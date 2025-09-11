وزارت خارجه لهستان خبر داد که در پی حمله پهپادی «روسیه» به خاک این کشور، شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری تشکیل میدهد.
همزمان دولت این کشور میگوید که با هدف «تضمین امنیت ملی» پروازهای مسافربری در شرق لهستان را «محدود میکند».
خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه، ۲۰ شهریورماه، به نقل از اداره کنترل ترافیک هوایی لهستان نوشت که این محدودیت پرواز تا روز ۹ دسامبر یعنی حدود چهار ماه دیگر در شرق لهستان ادامه خواهد داشت.
لهستان روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور، اعلام کرد جنگندههای این کشور به همراه متحدان ناتو برای نخستین بار «اجسام متخاصم» را که در جریان حمله هوایی روسیه به اوکراین وارد حریم هوایی لهستان شده بودند، هدف قرار داده و سرنگون کردهاند.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، روز چهارشنبه گفت که در شب گذشته ۱۹ مورد ورود پهپاد به حریم هوایی کشورش رخ داده که بیشتر آنها از بلاروس وارد شدند و دستکم سه پهپاد سرنگون شده است. بلاروس متحد روسیه به شمار میرود.
او گفت این وضعیت «امنیت ملی» را تغییر داده و ورشو رسماً خواستار فعالسازی ماده ۴ پیمان ناتو شده است.
در ماده ۴ «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» آمده است: «هر زمان که به نظر هر یک از اعضای ناتو، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضا مورد تهدید قرار بگیرد، طرفها با یکدیگر مشورت خواهند کرد». مشورت بر اساس ماده ۴ میتواند منجر به اقدام جمعی هر ۳۰ کشور عضو شود.
حال وزارت خارجه لهستان نیز در شبکه ایکس خبر داده است که شورای امنیت سازمان ملل قرار است «به درخواست این کشور» نشست اضطراری داشته باشد.
این وزارتخانه به تاریخ و زمان این نشست اشاره نکرده است.
آندری اورداش، کاردار روسیه در لهستان، گفته است که ورشو هیچ مدرکی مبنی بر روسی بودن پهپادها ارائه نکرده و این اتهامات «بیاساس» است.
همزمان روز پنجشنبه چین، دیگر متحد روسیه، ابراز امیدواری کرد که اختلاف میان ورشو و مسکو «با گفتوگو و مشورت» حل و فصل شود.
در حالی که آلمان و دیگر متحدان اروپایی لهستان رخداد روز چهارشنبه در خاک این کشور را محکوم کردهاند، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که هممرز لهستان است، در همین روز «بیعملی» غرب در برابر مسکو را عامل نقض حریم لهستان دانست.
این در حالی است که دونالد ترامپ در یک روز گذشته تنها به پیامی مبهم در شبکه اجتماعی خود اکتفا کرده و کاخ سفید نیز هنوز بیانیهای ویژه در این باره منتشر نکرده است.
با این حال در پی پیام ترامپ، شبکه تلویزیونی سیانان به نقل از رئیس جمهور لهستان خبر داد که او با همتای آمریکایی خود گفتوگو کرده و از «اتحاد» طرفین مطمئن شده است.
پهپادها و موشکهای روسی پیشتر هم وارد حریم ناتو شده بودند، اما این نخستین بار است که سامانههای دفاعی این پیمان به سرنگونی آنها اقدام میکنند.