دبیرکل ناتو می‌گوید طرح صلح ایالات متحده کمک کرده است تا دیدگاه‌های کی‌یف و واشینگتن در مسیر پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین به هم نزدیک‌تر شود و حل این بحران این کشور نیازمند «گفت‌و‌گوهای جدی» است.

مارک روته روز دوشنبه سوم آذر در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی از مقر این اتحاد نظامی در بروکسل، مذاکرات آخر هفته در ژنو بین مذاکره‌کنندگان ایالات متحده و اوکراین در مورد این طرح را «بسیار موفق» توصیف کرد.

او در مورد این طرح ۲۸ ماده‌ای گفت: «خب، بدیهی است که برخی از موارد باید واقعاً بررسی شوند. روشن است که این طرح به عنوان مبنایی برای سوق دادن دو طرف به گفت‌وگوی واقعی، دیروز به هدف خود رسید».

طرح آمریکا که به چندین رسانه از جمله رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی درز کرد، اواخر هفتهٔ گذشته زنگ خطر را در چند پایتخت اروپایی و همچنین کی‌یف به صدا درآورد و برخی آن را «فهرست آرزوهای» کرملین نامیدند.

بر اساس این طرح، امتیازات گسترده‌ای از سوی اوکراین به روسیه داده می‌شد و به نظر می‌رسید که بازتاب‌دهنده بسیاری از خواسته‌های کرملین، از جمله تسلیم مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین معروف به «دونباس» و شبه‌جزیرهٔ کریمه، و همچنین کوچک شدن ارتش اوکراین باشد.

این طرح همچنین به مسکو اجازه می‌داد تا به گروه هفت کشور صنعتی بازگردد و تحریم‌های غرب علیه کرملین نیز به تدریج کاهش یابد.

با علنی شدن این پیشنهاد‌ها، دیپلمات‌های اروپایی اقدام به تهیه پیش‌نویس یک طرح متقابل کردند تا شرایط را برای کی‌یف آسان‌تر کند.

مارک روته گفت: «موارد مربوط به اتحادیه اروپا یا ناتو جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در ابتدا تا ۲۷ نوامبر (ششم آذر) به اوکراین مهلت داد تا با این طرح موافقت کند، اگرچه بعداً این ضرب‌الاجل را تغییر داد.

هیچ بیانیه عمومی در مورد نحوه حل‌وفصل مسائلی مانند چگونگی حفاظت از امنیت اوکراین در برابر تهدیدات آینده روسیه یا نحوه تأمین مالی بازسازی اوکراین پس از جنگ، منتشر نشده است.

دبیرکل ناتو تأیید کرد که آخر هفته با ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در تماس بوده است، ولی حاضر نشد که درباره بند بند این طرح صحبت کند.

آقای روته، اما، تأکید کرد که «نتیجه نهایی» مذاکرات، «یک اوکراین مستقل در آینده، یک ملت قوی، و روسیه‌ای است که دیگر هرگز سعی در حمله به آن نداشته باشد».

نخست‌وزیر سابق هلند گفت: «من یک چیز را در مورد روس‌ها به طور کلی و پوتین به طور خاص می‌دانم. هر زمان که توافقی می‌کنید، باید مطمئن شوید که به نفع اوست تا به آن پایبند باشد».

«به همین دلیل، بسیار مهم است هر زمان که بر سر اوکراین توافق صلحی حاصل شد، او هرگز دوباره تلاش نکند. و او هرگز دوباره تلاش نخواهد کرد، وقتی بداند در صورت حمله به اوکراین، پس از یک آتش‌بس طولانی‌مدت یا ترجیحاً یک توافق صلح، عواقب آن برایش ویرانگر خواهد بود».