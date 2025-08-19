حماس اعلام کرد طرح تازه میانجی‌گران عرب برای آتش‌بس در نوار غزه را پذیرفته است، در حالی که اسرائیل تأکید کرد مواضعش تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس گروه افراطی حماس، روز دوشنبه ۲۷ مرداد اعلام کرد که پیشنهاد آتش‌بس جدید را بدون درخواست اصلاحات پذیرفته است و آماده مذاکره است.

تغییر موضع حماس پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل اعلام کرد طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است.

گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد.

برخی گزارش‌ها حاکی است که این پیشنهاد حاوی آتش‌بس اولیه ۶۰ روزه و آزادی گروگان‌ها را در دو مرحله است.

رئیس سازمان اطلاعات مصر، روز دوشنبه گفت: میانجی‌های مصر و قطر، پیشنهاد جدید را بر اساس طرح اخیر ایالات متحده تهیه کرده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشت تنها با نابودی حماس می‌توان به بازگشت باقی‌مانده گروگان‌ها امید داشت.

مصر و قطر تلاش دارند طرح آتش‌بس ۶۰ روزه را احیا کنند که شامل آزادی‌بخشی از ۵۰ گروگان باقی‌مانده و گفت‌وگو برای آتش‌بس دائمی است.

بسام نعیم، مقام ارشد حماس، تأیید کرد که این گروه با طرح جدید موافقت کرده است. یک مقام اسرائیلی گفت مواضع اسرائیل، از جمله لزوم آزادی همه گروگان‌ها، تغییر نکرده است.

از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد جنگ تا بازگشت همه گروگان‌ها و خلع سلاح حماس ادامه خواهد داشت.

در همین حال وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار کشته‌شدگان فلسطینی در جنگ ۲۲ ماهه از ۶۲ هزار نفر فراتر رفته است.

واکنش‌ها در اسرائیل

«پذیرش» پیشنهاد آتش‌بس ۶۰ روزه از سوی گروه افراطی حماس در جنگ غزه با سکوت رسمی نخست‌وزیر اسرائیل روبه‌رو شده اما وزیران راستگرای دولت او علیه احتمال موافقت اسرائیل با این پیشنهاد موضع گرفته و خواهان رد آتش‌بس و ادامه جنگ شدند.

یک منبع رسمی مصر شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد اعلام کرد حماس با «پذیرش» آتش‌بس ۶۰ روزه، موافقت کرده تا در ازای آزادی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، در دو مرحله نیمی از گروگان‌های زنده و جان باخته اسرائیلی را آزاد کند.

این منبع مصری افزود پیشنهاد آتش‌بس یک چارچوب برای دستیابی به توافق جامع جهت پایان دادن به بحران دو ساله غزه ارائه می‌کند.

رسانه‌های عرب منطقه اعلام کردند طرح مورد پذیرش حماس، پیشنهادی است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه دو ماه پیش به طرفین ارائه کرده بود و حماس با ارائه «تغییرات اندک» در آن، پیشنهاد را پذیرفته است.

اسرائیل پیشتر طرح آقای ویتکاف را پذیرفته بود اما مذاکرات ماه گذشته در قطر حول همین پیشنهاد با شکست روبه‌رو شد. اسرائیل و آمریکا حماس را عامل ناکامی آن دور از مذاکرات معرفی کرد.

میانجی‌گران مصری و قطری در روزهای گذشته با هیئتی از نمایندگان حماس در قاهره دیدار کردند و نخست‌وزیر قطر نیز دوشنبه ۲۷ مرداد با سفر به مصر با گروه نمایندگی حماس و همچنین با رئیس‌جمهور مصر دیدار کرد.

این در حالی است که دولت اسرائیل هفته گذشته طرح تسلط ارتش بر شهر غزه را تصویب کرد و ارتش را با وجود مخالفت ریاست ستاد ارتش، ملزم به اجرای این طرح کرد.

نخست‌وزیر اسرائیل دوشنبه‌شب ساعاتی پس از بازدید از نیروهای ارتش در نزدیکی مرز غزه، در مورد پیشنهادی که مصر از قبول آن از سوی حماس خبر داده، به مردم اسرائیل گفت: «من نیز مانند شما، گزارش‌ها را از رسانه‌ها می‌شنوم و تنها برداشت از آن‌ها این است که حماس زیر «فشار اتمی» (فشار سنگین) است».

در حالی که اشاره بنیامین نتانیاهو به آمادگی نیروهای ارتش اسرائیل برای آغاز عملیات تسلط بر شهر غزه بود، او مستقیماً در مورد آتش‌بس سخنی نگفت.

دولت او در روزهای گذشته گفته بود که دیگر با پیشنهادهای جزئی موافقت نخواهد کرد و تنها بر سر طرح‌هایی که منجر به رهایی تمامی گروگان‌ها شود، مذاکره خواهد کرد.

حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده، در حمله مهر ۱۴۰۲ به خاک اسرائیل ۲۵۱ شهروند اسرائیل را به غزه ربود و در حالی که جنگ ارتش اسرائیل در غزه بیست و سومین ماه خود را سپری می‌کند، این گروه شبه‌نظامی فلسطینی هنوز ۵۰ تن از گروگان‌ها را نزد خود حفظ کرده است.

ارتش اسرائیل ارزیابی کرده که ممکن است ۲۰ تن از گروگان‌ها زنده مانده باشند اما برای حماس معامله با جسد گروگان‌های کشته شده نیز یک امر مسبوق به سابقه است و اسرائیل در برابر جسد هر گروگان خود ده‌ها زندانی امنیتی فلسطینی را آزاد کرده است.

حدود ۴۰۰ هزار تن از مردم اسرائیل روز یکشنبه این هفته در تجمعات اعتراضی ضد جنگ خواهان تلاش بیشتر دولت برای آزادی گروگان‌های زنده و بازگرداندن جسد گروگان‌های جان‌باخته شدند اما بنیامین نتانیاهو گفته بود این اعتراض‌ها موضع حماس را سخت‌تر و زمان رهایی گروگان‌ها را با تأخیر بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

با این حال، اقدامات اعتراضی گروهی از مردم اسرائیل علیه جنگ ادامه یافته است. بامداد سه‌شنبه ۲۸ مرداد شماری از زنان اسرائیلی با بستن بزرگراه آیالون، که شاهراه اصلی در مرکز اسرائیل است، گفتند طرح تسلط بر شهر غزه به مفهوم «قربانی کردن جان گروگان‌ها و سربازان ارتش» خواهد بود.

اما شماری از وزیران احزاب راست افراطی متحد دولت بنیامین نتانیاهو دوشنبه‌شب از نخست‌وزیر خواستند بدون اعتنا به پذیرش طرح آتش‌بس از سوی حماس، جنگ علیه این گروه در غزه را ادامه دهد.

بتسال‌ئل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» گفت نباید برای دشمن طناب نجات بیندازیم.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی و رهبر جنبش «اقتدار یهودی» به بنیامین نتانیاهو گفت موافقت احتمالی دولت با آتش‌بس، بر خلاف مصوبات کابینه خواهد بود، که او و حزبش با آن کنار نخواهند آمد.

از سوی دیگر، یائیر لاپید، رهبر جناح اپوزیسیون اسرائیل، دوشنبه‌شب از دولت بنیامین نتانیاهو خواست از آغاز عملیات ارتش در مورد شهر غزه جلوگیری کرده و طرح آتش‌بس را بپذیرد.

این در حالی است که ییسرائل کاتس، وزیر دفاع و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، دوشنبه در نشست «لشکر غزه» در ارتش اسرائیل در آستانه عملیات احتمالی برای تسلط بر شهر غزه شرکت کردند.

به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، ایال زمیر در این نشست اظهار داشت که کشورش در «نقطه عطف» جنگ در غزه قرار دارد و بر افزایش حملات علیه حماس در شهر غزه تمرکز می‌کند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ائتلاف دولت نتانیاهو روز دوشنبه احضاریه‌های ارتش برای نیروهای ذخیره را جهت پیوستن به عملیات در شهر غزه، برای یک دوره دیگر تمدید کرده است. موعد این احضاریه‌ها در صورت عدم تمدید قرار بود ۳ شهریور منقضی شود.

وضعیت در غزه

رویترز به نقل از شاهدان عینی از پیشروی کاروانی از ۹ تانک و خودروی زرهی اسرائیلی در روز دوشنبه ۲۷ مرداد در منطقه صبرا در شهر غزه خبر داد.

این خبرگزاری نوشت ساکنان شهر غزه نگران هستند که ورود بیشتر نیروهای اسرائیل و احتمال گسترش جنگ آن‌ها را نیز آواره کند.

مدیر پناهگاه‌های فلسطینی در بیت لاهیا، حومه ویران‌شده در بخش شرقی شهر غزه، گفت حدود یک هزار خانواده در روزهای گذشته به سوی مناطق جنوبی باریکه غزه رفتند.

به نوشته رویترز، بسیاری از فلسطینیان در شهر غزه نیز خواهان برگزاری اعتراضات برای پایان دادن به جنگی شده‌اند که بخش بزرگی از این باریکه را ویران کرده و از حماس خواسته‌اند وارد مذاکرات با اسرائیل شود تا از حمله زمینی ارتش اسرائیل جلوگیری کند.





با این حال، یک مقام حماس دوشنبه به رویترز گفت این گروه اصرار اسرائیل به خلع سلاح یا اخراج رهبران حماس به خارج از باریکه غزه را رد کرده است.

این گزارش احتمال داده که اختلافات عمیق میان اسرائیل و حماس بر سر میزان عقب‌نشینی اسرائیل از غزه و نحوه ارائه کمک‌های بشردوستانه به ساکنان غزه نیز کماکان باقی باشد.

به نوشته رویترز، اجرا کردن طرح آتش‌بس در صورت موافقت اسرائیل با آن نیز هفته‌ها طول خواهد کشید.

هم‌زمان، منابع خبری فلسطینی از غزه از ادامه حملات اسرائیل در بامداد سه‌شنبه ۲۸ مرداد در مناطق دیگر غزه گزارش دادند و از جمله به حملات در محله الامل در خان یونس در جنوب باریکه غزه و عملیات جدید ارتش در جبالیا در شمال این باریکه اشاره کردند.

به گزارش مقامات بهداشتی غزه که در آمار خود میان غیرنظامیان و شبه‌نظامیان کشته‌شده تفکیک قائل نیستند، در بیش از ۲۲ ماه جنگ تا کنون تلفات در این باریکه از ۶۱ هزار تن فراتر رفته است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار فلسطینیانی که بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند، به ۲۶۳ تن رسیده که ۱۱۲ نفر از آن‌ها کودک بودند.