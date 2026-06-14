اسرائیل اعلام کرد که ارتش این کشور روز یکشنبه ۲۴ خرداد اهدافی متعلق به حزبالله را در حومه جنوبی بیروت هدف حمله قرار داده است؛ اقدامی که پس از شلیک از سوی این گروه مسلح همسو با ایران به سمت خاک اسرائیل انجام شد.
خبرگزاری دولتی لبنان نیز گزارش داد که دو نفر در پی این حملات کشته شدهاند.
ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که حزبالله سه پرتابه به سوی مناطق مسکونی در شمال اسرائیل شلیک کرده و این اقدام را نقض آشکار آتشبس توصیف کرد.
در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، آمده است: «نیروهای دفاعی اسرائیل اکنون در پاسخ به شلیک حزبالله به سوی خاک اسرائیل، اهداف تروریستی متعلق به سازمان تروریستی حزبالله را در منطقه ضاحیه بیروت هدف حمله قرار دادهاند.»
در بیانیه ارتش اسرائیل در همین باره اشاره شده است که به «اهدافی تروریستی متعلق به حزبالله» در ضاحیه حمله شده است. اسرائیل دلیل این حمله را شلیک از طرف حزبالله به خاک اسرائیل عنوان کرد.
ساعتی پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که سه پهپاد روز یکشنبه به طور جداگانه به شمال اسرائیل پرتاب شدهاند. اسرائیل گروه حزبالله را مسئول پرتاب این پهپادها اعلام کرد.
خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که در این حمله که یک آپارتمان در ضاحیه را هدف قرار داد، دو نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع امنیتی لبنان گفتند که این حمله به نظر میرسد یک حمله هدفمند با استفاده از دو موشک بوده است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که یک حمله «دقیق» علیه یک مرکز فرماندهی حزبالله انجام داده است.
حزبالله تاکنون واکنش فوری به اظهارات اسرائیل نشان نداده است، اما این گروه اعلام کرد که موشکها و پهپادهایی را به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده است.
هفته گذشته، حمله اسرائیل به ضاحیه موجب تبادل آتش میان اسرائیل و ایران شد؛ رخدادی که تهدید میکرد توافق میان آمریکا و ایران را که قرار است به جنگ گستردهتر پایان دهد، از مسیر خود خارج کند.
این در حالی است که رئیسجمهور آمریکا گفته است توافق میان واشینگتن و تهران قرار است روز یکشنبه امضا شود. مقامهای ایرانی در مقابل اعلام کردند زمان امضای این تفاهمنامه هنوز مشخص نیست.
ارتش اسرائیل روز یکشنبه همچنین به ساکنان چندین روستای دیگر در جنوب لبنان هشدار داد که محل زندگی خود را ترک کنند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل نوشت که ساکنان ۲۹ روستا در این منطقه باید به نقطهای دیگر نقل مکان کنند. اسرائیل قصد حمله هوایی به این روستاها را دارد.
طبق این گزارش، اسرائیل صبح یکشنبه ابتدا به ساکنان ۱۳ روستا و سپس ساکنان ۱۶ روستای دیگر در جنوب لبنان اخطار داده است.
ارتش اسرائیل روز شنبه صبح هم به ساکنان ۲۰ نقطه در جنوب لبنان از جمله شهر نبطیه هشدار داده بود که باید محل سکونت خود را ترک کرده و به شمال رود لیتانی بروند.
اوایل ماه مارس گذشته یعنی تنها یکی دو هفته پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، گروه حزبالله در حمایت از جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد، حملهای که بلافاصله پاسخ ارتش اسرائیل را به دنبال داشت.
درگیری این دو هنوز ادامه دارد و حتی پس از برقراری آتشبسی در ماه آوریل گذشته، حدود دو ماه پیش، هم ادامه یافته است.
حکومت ایران اصرار دارد که پایان جنگ در لبنان هم از جمله مفاد تفاهمنامهای باشد که قرار است با آمریکا امضا کند.