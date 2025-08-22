دستور نتانیاهو برای «مذاکرۀ فوری»، همزمان با تهدید به ویرانی شهر غزه

نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد دستور مذاکرهٔ فوری برای آزادی همهٔ گروگانها و پایان جنگ در غزه را «بر اساس شرایط قابلقبول برای اسرائیل» صادر کرده است.
همزمان وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد که اگر گروه افراطی حماس با پایان جنگ طبق شروط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را نابود خواهند کرد.
بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه، ۳۰ مرداد، در یک پیام ویدئویی گفت بهرغم دستور او برای مذاکرهٔ فوری، ارتش اسرائیل همچنان موظف است طرحهای خود برای اشغال شهر غزه و «شکست قاطع حماس» را اجرایی کند.
او همچنین با بیان اینکه اسرائیل در یک «مرحلهٔ تعیینکننده» قرار دارد، افزود «شکست دادن حماس و تضمین آزادی همهٔ گروگانها بهموازات هم پیش میروند».
مصر سهشنبهٔ این هفته اعلام کرده بود که گروه افراطی حماس، طرح ارائهشده از سوی این کشور و قطر برای آتشبس در جنگ غزه را «پذیرفته است».
با این حال، ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از آغاز تسلط خود بر اطراف شهر غزه، در آستانهٔ عملیاتی شدن طرحی خبر داد که ارتش به درخواست دولت اسرائیل تهیه کرده است.
نخستوزیر اسرائیل روز چهارشنبه به ارتش دستور داد که جدول عملیات زمانی برای اجرای طرح اشغال شهر غزه را کوتاهتر کند.
بنیامین نتانیاهو نگفت که دستور فوری آغاز مذاکرات را به چه کسی داده و از اشاره به چارچوب پیشنهادی آتشبس ۶۰ روزه در ازای آزادی نیمی از گروگانهای زنده و جانباخته خودداری کرد. اما گفت پس از تعیین محل مذاکرات، مذاکرهکنندگان را اعزام خواهد کرد.
او پنجشنبه به میان نظامیان در «لشکر غزه» در ارتش اسرائیل، در نزدیکی مرز اسرائیل با باریکهٔ غزه رفت تا برنامههای ارائهشده از سوی ارتش برای تسلط بر شهر غزه و «شکست حماس» را بهصورت نهایی تأیید کند.
به گزارش رویترز، سخنان روز پنجشنبهٔ بنیامین نتانیاهو تأکیدی بر دیدگاه دولت اسرائیل بود که هرگونه توافق باید منجر به آزادی همهٔ گروگانها شود. او در این زمینه زیر فشار وزیران وابسته به احزاب راست افراطی قرار دارد.
۵۰ نفر از میان ۲۵۱ شهروند اسرائیلی که گروه افراطی حماس آنها را در حملهٔ ۲۳ ماه پیش به اسرائیل ربود، هنوز گروگان این گروه هستند. ارتش اسرائیل میگوید در بهترین حالت، ممکن است ۲۰ نفر از این افراد زنده مانده باشند.
بر اساس پیشنهادی که حماس آن را پذیرفته، این گروه حاضر شده ۱۰ گروگان زنده و پیکر ۱۸ گروگان جانباخته را تحویل دهد و اسرائیل در ازای آن باید حدود ۲۰۰ زندانی امنیتی فلسطینی را که سالهاست در زندان اسرائیل هستند، آزاد کند.
آمریکا و اتحادیهٔ اروپا نیز مانند اسرائیل مدتها قبل از حملهٔ گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در مهر ۱۴۰۲، این گروه را بهعنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی کرده بودند.
کاتس: «دروازههای جهنم» به روی حماس گشوده میشود
ییسرائل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، جمعه ۳۱ مرداد گفت: «دروازههای جهنم بهزودی به روی قاتلان و متجاوزان حماس در غزه باز خواهد شد.»
آقای کاتس تهدید کرد که اگر حماس با شرایط اسرائیل برای پایان دادن به جنگ موافقت نکند، شهر غزه سرنوشتی مانند رفح و بیتحانون خواهد داشت (که بهتلی از ویرانه تبدیل شدهاند).
اسرائیل با وجود انتقادها و نگرانیهای زیادی که سازمان ملل، نهادهای بینالمللی دیگر و کشورهای متحد از این عملیات ابراز کردهاند، بر تصمیم خود پافشاری میکند.
اسرائیل معتقد است که بیشترین نیروهای باقیماندهٔ حماس در شهر غزه قرار دارند؛ جایی که اسرائیل بهدلیل وجود احتمالی گروگانهایش در آن، در ۲۳ ماه اخیر کمتر عملیات گسترده انجام داده است.
وای.نت، سایت روزنامهٔ یدیعوت آحرونوت، جمعه نوشت ارتش در نظر دارد ساختمانهای بلند و تونلهای شهر را منهدم و هرچه بیشتر منطقه را با خاک یکسان کند.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل برای تخریب ساختمانهای بلند ۱۰ تا ۱۵ طبقه که در غرب شهر غزه و در محلههایی مانند ریمال، صبرا و شیخ عجلین واقع هستند، باید غیر از تجهیزات مهندسی سنگین، از مقادیر زیادی مواد منفجره استفاده کند.
محلههای یادشده، از جمله ریمال، در ۱۰ سال اخیر با حمایت قطر شاهد ساختوسازهای گسترده بود و خانههایی در امتداد یک بلوار ساحلی در آن ساخته شده بود که اکثر رهبران جنبش حماس در آنها زندگی میکردند.
به نوشتهٔ وای.نت، عملیات زمینی گستردهٔ ارتش اسرائیل در شهر غزه هنوز به چند هفتهٔ دیگر تدارکات نیاز دارد زیرا باید ابتدا جمعیت شهر تخلیه شوند. شمار ساکنین غزه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر ارزیابی شده است.
از یک هفته و نیم پیش که گزارشهای مربوط به طرح ارتش برای اشغال شهر غزه منتشر شده و تانکهای اسرائیلی به نزدیکی شهر رسیدهاند، به گزارش رویترز، هزاران فلسطینی خانههای خود را ترک کردهاند.
برخی خانوادهها بهسوی پناهگاههایی در نزدیکی خط ساحلی در غرب باریکه رفتهاند و برخی نیز راهی بخشهای مرکزی یا جنوب نوار غزه شدهاند.
اعتراضات کمسابقهٔ فلسطینیان
روز پنجشنبه شماری از فلسطینیان ناامید و خسته از آوارگی، تجمعات اعتراضی کمسابقهای در شهر غزه که پیشتر فراخوان آن داده شده بود، برگزار کردند.
شماری از اتحادیههای مدنی که این تجمعات را تدارک دیده بودند، در پلاکاردهایی که بر سر دست مردم بود، نوشته بودند: «غزه را نجات دهید، دیگر بس است». شعار «غزه در اثر کشتار، گرسنگی و ظلم در حال مرگ است» نیز بر سر دست معترضین بود.
یک روزنامهنگار فلسطینی به رویترز در مورد این تجمعات اعتراضی گفت: «این یک پیام روشن است؛ حرفها تمام شده و زمان اقدام برای توقف عملیات نظامی، توقف نسلکشی علیه مردم ما و توقف کشتار روزانه فرا رسیده است.» اعتراضات از جمله متوجه گروه افراطی حماس نیز بود که کماکان بر ادامهٔ حکمرانی در باریکهٔ غزه اصرار دارد.
این رویدادها در حالی است که آمار تلفات انسانی در نوار غزه بر اثر حملات اسرائیل و محاصرۀ این باریکه همچنان رو به افزایش است.
وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس فعالیت میکند، اعلام کرد در شبانهروز منتهی به شامگاه پنجشنبه دستکم ۷۰ فلسطینی دیگر در آتشباریهای اسرائیل کشته شدند.
وزارت بهداشت غزه همچنین گفت دو نفر دیگر نیز بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه در ۲۴ ساعت جان خود را از دست دادند. اسرائیل آمار مرگ بر اثر سوءتغذیه و گرسنگی را رد میکند.
شبکهٔ الجزیره هم از مرگ ۴۰ نفر دیگر در حملات ساعات منتهی به بامداد جمعه خبر داد.
در جنگ غزه که پس از حملۀ ۲۳ ماه پیش گروه افراطی حماس به اسرائیل آغاز شده، تاکنون بیش از ۶۲ هزار فلسطینی شامل هزاران زن و کودک کشته شدهاند.