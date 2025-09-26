وزیر دفاع آمریکا صدها ژنرال ارتش این کشور را برای شرکت در نشستی فوق‌العاده از سراسر دنیا احضار کرد.

صدها ژنرال تک‌ستاره و بالاتر به همراه مشاوران‌شان که در خارج از کشور مأموریت دارند به علاوه ده‌ها افسر عالی‌رتبه دیگر از داخل کشور هفته آینده باید در این نشست حضور پیدا کنند.

وزارت دفاع آمریکا یا با نام رسمی جدیدش، وزارت جنگ، تنها اعلام کرده است که پیت هگست روز سه‌شنبه آینده برای این افسران سخنرانی خواهد کرد.

به نوشته روزنامه واشینگتن پست، این نشست قرار است در پایگاه نظامی کوآنتیکو در ایالت ویرجینیا، در نزدیکی واشینگتن دی‌سی، برگزار شود.

این روزنامه در ادامه دستور هگست را «بسیار غیرمعمول» توصیف کرده و به نقل از یک منبع نوشته است که «همه حسابی نگرانند. کسی نمی‌داند معنای این دستور چیست».

هگست در ماه مه گذشته دستور کاهش وسیع در بودجه و تعداد نیروهای افسری پنتاگون را اعلام کرده بود، اما مشخص نیست که این دستور جدید به آن دستور قدیم ارتباط دارد یا خیر.

با این حال موج تغییرات در ساختار نظامی و اداری وزارت دفاع آمریکا در چند ماه اخیر باعث نگرانی فزاینده بوده است.

از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، چندین ژنرال چهارستاره، رؤسای ارتش و نیروی دریایی، رئیس ستاد مشترک ارتش و حتی رئیس سازمان امنیت ملی بدون توضیح برکنار شده یا به بازنشستگی وادار شده‌اند.

دموکرات‌ها می‌گویند چنین اقداماتی استقلال و بی‌طرفی نهادهای امنیتی را تهدید می‌کند؛ در حالی که دولت جمهوری‌خواه ترامپ آن را بخشی از «چیدمان جدید فرماندهی» توصیف می‌کند.

از جمله این برکناری‌ها، در آغاز شهریورماه ژنرال جفری کروز، رئیس سازمان اطلاعات دفاعی پنتاگون (DIA)، به همراه نانسی لاکور، معاون دریابان و رئیس ذخیره نیروی دریایی، و دریابان میلتون سندز، فرمانده نیروهای ویژه دریایی، از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند.

وزارت دفاع آمریکا در آن زمان توضیح رسمی دربارهٔ علت این تصمیم ارائه نکرد، اما خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتدپرس به‌نقل از منابع آگاه گفتند که برکناری ژنرال جفری کروز پس از ارزیابی اولیهٔ سازمان او دربارهٔ حملهٔ اخیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفته است.

این ارزیابی، که در تیرماه به رسانه‌ها درز کرد، نشان می‌داد حملات گستردهٔ آمریکا به سایت‌های فُردو، نطنز و اصفهان تنها «چند ماه» برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی را عقب انداخته و با اظهارات ترامپ مبنی بر «نابودی کامل» این تأسیسات در تضاد است.