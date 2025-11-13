بیش از یک هفته پس از بازداشت دست‌کم پنج اقتصاددان و پژوهشگر در تهران، انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای دیگر به کارزار درخواست آزادی فوری آنها پیوست.

انجمن قلم آمریکا روز چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه، با انتشار این بیانیه به صدها نویسنده و پژوهشگری، از جمله یرواند آبراهامیان، مورخ مشهور ایرانی آمریکایی، و جودیت باتلر، نویسنده فمینیست، پیوست که با امضای طوماری آزادی این پژوهشگران را خواستار شده‌اند.

در برخوردی تازه با روشنفکران در ایران، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۱۲ آبان‌ماه، دست‌کم پنج پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد را بازداشت کردند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی نزدیکان افراد بازداشت‌شده در این روز نیروهای امنیتی در تهران به‌ طور همزمان به محل زندگی این افراد یورش برده و ضمن تفتیش خانه‌ها و ضبط وسایل الکترونیکی و کتاب‌ها، آنها را بازداشت کرده‌اند.

هنوز هیچ نهاد رسمی مسئولیت این بازداشت‌ها را برعهده نگرفته، و در ده روزی که از بازداشت این افراد می‌گذرد اطلاعات دیگری درباره آنها از سوی مراجع رسمی منتشر نشده است.

در این میان تنها محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، چند روز پس از انتشار اخبار بازداشت در واکنش به فشار نیروهای امنیتی اعلام کرد که دیگر حاضر به پاسخ دادن به سازمان اطلاعات سپاه نیست و فقط پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود.

در همین زمینه انجمن قلم آمریکا نیز در بیانیه تازه خود به «تاریخچه طولانی و آزاردهنده ارعاب و سرکوب نویسندگان و دانشگاهیان مستقل» در ایران اشاره کرده است.

یکی از مدیران این انجمن در بیانیه تأکید کرده که این پژوهشگران «فقط و فقط به خاطر کار و نوشته‌های‌شان» هدف قرار گرفته‌اند.

هفته گذشته، پیش از انتشار پیام آقای مالجو، بیانیۀ نزدیک به ۳۰۰ نفر از استادان دانشگاه و پژوهشگران و هنرمندان و فعالان سیاسی و فرهنگی و مدنی خارج از کشور منتشر شد که در آن بازداشت و بازجویی «روشنفکران جامعه‌‌گرا» را محکوم کرده بودند.

فاطمه شمس، صدیقه وسمقی و حاتم قادری از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه‌اند.

در شاخص «آزادی نوشتن» متعلق به انجمن قلم برای سال ۲۰۲۴ میلادی، حکومت ایران با بازداشت مجموعاً ۴۳ نویسنده در جایگاه دوم بدترین کشورهای جهان قرار گرفته است.

این بازداشت‌ها در حالی رخ داده است که طی ماه‌های گذشته نیز فشار بر پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه افزایش یافته و نهادهای امنیتی بدون شفافیت حقوقی، اقدام به احضار و توقیف تجهیزات پژوهشی، کتاب‌ها و لپ‌تاپ‌ها کرده‌اند.