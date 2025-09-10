ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد را که همزمان با حمله هوایی مسکو به اوکراین وارد حریم این کشور شده بودند سرنگون شدهاند.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، گفت این اقدام به اطلاع دبیرکل ناتو رسانده شده است.
لهستان روز چهارشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد جنگندههای این کشور به همراه متحدان ناتو برای نخستین بار «اجسام متخاصم» را که در جریان حمله هوایی روسیه به اوکراین وارد حریم هوایی لهستان شده بودند، هدف قرار داده و سرنگون کردهاند.
ولادیسلاو کوسینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان، در شبکههای اجتماعی نوشت: «جنگندهها از سلاح علیه اجسام متخاصم استفاده کردهاند. ما بهطور مداوم با فرماندهی ناتو در تماس هستیم.» او تأکید کرد این اقدام در واکنش به نقض بیسابقه حریم هوایی کشور صورت گرفته است.
ستاد عملیاتی ارتش لهستان اعلام کرد حدود شش فروند پهپاد ناشناس شناسایی شدند و برخی از آنها سرنگون شدند. این نهاد این اقدام را «تجاوز» توصیف کرده و هشدار داد که امنیت شهروندان لهستان را به خطر انداخته است.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، هم تأیید کرد که از سلاح برای مقابله با این پهپادها استفاده شده و اعلام کرد کابینه صبح پنجشنبه نشست فوقالعاده خواهد داشت.
همزمان فرودگاه اصلی ورشو، شوپن، پروازهای خود را به دلیل «اقدامات نظامی» متوقف کرد و چند فرودگاه دیگر در لهستان نیز بسته شدند. دادههای پرواز نشان داد که پروازها به شهرهای کاتوویتسه، وروتسواف و پوزنان منحرف شدند.
این رخداد در حالی است که بیشتر مناطق اوکراین از جمله شهر لِویو، در نزدیکی مرز لهستان، زیر آژیر حملات هوایی روسیه بودند. پهپادها و موشکهای روسی پیشتر هم وارد حریم ناتو شده بودند، اما این نخستین بار است که سامانههای دفاعی این پیمان به سرنگونی آنها اقدام میکنند.
در آمریکا، سناتور دموکرات دیک دوربین نقض مکرر حریم ناتو را نشانه «آزمودن عزم» غرب توسط ولادیمیر پوتین دانست و نماینده جمهوریخواه جو ویلسون نیز آن را «اقدام به جنگ» خواند و خواستار تحریمهای شدیدتر علیه مسکو شد.
این رویداد بار دیگر نگرانیها دربارهٔ گسترش جنگ فراتر از مرزهای اوکراین و رویارویی مستقیم ناتو و روسیه را پررنگ کرده است.
به گفتهٔ سیانان، موضوع این رویداد روز سهشنبه به مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، اطلاع داده شد. وزارت خارجهٔ آمریکا هنوز به درخواست خبرگزاریها برای اظهار نظر واکنش نشان نداده است.
وزارت دفاع روسیه نیز هنوز به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.