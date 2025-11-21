فاطیما بوش، نمایندهٔ مکزیک، شامگاه پنجشنبه ۲۹ آبان در تایلند بهعنوان ملکهٔ زیبایی جهان انتخاب شد، رقابتی که در هفتههای منتهی به فینال با جنجالهای کمسابقهای همراه بود.
بوش در مرحلهٔ نهایی هفتادوچهارمین دورهٔ مسابقات ملکهٔ زیبایی جهان در کنار نمایندگان ساحلعاج، فیلیپین، تایلند و ونزوئلا قرار گرفت؛ پنج فینالیست برگزیده از میان بیش از ۱۲۰ شرکتکننده از سراسر جهان.
حاشیهها زمانی اوج گرفت که نوات ایساراگرسیل، مسئول تایلندی مسابقه، ماه جاری در جلسهای بوش را بهدلیل عدم انتشار محتوای تبلیغاتی در حسابهای کاربریاش سرزنش کرد.
بوش با همراهی نمایندهٔ عراق جلسه را ترک کرد و دیگر شرکتکنندگان نیز برای لحظهای قصد همراهی او را داشتند اما با هشدار برگزارکننده متوقف شدند.
نمایندهٔ مکزیک همان زمان گفت: مدیر شما به من بیاحترامی کرد و مرا «خنگ» خطاب کرد. ما زنان توانمندیم و باید صدایمان شنیده شود.
رسانهها و شبکههای اجتماعی مکزیک پس از این حادثه مملو از پوشش خبری بوش بودند.
کلودیا شینباوم، رئیسجمهور مکزیک، نیز به این اتفاق واکنش نشان داد. او فاطیما بوش را نمونهٔ اعتراض شجاعانهٔ زنان در برابر خشونت و توهین توصیف کرد.
او گفت: «زنان وقتی در رویدادهای عمومی حرف میزنند زیباتر به نظر میرسند. بنابراین من از این زن جوان قدردانی میکنم».
نوات بعداً رسماً عذرخواهی کرد.
او روز جمعه در یک کنفرانس خبری ابتدا از اظهارنظر در مورد بوش خودداری کرد و به خبرنگاران گفت که «ترجیح میدهد در این مورد صحبت نکند».
نوات به زبان تایلندی گفت: «بهتر است طرفداران مسابقه در مورد آن بحث کنند. من به هر حال به نتیجه احترام میگذارم».
سپس در همان کنفرانس خبری پیروزی نمایندهٔ مکزیک را تبریک گفت و افزود: «من از او حمایت میکنم و دوباره به طرفداران مکزیک تبریک میگویم».
در ویلاهرموسا، زادگاه بوش، هزاران نفر پیش از اعلام فرد برنده در یک استادیوم بیسبال گرد هم آمدند تا مراسم را زنده تماشا کنند.
طبق گزارش رسانههای مکزیکی، جمعیت شعار میدادند: «مکزیک، مکزیک!» که هنگام تاجگذاری او با تشویق و کف زدنهای فراوان همراه شد و آتشبازی آسمان را روشن کرد.
دیگر جنجالهای پیش از اعلام برنده
پیش از برگزاری مراسم فینال، دو داور از ادامه همکاری انصراف داده بودند.
عمر هرفوش، آهنگساز فرانسوی، مدعی شد که رأیگیری پنهانی و غیرقانونی برای انتخاب نفرات برتر بدون حضور هیئت رسمی داوران انجام شده است.
سازمان انتخاب ملکهٔ زیبایی جهان این ادعا را رد کرد و گفت هیچ هیئت داوری موازی تشکیل نشده است.
کلود ماکهلهله، فوتبالیست سابق، نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بهدلایل شخصی از داوری کنار میکشد.
اما حاشیهها به همین جا ختم نشد و در مرحلهٔ لباسهای ملی، دنیل لاتیمِر، نمایندهٔ بریتانیا، هنگام نمایش لباس خود روی سن زمین خورد که ویدئوی آن بازتاب گستردهای یافت.
در حادثهای جداگانه، گابریل هنری، نمایندهٔ جامائیکا، پس از سقوط از روی صحنه در بخش لباس شب، به بیمارستان منتقل شد. او آسیب جدی ندیده اما تحت مراقبت است.
با وجود تمام حاشیهها، از اتهام توهین تا درگیریهای داخلی و مصدومیت شرکتکنندگان، در نهایت فاطیما بوش توانست تاج ملکهٔ زیبایی ۲۰۲۵ جهان را بر سر بگذارد و به یکی از بحثبرانگیزترین برندگان این مسابقه در سالهای اخیر بدل شود.