن‌جا (در قدرت) نباشد.

آقای ترامپ برای دومین بار در روزهای اخیر گفت به نظر می‌رسد که از تعداد گروگان‌های اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس که جان بدر برده‌اند، «یکی دو نفر دیگر کم شده باشد».

دولت اسرائیل در برابر این گفته آقای ترامپ، که ظاهراً بر اساس مطالب دریافتی او از نهادهای اطلاعاتی آمریکا بیان شده، سکوت کرده است.

ارزیابی ارتش اسرائیل تا کنون این بود که از ۵۰ گروگان باقی‌مانده این کشور در غزه ۲۰ نفر زنده هستند و بقیه جان باخته‌اند.

خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی به رسانه‌های این کشور گفته‌اند از اظهارات دونالد ترامپ در مورد کمتر شدن شمار گروگان‌های زنده نگران شده و خواهان دریافت توضیح رسمی از سوی ارتش و دولت اسرائیل هستند.

خانواده گروگان‌ها و حامیان آن‌ها در افکار عمومی اسرائیل در زمینه این نگرانی سه‌شنبه، چهارم شهریور، اقدامات اعتراضی بیشتری با عنوان «اسرائیل به‌پا می‌خیزد» برگزار کرده‌اند.

رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که از بامداد سه‌شنبه برخی از بزرگراه‌های اصلی در مرکز اسرائیل از سوی معترضان بسته شده است. برخی از مؤسسات اسرائیلی مانند شرکت‌های بزرگ فناوری با حمایت از این اقدامات اعتراضی، کار خود را در این روز تعطیل کردند. این دومین روز بزرگ اعتراضات از این دست در ده روز اخیر است.

کاهش سطح مناسبات اسرائیل و برزیل

هم‌زمان با ادامه بحران روزهای گذشته در روابط دیپلماتیک میان اسرائیل با استرالیا و فرانسه بر سر غزه و تشکیل کشوری برای فلسطینیان، دولت اسرائیل اعلام کرد برزیل نیز حاضر به پذیرش استوارنامهٔ سفیر تازه‌منصوب اسرائیل در این کشور نشده است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دولت برزیل گالی داگان، سفیر تازه اسرائیل را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و استوارنامهٔ او را رد کرده است.

برزیل سفیر خود از اسرائیل را از اواسط زمستان سال گذشته فرا خوانده بود.

لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، اقدامات اسرائیل در قبال غزه را «نسل‌کشی» دانسته و آن را با عملکرد دوره نازی‌ها مقایسه کرده است.

دولت اسرائیل دوشنبه اعلام کرد در وضعیت جدید که برزیل «دشمنی و انتقاد» از اسرائیل را دنبال می‌کند، سطح روابط دوکشور تنزل یافته است.

اسرائیل و برزیل در دوره ریاست‌جمهوری ژائیر بولسانارو مناسبات نزدیک و صمیمانه داشتند که به روابط شخصی رهبران و خانواده آن‌ها نیز گسترش یافته بود.