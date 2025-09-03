ولادیمیر پوتین: آمادهٔ دیدار با زلنسکی هستم، اگر به مسکو بیاید

ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور گفت که آماده است با رئیسجمهور اوکراین دیدار و مذاکره کند، در صورتی که به مسکو بیاید، اما گفت هنوز مشخص نیست که آیا چنین دیداری ارزش دارد یا نه.
ولودیمیر زلنسکی برای دیدار با پوتین جهت بحث در مورد شرایط یک توافق احتمالی فشار آورده است و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که در تلاش برای میانجیگری برای دستیابی به یک توافق صلح در اوکراین است، گفته که میخواهد این دو رهبر با هم دیدار کنند.
پوتین در پایان سفر خود به چین گفت که همیشه برای دیدار با زلنسکی آماده بوده است، اما موضع مکرر کرملین مبنی بر اینکه چنین دیداری باید از قبل به خوبی آماده شود و به نتایج ملموسی منجر شود را تکرار کرد.
او گفت: «در مورد دیدار با زلنسکی، من هرگز احتمال چنین دیداری را رد نکردهام. اما آیا فایدهای دارد؟ باید ببینیم».
رئیسجمهور روسیه تصریح کرد که از نظر او، اگر قرار است پیشرفتی حاصل شود، اوکراین باید حکومت نظامی را لغو کند، انتخابات برگزار کرده و در مورد مسائل سرزمینی همهپرسی برگزار کند.
روسیه که از فوریه سال ۲۰۲۲ با حمله به اوکراین، درگیر جنگی سه ساله با این کشور است، حدود یک پنجم از خاک اوکراین را اشغال کرده است.
مسکو خواهان الحاق چهار منطقه اوکراین به خاک روسیه است، ادعایی که کییف و اکثر کشورهای غربی آن را به عنوان تلاشی برای تصرف غیرقانونی زمین با پشتوانهٔ جنگ استعماری رد کردهاند.
رئیسجمهور ایالات متحده روز سهشنبه گفت که از ولادیمیر پوتین «بسیار ناامید» شده است و بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که دولت او در حال برنامهریزی برای انجام اقداماتی به منظور کاهش تلفات در جنگ علیه اوکراین است.
دونالد ترامپ اظهار داشت: «من از رئیسجمهور پوتین بسیار ناامید شدهام، ما روابطی عالی داشتیم، و کاری برای کمک به زندگی مردم انجام خواهیم داد».
رئیسجمهور آمریکا همچنین اتحاد روسیه، چین و کره شمالی در نشست تیانجین چین را «توطئه علیه آمریکا» خواند.
رئیسجمهور روسیه روز چهارشنبه در واکنش به این اظهارات گفت که ترامپ «حس شوخطبعی» دارد.