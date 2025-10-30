یکی از چهرههای برجستهٔ جمهوریخواه در کنگرهٔ ایالات متحده می گوید فروش بلکول، بهترین تراشهٔ هوش مصنوعی انویدیا، به چین «شبیه دادن اورانیوم با درجهٔ تسلیحاتی به ایران خواهد بود»، زیرا کارشناسان معتقدند که این امر برتری آمریکا در هوش مصنوعی را کاهش میدهد.
جان مولنار، رئیس کمیتهٔ منتخب مجلس نمایندگان در امور چین، روز چهارشنبه هفتم آبان در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت که به دولت ترامپ گفته است: «ما نمیتوانیم جدیدترین تراشههای پیشرفتهٔ هوش مصنوعی را به دشمن اصلیمان بفروشیم».
اظهار نظر او پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه احتمال فروش نسخهٔ ضعیفتر تراشهٔ هوش مصنوعی بلکول انویدیا به چین را مطرح کرد.
کارشناسان تجاری ایالات متحده میگویند دادن این تراشهها به پکن میتواند پایانی بر محدودیتهای صادرات تراشه ایالات متحده باشد که در سال ۲۰۲۲ برای اطمینان از عدم بهرهمندی ارتش چین از فناوری آمریکایی و کند کردن توسعه تلاشهای هوش مصنوعی این کشور وضع شده بود.
تیم فیست، یکی از نویسندگان تحلیلی، در مورد تأثیر این اقدام میگوید: «اگر تصمیم به صادرات این تراشه بگیریم، مزیت اصلی حال حاضر ایالات متحده نسبت به چین در حوزهٔ هوش مصنوعی، به طرز چشمگیری کاهش مییابد».
سخنگوی انویدیا در مخالفت با این نظر گفت سیاست ایالات متحده در کنترل تراشهها در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، مزیتی در زمینهٔ هوش مصنوعی به آمریکا نداده است.
او در بیانیهای گفت: «جلب حمایت توسعهدهندگان اصلی در همه جا، امنیت اقتصادی و ملی آمریکا را افزایش میدهد».
در این بیانیه آمده است: «چین بیش از حد لازم تراشههای داخلی برای تمام مصارف نظامی خود دارد و دلیلی برای استفاده از محصولات ما به این منظور ندارد».
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، و ۱۱ سناتور دموکرات نیز روز چهارشنبه از ترامپ خواستند که در راستای دستیابی به یک توافق تجاری، محدودیتهای اعمال شده بر تراشههای هوش مصنوعی و فناوری آمریکایی را لغو نکند.
مولنار گفت: «این تراشهها باید به جای آن به شرکتهای آمریکایی داده شود که در حال ایجاد سلطه هوش مصنوعی ایالات متحده برای سالهای آینده هستند، نه به ارتش چین».