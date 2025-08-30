شمار کشتهشدگان اعتراضات خشونتآمیز در اندونزی که از چند روز پیش با اعتراض به حقوق و مزایای نمایندگان پارلمانها آغاز شد، به چهار تن رسیده و معترضان روز شنبه هشتم شهریور ساختمانهای پارلمان منطقهای در سه استان را به آتش کشیدند.
رسانههای محلی روز شنبه هشتم شهریور گزارش دادند ساختمانهای پارلمان در نوسا تنگارای غربی، شهر پکلونگان در جاوای مرکزی و شهر چیربون در جاوای غربی توسط معترضان به آتش کشیده شد.
وبسایت «دِتیک» اعلام کرد که معترضان تجهیزات اداری پارلمان در چیربون را غارت کردند و نیروهای پلیس برای متفرق کردن آنها در پکلونگان و نوسا تنگارای غربی از گاز اشکآور استفاده کردند.
خبرگزاری رویترز نوشته که به شکل مستقل نمیتواند این گزارشها را تأیید کند.
اعتراضها اواسط هفته گذشته در جاکارتا، پایتخت، بر سر حقوق و مزایای قانونگذاران آغاز شد و روز جمعه پس از آن شدت گرفت که یک خودروی پلیس با برخورد به یک راننده موتورسیکلت باعث مرگ او شد.
این درگیریهای خشونتآمیز حالا در سراسر اندونزی شعلهور شده و به بزرگترین آزمون برای ریاستجمهوری ۱۰ ماهه پرابوو سوبیانتو بدل شده است.
خشم ریشهدار
ناخرسندی عمیق روز دوشنبه در خیابانهای جاکارتا بروز یافت؛ زمانی که چند صد معترض مقابل پارلمان تجمع کردند و نسبت به مزایای پرزرقوبرق قانونگذاران، از جمله کمکهزینه مسکن که تقریباً ۱۰ برابر حداقل دستمزد در پایتخت است، اعتراض کردند.
روز پنجشنبه نیز اعتراضهای تازهای شکل گرفت و صدها نفر تا شب علیه دستمزدهای پایین شعار دادند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکآور و آبپاش استفاده کرد.
در جریان همان اعتراض، یک خودروی سیاهرنگ از یگان ویژه پلیس بر روی افان کورنیاوان، راننده ۲۱ ساله، رفت و او را کشت.
انتشار ویدئوی این اتفاق خشم عمومی را نسبت به روشهای پلیس دوچندان کرد و هزاران نفر، که بسیاری از آنها رانندگان موتور بودند، در مقابل مقر یگان ویژه و دفتر پلیس در جاکارتا دست به اعتراض زدند.
معترضان ترقه، کوکتل مولوتوف و سنگ پرتاب کردند و برخی دیگر نیز آتشسوزی به راه انداختند.
اعتراضات همچنین در شهرهایی مانند یوگیاکارتا، باندونگ، سولو و سمارانگ در جاوه، و در شهر مدان در سوماترا آغاز شد.
دستکم سه نفر در ماکاسار، بزرگترین شهر جزیره شرقی سولاوسی، پس از آنکه معترضان یک ساختمان شورای محلی را به آتش کشیدند، کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
هزاران اندونزیایی در ماه فوریه علیه کاهشهای گسترده بودجه توسط پرابوو سوبیانتو دست به اعتراض زدند.
او گفته بود که بودجهها را کاهش داده تا سیاستهای پوپولیستی را تأمین مالی کند، از جمله برنامهای میلیارد دلاری برای ارائه وعدههای غذایی رایگان به دانشآموزان و مادران باردار.
با این حال، کارشناسان میگویند مردم اندونزی از وضعیت اقتصادی خود سرخورده شدهاند.
بھیما یودهیستیرا ادینهگارا، مدیر اجرایی مرکز مطالعات اقتصادی و حقوقی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «مشکلاتی مانند مالیاتهای ناعادلانه، کاهش قدرت خرید مردم و کمبود فرصتهای شغلی نیز وجود دارد.»
وزارت کار اندونزی اعلام کرده که بیش از ۴۲ هزار نفر بین ژانویه تا ژوئن اخراج شدهاند، که نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته است.