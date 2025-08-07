رئیسجمهور آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی ایران برنامهٔ هستهای خود را از سر بگیرد، ایالات متحده «بازخواهد گشت» و دوباره مورد حمله قرار خواهد گرفت.
دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه، ۱۵ مرداد، در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید، گفت جمهوری اسلامی به «نفرتپراکنی» از «مکانی بسیار شیطانی» مشغول است اما ایران «در سالهای آینده بسیار متفاوت خواهد بود».
آقای ترامپ توضیح بیشتری نداد که منظور او از وضعیت احتمالی در سالهای آینده ناظر به سرنوشت حکومت کنونی حاکم بر ایران است یا نه.
رئیسجمهور آمریکا در این نشست که مدیرعامل کمپانی اپل هم در آن شرکت کرده بود، گفت ایران مختار است بگوید که میخواهد همهچیز را کاملاً دوباره از اول شروع کند، اما این کار بسیار خطرناکی برای آنها است، زیرا بهمحض آنکه شروع کنند، «ما بازخواهیم گشت».
او افزود که ایران خود هم «این را درک میکند، اینها (مواضع بیانشده از سوی جمهوری اسلامی ایران) تنها حرف هستند».
خبرنگاران در این نشست از رئیسجمهور آمریکا پرسیدند درحالیکه نخستوزیر اسرائیل احتمال تسلط کامل کشورش بر نوار غزه را دنبال میکند، او چگونه میتواند بگوید که مانع از جنگها در منطقه شده است.
دونالد ترامپ در پاسخ گفت که با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، جنگها در خاورمیانه را متوقف کرده است.
او این گفتهٔ خود را نیز تکرار کرد که ایران ممکن بود در دو ماه یا کمتر به سلاح هستهای برسد، اما با اقدام آمریکا در هدف قرار دادن سه سایت هستهای ایران، برنامهٔ اتمی جمهوری اسلامی «بهطور کامل» نابود شد.
آقای ترامپ ماکتی از یک بمبافکن بی۲ را که در عملیات بمباران سایتهای ایران در یکم تیر شرکت داشت، در این جلسه به حاضران نشان داد و تأکید کرد که آن عملیات «بینقص» بود و بمبها «بهطرزی عالی» به اهداف اصابت کردند.
ماکتی از بمبافکنهای بی۲ بهتازگی به اتاق کار رئیسجمهور آمریکا افزوده شده است.
آقای ترامپ در روزهای پیش نیز، در واکنش به موضع تهران که مقامات جمهوری اسلامی آن را پیاپی تکرار کرده و از «حق غنیسازی اورانیوم» سخن میگویند، گفته است که در آن صورت، آمریکا «بهسرعت» اقدام به بمباران خواهد کرد.
به گفتهٔ آقای ترامپ، جمهوری اسلامی هنوز ابعاد ضرباتی را که به این حکومت وارد شده، درک نکرده، اصرارش بر ادامهٔ غنیسازی یک «بلاهت» است و عملکردی «بسیار بد» و اظهاراتی «بسیار زشت» دارد.
سخنان آقای ترامپ در حالی بیان شده که همزمان با آن، وزیر خارجهٔ جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه، ۱۵ مرداد، در یک گفتوگوی تلویزیونی در تهران اظهار داشت که حملات «غیرقانونی و وحشیانه» آمریکا و اسرائیل «تأثیری در مواضع» تهران نداشته و ندارد.
عباس عراقچی که در روزهای گذشته نیز در مصاحبههایی با شبکهٔ فاکسنیوز و روزنامهٔ فایننشال تایمز «حق غنیسازی» را مورد تأکید قرار داده بود، در گفتوگوی چهارشنبهشب افزود: «ما رسماً و با صراحت اعلام کردهایم که اگر تصور میکنند ما وارد مذاکره میشویم تا آنچه را که آنها از طریق حملات نظامی نتوانستند بهدست بیاورند، اکنون در مذاکرات بهدست میآورند، این اتفاق نخواهد افتاد، همانطور که در مذاکرات پیش از جنگ نیز نیفتاد و اکنون هم نخواهد افتاد.»
ایران و آژانس اعلام کردهاند که یک هیئت به ریاست معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روزهای آتی برای گفتوگو با مقامات جمهوری اسلامی از وین به تهران خواهد رسید.
وزیر خارجهٔ جمهوری اسلامی در این زمینه گفت بازهٔ زمانی این سفر مشخص است اما هنوز زمان آن صد در صد قطعی نیست. ایران تأکید کرده که این هیئت حق بازرسی از تأسیسات بمبارانشده را ندارد.
عباس عراقچی به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که نظر به بمباران سایتهای هستهای ایران از سوی اسرائیل و آمریکا و بهدلیل قانون «الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» که ماه گذشته بلافاصله پس از پایان جنگ ۱۲ روزه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مبنای همکاری جمهوری اسلامی با آژانس تغییر کرده است.
قانون یادشده که دولت مسعود پزشکیان آن را برای اجرا ابلاغ کرده، تصمیم نهایی در مورد همکاری با آژانس را به نظر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مشروط کرده است؛ شورایی که این هفته ریاست آن به علی لاریجانی واگذار شد و به گفتهٔ عباس عراقچی، حضور آقای لاریجانی در این شورا عملکرد او را در سمت وزارت خارجه محدود نخواهد کرد بلکه «حتماً کمکحال خواهد بود».
اسرائیل با هدف اعلامیِ رفع «تهدید فوری» از جانب برنامهٔ هستهای جمهوری اسلامی، از بامداد ۲۳ خرداد به سایتهای هستهای و سایر اهداف نظامی ایران، بهویژه سایتهای موشکهای بالستیک، حمله کرد و همزمان دهها تن از فرماندهان ارشد نظامی و ۱۴ دانشمند هستهای ایران را ترور کرد. آمریکا در بامداد دهمین روز از عملیات اسرائیل، سه سایت هستهای اصفهان، فردو و نطنز را بهدستور دونالد ترامپ بمباران کرد.
با وجود حفظ آتشبس که پس از حملات ۱۲ روزهٔ اسرائیل و شلیک موشکهای تلافیجویانهٔ ایران، از سوم تیر در جریان است، بحران منطقه بر سر نزاع اسرائیل و جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد و مقامات سیاسی و نظامیان ایران از یکسو و مقامات اسرائیلی و رئیسجمهور آمریکا از سوی دیگر، از ادامهٔ آمادگی خود برای تکرار حملات سخن میگویند.
در تازهترین مورد، میکی زوهار، یک وزیر دولت اسرائیل و همحزبی بنیامین نتانیاهو، چهارشنبه ۱۵ مرداد گفت اگر پرسیده شود که آیا اسرائیل در عملیات اخیر در قبال ایران کار را تمام کرد، پاسخ نه است. اما اگر اسرائیل وارد دور دیگری شود، میتوان تصور کرد که آسیبی که در آنجا به بار میآید، «دهها برابر» بیشتر از دور قبلی نبرد باشد.
آقای زوهار که در واکنش به گزارشهای رسانههای بینالمللی در خصوص احتمال احیای برنامه هستهای ایران مورد پرسش قرار گرفته بود، افزود «شیوه جنگی، رویکرد و شدت عمل» اسرائیل در صورت وقوع دور دیگری از حملات در ایران، «به میزانی افزایش خواهد یافت که میتواند منجر به موجب فروپاشی آن شود».