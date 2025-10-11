رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز شنبه ۱۹ مهر اعلام کرد که برای گفت‌وگو دربارهٔ ثبات پس از جنگ به غزه سفر کرده و تأکید کرد که هیچ نیروی نظامی آمریکایی در سرزمین‌های فلسطینی مستقر نخواهد شد.

این در حالی است که در دومین روز استقرار آتش‌بس، گزارش شده صدها هزار شهروند فلسطینی به شهر غزه بازگشته‌اند.

دریابان برد کوپر، فرمانده سنتکام در شبکهٔ ایکس نوشت که از سفری به غزه بازگشته تا دربارهٔ ایجاد یک «مرکز هماهنگی غیرنظامی ـ نظامی تحت رهبری سنتکام» گفت‌وگو کند. او هدف تشکیل این مرکز را «حمایت از ثبات پس از درگیری» خواند.

طبق برنامه، یک گروه اولیه متشکل از ۲۰۰ سرباز آمریکایی قرار است به اسرائیل اعزام شود تا بر آتش‌بس میان گروه افراطی حماس و اسرائیل در چارچوب طرح صلح رئیس‌جمهور دونالد ترامپ نظارت کند.

ارتش آمریکا قرار است یک نیروی چندملیتی را هماهنگ کند که در غزه مستقر خواهد شد و احتمالاً نیروهایی از مصر، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی را در برخواهد گرفت.

برد کوپر همچنین نوشت: «پسران و دختران آمریکایی در لباس نظامی، در این لحظهٔ تاریخی به ندای صلح در خاورمیانه پاسخ می‌دهند تا از دستور فرمانده کل قوا حمایت کنند.»

او افزود: «این تلاش بزرگ بدون حضور هیچ نیروی زمینی آمریکایی در غزه انجام خواهد شد.»

بخشی از طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ روز جمعه عملی شد و اسرائیل بعد از موافقت با آتش‌بس، نیروهای خود را از بخش‌هایی از غزه خارج کرد. این اقدام به خانواده‌های آواره اجازه داد سفر بازگشت به خانه‌های خود را آغاز کنند؛ خانه‌هایی که بر اثر حملات اسرائیل ویران شده‌اند.

به گفتهٔ سازمان دفاع مدنی غزه، نهادی وابسته به حماس، تا عصر شنبه بیش از ۵۰۰ هزار نفر به شهر غزه بازگشته‌اند.

تدارک نشست رهبران جهان در مصر برای بررسی آتش‌بس

از سوی دیگر ایالات متحده و مصر در حال بررسی تدارکات برگزاری نشستی در شرم‌الشیخ هستند که قرار است رؤسای جمهور دو کشور را به همراه سایر رهبران جهان گرد هم آورد تا دربارهٔ اجرای مرحله نخست توافق آتش‌بس غزه گفت‌وگو کنند.

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، قرار است ریاست این نشست را بر عهده داشته باشند، هرچند زمان دقیق برگزاری آن اعلام نشده است.

بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه دربارهٔ هماهنگی‌های مربوط به مشارکت بین‌المللی در نشست شرم‌الشیخ و نیز آمادگی‌ها برای اجرای مرحله نخست توافق آتش‌بس ت‌وگو کردند.

بر اساس اعلام کاخ الیزه، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، قرار است روز دوشنبه برای حمایت از این توافق به مصر سفر کند. همچنین دفاتر پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، حضور آن‌ها را در این نشست تأیید کرده‌اند.

ترامپ پیش‌تر گفته بود که روز دوشنبه در مصر با «تعداد زیادی از رهبران» دیدار خواهد کرد تا دربارهٔ آیندهٔ غزهٔ ویران‌شده گفت‌وگو کند.

آتش‌بس در غزه بعد از دو سال برقرار شده و قرار است پس از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی به خط تعیین‌شده، شامل آزادی گروگان‌های در بند حماس و همچنین آزادی زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل باشد.