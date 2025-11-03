در برخوردی تازه با روشنفکران در ایران، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۱۲ آبانماه، دستکم پنج پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد را بازداشت کردند.
بر اساس گزارش رسانههای مستقل و همین طور اطلاعات منتشرشده از سوی نزدیکان افراد بازداشتشده، روز دوشنبه نیروهای امنیتی در تهران به طور همزمان به محل زندگی این افراد یورش برده و ضمن تفتیش خانهها و ضبط وسایل الکترونیکی و کتابها، آنها را بازداشت کردهاند.
هنوز هیچ نهاد رسمی مسئولیت این بازداشتها را برعهده نگرفته است.
شیرین کریمی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد
شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، صبح روز دوشنبه در منزل شخصی خود بازداشت شد.
مأموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط لپتاپ و کتابهای خانم کریمی، او را به مکان نامعلومی منتقل کردهاند. خانواده این مترجم و پژوهشگر اعلام کردهاند که تاکنون هیچ اطلاع رسمی از نهاد بازداشتکننده و علت بازداشت او دریافت نکردهاند.
شرین کریمی متولد ۱۳۶۲ است و مدرک کارشناسی ارشد جامعهشناسی از دانشگاه تهران دارد.
بازداشت پرویز صداقت و احضار محمد مالجو، دو اقتصاددان
مأموران امنیتی در اقدامی مشابه، روز دوشنبه وارد منزل پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، روزنامهنگار و پژوهشگر ایرانی شدهاند.
بنا بر گزارشها، وسایل هر دو نفر ضبط شده، اما پس از این اقدام، فقط پرویز صداقت بازداشت و منتقل شده است.
به گفته نزدیکان محمد مالجو، او قرار بوده در همین روز برای «گفتوگو با نهادهای امنیتی» مراجعه کند، اما پس از ضبط وسایلش، در سکوت خبری به محل مورد نظر مأموران رفته و از وضعیت فعلی او اطلاعی در دست نیست.
هنوز مشخص نیست بازداشت پرویز صداقت و احضار محمد مالجو بر پایه چه اتهامی صورت گرفته است.
ماموران مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس سیاسی، را بازداشت کردند
مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس سیاسی و پژوهشگر، فرد دیگری است که صبح روز دوشنبه توسط نهادهای امنیتی در منزل والدینش بازداشت شد.
مأموران پس از ضبط وسایل شخصی و الکترونیکی، او را بدون ارائه توضیح درباره علت بازداشت با خود بردهاند. او نیز هنوز هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته است.
بر اساس گزارشها، بازداشتها تنها به این افراد محدود نبوده و منابع نزدیک به سایت «نقد اقتصاد سیاسی» اعلام کردهاند که چندین نفر دیگر از همکاران این سایت نیز احضار شدهاند.
پیشتر خبری هم از بازداشت رسول قنبری، مهندس آیتی و کارشناس ارشد اقتصاد، منتشر شده بود، اما رادیوفردا قادر به تأیید این خبر نیست.
بر این اساس، دستکم چهار تن از نویسندگان، پژوهشگران و اعضای مرتبط با حلقههای فکری چپ و مطالعات انتقادی، ظرف چند ساعت در تهران بازداشت شدهاند.
با این حال هیچ نهادی تاکنون رسماً مسئولیت این بازداشتها را برعهده نگرفته و هیچیک از خانوادهها از محل نگهداری بازداشتشدگان یا اتهامات احتمالی باخبر نشدهاند.
این بازداشتها در حالی صورت میگیرد که طی ماههای گذشته نیز فشار بر پژوهشگران، روزنامهنگاران و استادان دانشگاه افزایش یافته و نهادهای امنیتی بدون شفافیت حقوقی، اقدام به احضار و توقیف تجهیزات پژوهشی، کتابها و لپتاپها کردهاند.
همزمان گزارشهایی نیز از فشار امنیتی بر معلمان معترض منتشر شده است.
«شورای هماهنگی فرهنگیان» در اطلاعیهای نوشته است که نیروهای امنیتی در تلاشاند گروههای سازماندهی اعتصاب سراسری معلمان را هک یا مصادره کنند و با انتشار پیامهای جعلی، فضای رعب و بیاعتمادی میان معلمان ایجاد کنند.
این نهاد صنفی هشدار داده که یکی از «اَبَرگروههای تلگرامی» مرتبط با تحصن معلمان اکنون در کنترل نهادهای امنیتی است و با هدف شناسایی و برخورد با معلمان معترض اداره میشود.