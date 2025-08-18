عفو بینالملل معتقد است که اسرائیل یک «کارزار عمدی گرسنگی دادن» به ساکنین نوار غزه را عملی میکند.
همزمان با این گزارشِ سازمان عفو بینالملل در لندن، از یکسو رئیس ستاد ارتش اسرائیل از آغاز مرحله جدید عملیات ارتش در شهر غزه خبر داد و از سوی دیگر، مذاکرهکنندگان نماینده گروه افراطی حماس از دریافت طرح تازهای برای آتشبس در جنگ غزه سخن گفتند.
عفو بینالملل روز دوشنبه ۲۷ مرداد در گزارش خود با استناد به «شواهد تکاندهنده» و «قانعکننده» که از سوی اعضای سازمانهای بشردوستانه، پزشکان و ۱۹ فلسطینی راندهشده به اردوگاهها دریافت کرده، نوشت سیاست گرسنگی دادن از سوی اسرائیل به ساکنان باریکه محاصره شده غزه، «رویکردی عامدانه» است.
عفو بینالملل نوشت اسرائیل در ۲۲ ماه جنگ، برنامهها و سیاستهایی را اجرا کرده تا عمداً شرایط زندگی را بر فلسطینیان غزه تحمیل کند که «منجر به نابودی فیزیکی آنها میشود».
این سازمان مدعی است که این امر «بخش جداییناپذیر از نسلکشی مداوم اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه» است.
یک پزشک در گفتوگو با عفو بینالملل با اشاره به «ترکیب گرسنگی با تخریب و استهلاک سیستم بهداشتی، شرایط غیربهداشتی و آوارگیهای متعدد در وضعیت غیرانسانی»، گفته است که گرسنگی شدید جمعی، فوریتهای بهداشتی، افزایش نگرانکننده بیماریهای عفونی و قابل انتقال از طریق آب، مننژیت و سندرومهای بیماری کودکان، همه مردم را تحت تأثیر قرار داده در حالی که آنتیبیوتیک شدیداً کمیاب است و بار وارده به بیمارستانها سنگین و یک «فاجعه نامرئی» را رقم زده است.
اریکا گووارا روساس، یکی از مدیران ارشد عفو بینالملل در این زمینه گفت در حالی که مقامات اسرائیل به تشدید حملات و آغاز یورش زمینی تمامعیار به شهر غزه تهدید میکنند، شهادتهای گردآوریشده این سازمان «بسیار فراتر از روایت رنج و عذاب است».
به گفته خانم روساس، گزارش سازمان او «یک کیفرخواست آتشین علیه یک سیستم بینالمللی است که تقریباً دههها به اسرائیل برای شکنجه فلسطینیان مصونیت تقریباً کامل اعطا کرده است».
او هشدار داد که اگر اسرائیل طرح حمله به شهر غزه را عملی کند، وضعیتی که هماکنون نیز یک فاجعه است، ضرباتی «ویرانگر و جبرانناپذیر» به مراکز تثبیت سوءتغذیه و مراکز درمانی شهر غزه وارد خواهد کرد.
خانم روساس از کشورهای متحد اسرائیل، بهویژه در اتحادیه اروپا، خواست که برای «پایان دادن به نسلکشی مداوم از سوی اسرائیل» اقدام کنند، فروش تسلیحاتی به اسرائیل را متوقف کرده، تحریمهای هدفمند علیه اسرائیل تعیین کرده و هرگونه تهامل با نهادهای اسرائیلی را «در مواردی که به نسلکشی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه کمک میکند، پایان دهند».
اسرائیل عفو بینالملل را یکی از نهادهایی میداند که «مغرضانه» و پیاپی علیه این کشور گزارش تهیه میکند و اسرائیل را به نقض حقوق بشر متهم میکند.
پیش از گزارش عفو بینالملل، سازمان ملل متحد هشدار داده بود که گرسنگی و سوءتغذیه در غزه اکنون به بالاترین میزان خود از آغاز جنگ رسیده است.
وزارت بهداشت غزه گزارش داد که روز یکشنبه ۲۶ مهر دو کودک و ۵ بزرگسال دیگر به دلیل سوءتغذیه جان خود را از دست دادند. به گزارش عفو بینالملل تا ۲۶ مرداد، مرگ ۱۱۰ کودک بر اثر عوارض ناشی از سوءتغذیه ثبت شد.
بنیامین نتانیاهو هفته گذشته با رد اتهامات نسلکشی گفت اگر کشورش میخواست این سیاست را عملی کند «تنها یک نصف روز برای اجرای آن کافی بود».
استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، نیز که بهتازگی از مراکز توزیع کمک غذایی در رفح دیدار کرد، وجود گرسنگی و قحطی در این باریکه را رد کرده اما گفته است که کمبود غذا وجود دارد.
ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، یکشنبه در بازدید دیگری از غزه به نیروهای ارتش گفت عملیات «ارابههای گیدئون» اهداف خود را عملی کرد و اکنون زمان ورود به مرحله دیگری از عملیات در غزه است.
ارتش اسرائیل هفته گذشته از کادر سیاسی این کشور دستور گرفت تا در عملیاتی جدید بر شهر غزه مسلط شود.
بنیامین نتانیاهو در این زمینه گفت که عملیات جدید برای رسیدن سریعتر به نقطه پایان جنگ تدارک دیده شده است.
اسرائیل از شکست مذاکرات ۱۸ روزه ماه گذشته در دوحه با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا ناخشنود شده و گفته بود گروه افراطی حماس تلاشها را به ناکامی کشاند.
ورود زمینی ارتش اسرائیل به عملیات تازه در شهر غزه در شرایطی است که صدها هزار اسرائیلی روز یکشنبه در تظاهراتی در این کشور در حمایت از خانواده ۵۰ گروگان زنده و جانباخته اسرائیل در غزه، خواهان توقف جنگ شدند.
اما بنیامین نتانیاهو یکشنبه گفت اقدامات اعتراضی اسرائیلیها «موضع حماس را سختتر کرده، آزادی گروگانها را به تأخیر خواهد انداخت و تروریستها را به طمع تکرار کشتار مردم اسرائیل خواهد انداخت».
یک چهره حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده، روز دوشنبه ۲۷ مرداد به خبرگزاری فرانسه در قاهره گفت که مذاکرهکنندگان آن در مصر یک پیشنهاد جدید برای آتشبس دریافت کردهاند.
به گفته او، آتشبس یک دوران ۶۰ روزه برای توقف عملیات جنگی و آزادی گروگانهای اسرائیلی در دو نوبت را پیشبینی کرده است.
معلوم نیست این طرح چه تفاوتی با طرح شکستخورده پیشین دارد اما عضو یادشده حماس که نخواسته نامش برده شود، گفت گروه او این پیشنهاد را در نشستهای داخلی خود بررسی خواهد کرد.
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، روز دوشنبه در بازدید از مرز کشورش با رفح در غزه گفت مصر تلاش برای پایان دادن به این «کشتار سیستماتیک در غزه و گرسنگی» را دوچندان کرده است.