مراسم خاکسپاری امید سرلک با حضور مردم زادگاهش برگزار شد

مراسم خاکسپاری امید سرلک، جوانی که خبر درگذشتش پس از انتشار ویدئویی علیه علی خامنهای در شبکههای اجتماعی، منتشر شد، روز دوشنبه ۱۲ آبان در شهر الیگودرز در استان لرستان برگزار شد.
ویدئوهایی که از این مراسم در شبکههای اجتماعی منتشر شده حضور جمعی قابل توجه از مردم شهر را نشان میدهد.
پیش از انتشار خبر درگذشت امید سرلک، ویدئویی از او منتشر شده بود که در آن عکس علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را به آتش میکشد.
علی اسدالهی، فرمانده انتظامی الیگودرز، روز ۱۱ آبان از کشف پیکر جوانی در یک خودرو در محدوده پشت ورزشگاه «ارسلان گودرزی» خبر داد و بدون اشاره به هویت او گفت این فرد «با یک قبضه سلاح کلت کمری خودکشی کرده است.»
در حالی که فرمانده انتظامی الیگودرز سن این جوان را ۲۲ سال اعلام کرده، برخی از گزارشها حاکی از آن است که او ۲۷ سال داشته است.
علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان نیز گفت که پرونده قضایی با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمعآوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند.
او گفت هیچ گونه پروندهای با موضوع انتشار محتوا در فضای مجازی علیه امید سرلک در مراجع قضایی لرستان تشکیل نشده بود.
عده زیادی از کاربران مخالف جمهوری اسلامی در پستهای خود در شبکههای اجتماعی مرگ این جوان را مشکوک توصیف کردهاند.
برخی فعالان مخالف جمهوری اسلامی هم با راهانداختن کارزاری، تصاویری از به آتشکشیدن عکسهای علی خامنهای را منتشر کردهاند. حمید فرخنژاد هنرپیشه ایرانی مقیم ایالات متحده، از جمله چهرههای مشارکتکننده در این کارزار اعتراضی است.