علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دو ماه پس از جنگ ۱۲ روزه گفت که مسائل ایران و آمریکا «حل‌نشدنی» است و همچنین افرادی را که در داخل ایران خواستار مذاکره مستقیم با ایالات متحده هستند، «ظاهربین» خواند.

جمهوری اسلامی پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل در جریان جنگ اخیر تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند، مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.

رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه دوم شهریور در سخنرانی خود مدعی شد که دونالد ترامپ می‌خواهد که ایران «گوش به فرمان» آمریکا باشد.

او افزود: «کسانی هم که می‌گویند چرا با آمریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمی‌کنید، ظاهربین هستند... باطن قضیه این نیست و در سایه هدف واقعی آمریکا از دشمنی با ایران، این مسائل حل نشدنی است.»

علی خامنه‌ای همچنین آمریکا را به «تحریک و کمک» به اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه متهم کرد و افزود که این دو کشور قصد داشتند «کار جمهوری اسلامی را تمام کنند».

اظهارات رهبر جمهوری اسلامی دو روز پس از آن مطرح شد که ایران و قدرت‌های اروپایی اعلام کردند که مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای تهران را از سر می‌گیرند.

این در حالی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده در چند نوبت گفته حملات روز اول تیر این کشور به سه سایت هسته‌ای فردو، نظنز و اصفهان برنامه هسته‌ای ایران را «نابود کرد» و همچنین هشدار داده اگر جمهوری اسلامی بخواهد غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد، آمریکا دوباره حمله خواهد کرد.

دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خواستار توقف کامل غنی‌سازی در ایران شده و چند نوبت نیز مذاکرات غیرمستقیم با ایران برگزار کرد که دور ششم آن به دلیل حمله اسرائیل به ایران برگزار نشد.

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند غنی‌سازی حق ایران است و آنها حاضر نیستند درباره توقف آن مذاکره کنند.

این در حالی است که فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی توافق برجام هشدار داده‌اند اگر ایران به میز مذاکره بازنگردد، ساز و کار موسوم به «مکانیسم ماشه» را برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران فعال خواهند کرد.

ادعای خامنه‌ای دربارۀ همایشی برای جایگزین جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه خود همچنین یک همایش سیاسی را که ۲۴ خرداد در خارج از کشور با حضور برخی فعالان سیاسی خارج از کشور برگزار شده بود، به جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مرتبط کرد و گفت یک روز بعد از شروع جنگ «یک عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردند بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی».

رهبر جمهوری اسلامی به پخش گزارشی از این موضوع در تلویزیون ایران «در دوسه روز پیش» اشاره اما تأکید کرد «این را همان وقت به ما اطلاع دادند».

در گزارش تلویزیون ایران از موضوع مورد اشاره خامنه‌ای ادعا شد که این مراسم مخفیانه در بروکسل برگزار شده و در امتداد حمله اسرائیل به ایران و بخشی از طرح آن کشور برای سرنگونی جمهوری اسلامی بوده که توسط نیروهای امنیتی شنود و فیلمبرداری شده و برای نخستین بار از صداوسیما پخش می‌شود.

آقای خامنه‌ای با تکرار ادعای گزارش تلویزیون ایران گفت «یک روز بعد از شروع حمله، این‌ها نشستند و بحث کردند که بعد از جمهوری اسلامی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کند، پادشاه هم معین کردند.»

این در حالی است که «جبهه هفت آبان»، یک ائتلاف اپوزیسیون خارج از کشور و برگزارکنندۀ این همایش، در سال‌های اخیر این مراسم را در روز «بزرگداشت پرچم ملی شیروخورشید» برگزار و به‌صورت مستقیم نیز از یوتیوب پخش می‌کند.

بررسی رادیوفردا نشان می‌دهد که «همایش همبستگی برای آزادی ایران (زیر پرچم شیر و خورشید)» یک گردهماییِ سخنرانی و شبکه‌سازیِ اپوزیسیون بود و هیچ بیانیهٔ رسمیِ منتشرشده‌ای مبنی بر «تعیین پادشاه برای ایران» ندارد. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشرشده از برنامه نیز چنین ادعایی را تأیید نمی‌کنند.

آقای خامنه‌ای در سخنرانی امروز خود همچنین گفت: «در بین این جمع ابلهی که نشستند که جایگزین برای جمهوری اسلامی در ایران پیدا کنند، یک ایرانی هم بود، خاک بر سر آن ایرانی!»

این در حالی است که همایش مذکور با حضور اعضای «جبهه هفت آبان» و همچنین چهره‌های دیگری که اغلب آن‌ها ایرانی هستند، برگزار شد؛ از جمله شیرین عبادی حسن منصور، لادن برومند، ایرج مصداقی، نازنین انصاری، بیژن کیان، دریا صفایی، پرویز دستمالچی، سعید بشیرتاش، فؤاد پاشایی، رضا مهرگان و...

تلاش اپوزیسیون خارج از کشور جمهوری اسلامی در جریان جنگ و بعد از آن شدت گرفته است و از جمله شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، روز چهارم مرداد در نشستی در جمع هواداران خود در مونیخ خواهان همبستگی شد و گفت که «مرحله پایانی نبرد سرنوشت‌ساز با جمهوری اسلامی» فرا رسیده است.

او در همان روز در گفت‌وگویی با سایت پولیتیکو درباره جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران نیز گفت که نظامیان ایران «اکثرشان بر خلاف میل و اراده، درگیر جنگی شدند که هرگز جنگ ایران و جنگ ملت ایران نبود، بلکه جنگ خامنه‌ای و سرکردگان سپاه سرکوبگر و تروریستی‌اش بود».