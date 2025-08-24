بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با فشار فزاینده‌ای برای پذیرش آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها روبه‌رو است، اما همزمان ارتش این کشور طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش می‌برد.

بنی گانتس، رهبر اپوزیسیون و وزیر دفاع پیشین، روز شنبه یکم شهریور پیشنهاد تشکیل یک «دولت موقت شش‌ماهه برای آزادی گروگان‌ها» را مطرح کرد و هشدار داد که جان گروگان‌های باقی‌مانده در خطر است.

خانواده‌ها می‌گویند حدود ۵۰ گروگان هنوز در غزه نگهداری می‌شوند که تنها ۲۰ نفر از آنان زنده هستند.

بنی گانتس افزود که در صورت رد این طرح، دست‌کم افکار عمومی اسرائیل خواهد دانست که اپوزیسیون «تمام تلاش خود را برای نجات گروگان‌ها» انجام داده است.

خانواده‌های گروگان‌ها نیز از دولت خواسته‌اند هرچه سریع‌تر توافقی برای آزادی عزیزان‌شان انجام دهد، چرا که با آغاز عملیات نظامی در غزه، امکان رسیدن به توافق از میان خواهد رفت.

ماه‌ها مذاکرۀ غیرمستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده و اختلافات در درون دولت ائتلافی نتانیاهو شدت گرفته است. بتسال‌ئل اسموتریچ، وزیر دارایی راستگرای افراطی، تهدید کرده در صورت موافقت نتانیاهو با توافق آتش‌بس، از دولت خارج خواهد شد.

همزمان فشارهای خارجی بر بنیامین نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ غزه نیز افزایش یافته است.

در همین حال گروه حماس هفتۀ پیش اعلام کرد طرح ارائه‌شده از سوی مصر و قطر برای آتش‌بس در جنگ غزه را «پذیرفته است»؛ طرحی شامل آتش‌بس ۶۰ روزه و آزادی ۱۰ گروگان در برابر زندانیان فلسطینی است. این طرح بر اساس پیشنهاد تعدیل‌شدۀ فرستاده ویژه آمریکا، استیو ویتکاف، تنظیم شده است.

با وجود فشارها بر دولت نتانیاهو، نیروهای اسرائیلی به حاشیه شهر غزه نفوذ کرده‌اند و شاهدان روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های بین‌المللی از حضور آنان در محله صَبره در غرب شهر غزه خبر داده‌اند.

نتانیاهو هفته گذشته از تصویب طرح اشغال شهر غزه خبر داد؛ شهری که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. گروه افراطی حماس را آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی می‌دانند.

ییسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه تهدید کرد که اگر حماس با خلع‌سلاح، آزادی همه گروگان‌های باقی‌مانده در غزه و پایان جنگ بر اساس شروط اسرائیل موافقت نکند، این کشور شهر غزه را همانند دیگر بخش‌های این سرزمین نابود خواهد کرد.

عملیات ارتش اسرائیل در غزه در شرایطی پیش می‌رود که سازمان ملل جمعه گذشته برای نخستین بار قحطی در نوار غزه را رسماً اعلام کرد.

تصاویر منتشرشده از آشپزخانه‌های خیریه نشان می‌دهد مردم، از جمله کودکان، برای دستیابی به اندکی غذا به صف‌های طولانی پناه برده‌اند.

سازمان ملل می‌گوید حدود نیم میلیون نفر در شهر غزه درگیر قحطی هستند و این وضعیت تا پایان سپتامبر به دو بخش دیگر این منطقه نیز گسترش خواهد یافت. اسرائیل این گزارش را «دروغ محض» خوانده اما مقام‌های سازمان ملل دولت نتانیاهو را به «انکار فاجعه‌ای که خود رقم زده» متهم کرده‌اند.

همزمان با ادامه بمباران‌های سنگین ارتش اسرائیل، ساکنان غزه از ویرانی محلات کامل، کمبود شدید غذا و موج تازه آوارگی خبر می‌دهند.

به گفته منابع محلی، تنها در یک روز هزاران خانواده از شهر غزه گریخته‌اند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که شمار قربانیان جنگ نزدیک به دو ساله از ۶۲ هزار نفر گذشته، در حالی که فشارهای بین‌المللی برای توقف جنگ و آزادی گروگان‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده است.

در همین حال، روز یکشنبه ۲ شهریور، هزاران نفر در شهرهای استرالیا از سیدنی تا ملبورن و بریزبن در راهپیمایی‌های اعتراضی خواستار پایان «نسل‌کشی در غزه» و تحریم اسرائیل شدند.

برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۳۵۰ هزار نفر برآورد کردند، در حالی که پلیس عدد بسیار پایین‌تری اعلام کرد.

این اعتراض‌ها پس از آن برگزار شد که دولت آنتونی آلبانیزی تصمیم گرفت فلسطین را به رسمیت بشناسد؛ اقدامی که روابط دیپلماتیک کانبرا و تل‌آویو را به شدت تیره کرده است.



