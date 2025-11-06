رئیس جمهور مکزیک از مردی که در خیابان به او تعرض کرد به دادگاه شکایت کرد

کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک اعلام کرد از مردی که در جریان دیدار مردمی او در خیابانی در پایتخت این کشور، به او تعرض کرده و سعی کرد او را ببوسد، رسما شکایت کرده است.

این ثبت شکایت یک روز پس از آن انجام می‌شود که ویدئوی نزدیک‌ شدن و لمس نامناسب شینباوم در خیابان توسط مردی ناشناس جنجالی شد.

شینباوم که نخستین رئیس‌جمهور زن مکزیک است، به رسانه‌ها گفت: «اگر این اتفاق برای رئیس‌جمهور بیفتد، وضعیت بقیه زنان جوان کشورمان چه می‌شود؟ هیچ مردی حق ندارد حریم خصوصی زنان را نقض کند.»

شینباوم گفت آزار جنسی باید «جرم کیفری و قابل مجازات قانونی» باشد و افزود که از وزارت زنان خواسته است این موضوع را در هر ایالت بررسی کند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، ویدئوی این اتفاق که به سرعت در اینترنت پخش شد، برای بسیاری در مکزیک نشان‌دهندۀ ناامنی زنان در کشوری غرق در فرهنگ مردسالاری و خشونت جنسیتی است.

این اتفاق همچنین سؤالاتی را درباره تیم حفاظتی شینباوم پیش آورده که مانند سلف خود، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، با حداقل حفاظت سفر می‌کند و خود را کاملاً در دسترس عموم قرار می‌دهد.

با وجود این اتفاق، خانم شینباوم روز چهارشنبه گفت که قصد تغییر این رویه را ندارد و تأکید کرد: «ما باید نزدیک مردم باشیم.»

حادثه روز سه‌شنبه در مرکز تاریخی پایتخت، مکزیکوسیتی، رخ داد؛ زمانی که شینباوم در حال سلام و احوالپرسی با مردم در مسیر کوتاه از کاخ ملی مکزیک به وزارت آموزش بود.

در ویدئوی منتشرشده از آن روز دیده می‌شود که مرد میانسالی دست خود را دور شینباوم می‌اندازد، سینه‌اش را لمس می‌کند و سعی می‌کند او را ببوسد. شینباوم دست‌های او را کنار می‌زند و سپس یکی از کارکنانش بین آن‌ها قرار می‌گیرد. در آن لحظه، تیم حفاظتی رئیس‌جمهور در نزدیکی او دیده نمی‌شود.

شینباوم در عین حال انتشار تصویر این لمس نامناسب از سوی روزنامه مکزیکی رفرما را محکوم کرد و آن را «باز‌-قربانی‌سازی» خواند و گفت که «استفاده از این تصویر نیز جرم است» و «من منتظر عذرخواهی روزنامه هستم».

وزارت زنان دولت فدرال که با نظر شینباوم تأسیس شده، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای زنان را تشویق کرد که خشونت علیه خود را به مراجع رسمی گزارش کنند، اما از رسانه‌ها خواست «محتوایی که یکپارچگی زنان را نقض می‌کند، بازنشر نکنند.»

با این حال، فعالان فمینیست در گذشته از شینباوم به دلیل عدم اقدام کافی برای مقابله با خشونت علیه زنان به شدت انتقاد کرده‌اند. از جمله، آن‌ها به تحقیقات و پیگردهای ضعیف در پرونده‌های زن‌کشی، قتل زنان به دلیل جنسیت‌شان، اشاره می‌کنند.

در سال ۲۰۲۴، طبق داده‌های دولتی، دولت مکزیک ۸۲۱ مورد زن‌کشی را ثبت کرده است. تا سپتامبر امسال هم ۵۰۱ مورد زن‌کشی ثبت شده که بسیاری از مدافعان می‌گویند این اعداد احتمالاً بسیار کمتر از واقعیت هستند.

آزار جنسی در حدود نیمی از ایالت‌های مکزیک و همچنین پایتخت، مکزیکوسیتی، جرم محسوب می‌شود.