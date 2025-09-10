اسرائیل روز چهارشنبه ۱۹ شهریور شهر صنعا، پایتخت یمن، و استان شمالی الجوف را هدف قرار داد. وزارت بهداشت حکومت حوثیها میگوید بر اثر این حملات ۹ نفر کشته و ۱۱۸ تن دیگر زخمی شدند.
ارتش اسرائیل تأیید کرده که مواضع شورشیان حوثی در یمن، از جمله در پایتخت، را هدف قرار داده است.
در بیانیه ارتش آمده است: «دقایقی پیش، نیروی هوایی اسرائیل اهداف نظامی متعلق به رژیم تروریستی حوثی را در مناطق صنعا و الجوف یمن هدف قرار داد.»
این بیانیه همچنین میگوید که اهداف مورد حمله شامل «اردوگاههای نظامی که در آنها نیروهای رژیم تروریستی شناسایی شدند، ستاد روابط عمومی نظامی حوثیها و یک مخزن سوخت مورد استفاده رژیم تروریستی» بوده است.
شبکه تلویزیونی المسیره، وابسته به حوثیها، نیز گزارش داد که اسرائیل به شهر صنعا حمله هوایی کرده است. شاهدان عینی گفتند این حمله وزارت دفاع حوثیها را هدف گرفته بود.
ساکنان صنعا به خبرگزاری رویترز گفتند که حمله اسرائیل به یک مخفیگاه میان دو کوه صورت گرفته که بهعنوان مقر فرماندهی و کنترل استفاده میشود. میزان خسارت وارده بلافاصله مشخص نشد.
رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که از جمله اهداف این حمله، مقر اصلی حوثیها و اردوگاههای نظامی آنها بوده است.
این حملات تازهترین دور از بیش از یک سال حمله و ضدحمله میان اسرائیل و شبهنظامیان حوثی در یمن است که بخشی از تبعات جنگ غزه بهشمار میرود.
حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران پیشتر کشتیهایی را در دریای سرخ هدف قرار دادهاند؛ اقدامی که آن را نشانه همبستگی با فلسطینیان در غزه توصیف کردهاند.
آنها همچنین موشکها و پهپادهایی به سوی اسرائیل شلیک کردهاند که بیشترشان رهگیری شدهاند. هرچند روز ۱۶ شهریور یک پهپاد پرتابشده توسط حوثیها در فرودگاه رامون در نزدیکی شهر ایلات در جنوب اسرائیل سقوط کرد و باعث زخمی شدن دو مرد و توقف موقت فعالیتهای این فرودگاه شد.
اسرائیل نیز در پاسخ، مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن از جمله بندر راهبردی الحدیده را هدف قرار داده است.
حوثیها که توسط دولت دونالد ترامپ به فهرست سازمانهای تروریستی خارجی بازگردانده شد، هفته گذشته اعلام کرد که احمد غالب الرهوی، نخستوزیر حکومت این گروه، و شماری از وزرای او در حمله روز پنجشنبه ۶ شهریور اسرائیل به پایتخت یمن کشته شدند. این گروه همچنین وعده انتقام داد.