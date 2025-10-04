روزنامهٔ اسرائیلی هاآرتص و روزنامهٔ اقتصادی این مؤسسهٔ مطبوعاتی به نام دمارکر، از تحقیقات در مورد یک شبکهٔ مرتبط با اسرائیل در راستای تبلیغ برای شاهزاده رضا پهلوی و نفوذ بر افکار عمومی ایرانیان خبر دادهاند.
هاآرتص و دمارکر در این گزارش که روز جمعه ۱۱ مهر منتشر شد، گزارش دادند که یک نهاد خصوصی با حمایت مالی دولت چنین شبکهای را با بهکارگیری هوش مصنوعی و با تکیه بر برخی حسابهای ساختگی در فضای مجازی برپا کرده است.
همزمان، مؤسسهٔ مطالعاتی «سیتیزن لب» وابسته به دانشگاه تورنتو در کانادا از تحقیقات خود در خصوص وجود یک کارزار دیگرِ نفوذ به زبان فارسی از مبدأ اسرائیل با توسل به حسابهای کاربری جعلی خبر داد.
سیتیزن لب فعالیت این شبکه را بهویژه در روز حملهٔ اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ اخیر این کشور با جمهوری اسلامی بررسی کرده و شواهدی آورده است که نشان میدهد مجریان این کارزار نفوذ، محتواهایی را احتمالاً از قبل آماده کرده بودند دربارۀ رویدادهایی که قرار بوده بعداً رخ بدهد.
«کارزار هدفمند» با موضوع شاهزاده پهلوی
هاآرتص و دمارکر با استناد به اظهارات پنج منبع «آگاه»، مدعی شدند که کارزار نفوذ مرتبط با اسرائیل با هدف برجسته کردن جایگاه رضا پهلوی در عرصهٔ سیاسی، بهعنوان فردی که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، شایستگی بهدست گرفتن رهبری کشور را دارد و برای احیای سلطنت در ایران، طراحی شده است.
بر اساس این گزارش، شبکهٔ یادشده شماری از فارسیزبانان را به خدمت گرفته که از جمله با پروفایلهای ساختگی در فضای مجازی، اقدام به بازنشر پیامهای رضا پهلوی و حامیان او میکنند.
به نوشتهٔ هاآرتص، در حالی که رضا پهلوی با داشتن «محبوبیت نسبی در میان برخی از ایرانیان مقیم خارج» تأکید دارد در سودای کسب جایگاه و مقامی برای خود نیست، کارزار حامیانش در فضای مجازی در سالهای اخیر خواهان احیای سلطنت و پادشاهی او هستند.
هاآرتص و دمارکر به نام و مشخصات نهاد اسرائیلیِ مرتبط با این کارزار و مبلغ بودجهٔ آن اشاره نکردهاند. از واکنش دولت یا نهادهای دیگر اسرائیل به این گزارش نیز هنوز خبری منتشر نشده است. هاآرتص یک رسانهٔ وابسته به جناح چپ در اسرائیل و از مخالفان سرسخت بنیامین نتانیاهو و دولت اوست.
رادیو فردا روز جمعه با ارسال ایمیلی به دفتر شاهزاده رضا پهلوی خواستار اظهار نظر او دربارهٔ این گزارشها شد، اما تا زمان انتشار این گزارش در روز شنبه، هیچ پاسخی دریافت نکرد.
زمانی که رضا پهلوی در بهار سال ۱۴۰۲ به اسرائیل سفر کرد، در یک نشست خبری در کنار وزیر میزبان خود، گیلا گاملیئل، در پاسخ به پرسشی در مورد میزان حمایت مردم ایران از او، گفت: حرف من را قبول نکنید، توئیتر و اینستاگرام و فضای مجازی را نگاه کنید.
دمارکر مدعی است اکنون «مشخص شده» که برخی از نظرات فضای مجازی در حمایت از او از اسرائیل سرچشمه گرفته است.
سه منبع گفتهاند که شاهد نشر پیامهای حمایت از آقای پهلوی از سوی این شبکه بودهاند و دو منبع نیز به برجسته کردن پستهای گیلا گاملیئل در این ارتباط اشاره کردهاند.
خانم گاملیئل که همحزبی بنیامین نتانیاهو است، در سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل سمت وزارت اطلاعات را در دست داشت و ترتیبدهندهٔ دو دیدار مهمان خود با بنیامین نتانیاهو بود. او در دو سال اخیر وزیر علوم و نوآوری بوده و به ارتباطات و دیدارهایش در آمریکا با رضا پهلوی و همچنین ملاقات با نمایندگان اعزامی او به اسرائیل ادامه داده است.
دو منبعی که مدعی هستند شبکهٔ برپا شده در فضای مجازی پستهای خانم گاملیئل را نیز تبلیغ کردهاند، میگویند کارزار نفوذ بر افکار عمومی ایرانیان با پول مالیاتدهندگان اسرائیلی و برای خدمت به منافع ژئوپولیتیک اسرائیل طراحی شده، اما استفاده از این کارزار برای تبلیغ وزیر امری ناخوشایند است.
خانم گاملیئل حدود دو ماه پیش، در پستی نمادین که دفتر او با هوش مصنوعی تولید کرد، رؤیای حضور خود و بنیامین نتانیاهو را در خیابانهای تهران پس از برافتادن نظام کنونی ایران و روی کار آمدن حکومت جدیدی که در آن اسرائیل و ایران رابطه داشته باشند، به تصویر کشید و رضا پهلوی و همسر او را نیز در حال قدم زدن در ایرانِ آینده نشان داد.
این پست خانم گاملیئل با نام «بهسوی آینده» برای بیان آرزوی «سال آینده در تهران آزاد» که هنوز هم بالای صفحۀ او در شبکهٔ ایکس سنجاق شده است، با بازدیدهای بسیار بیشتری نسبت به اکثر پستهای دیگر این وزیر روبهرو شد؛ اما به محققانی از اسرائیل انگیزه داد تا شبکهای از کاربران در فضای مجازی را شناسایی کنند که تنها محتواهای مرتبط با ایران و از جمله پستهای تعامل میان وزیر گاملیئل با رضا پهلوی برای تغییر رژیم در ایران را بازنشر میکنند.
کارزار تبلیغاتی برای روز حملهٔ اسرائیل به زندان اوین
روز یکم تیر امسال، که یازدهمین روز از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی بود، جنگندههای اسرائیلی به زندان اوین حمله کردند. آن بمباران ظاهراً بخشی از تصمیم کابینهٔ اسرائیل برای نشان دادن همراهی این کشور با مخالفان جمهوری اسلامی و جرئت بخشیدن به آنها برای ابراز مخالفت علیه حکومت حاکم بر تهران بود.
محققان موسسهٔ «سیتیزن لب» در کانادا، نهادی که بر روی بدافزارها، نقض حقوق مدنی ناشی از فناوریها و تهدیدات عرصهٔ دیجیتال کار میکند، در گزارش خود که روز جمعه ۱۱ مهر منتشر شد، به رویداد حمله به اوین توجه ویژه کردهاند.
به نوشتهٔ آنها، ۳۷ دقیقه پس از آن حمله، حسابهای ساختگی شروع به گزارش از «انفجار در زندان اوین» و القای این تصور کردند که ساکنان از خود منطقه گزارشهایشان را با مردم به اشتراک میگذارند.
سپس یک حساب کاربری دیگر ویدئویی متفاوت از انفجار سر درِ زندان را منتشر کرد و متعاقب آن حسابهای کاربری دیگر ویدئوی جعلی را بازنشر کردند. بعداً معلوم شد همهٔ این «کاربران» مرتبط با شبکهٔ پروفایلهای جعلی بودند و ارتباط آنها با صفحهٔ کاربری «تلآویو-تهران» ردگیری شد.
به گفتهٔ این محققان، «بسیار بعید» است که فرد مستقلی بدون اطلاع قبلی از برنامههای ارتش اسرائیل توانسته باشد چنین محتواهایی را تهیه و بهسرعت منتشر کند. پیامهای متعدد توسط رباتها بازنشر شده و با هشتگهایی تلاش کردند با القای «سقوط از درون» نظام به مخاطب، آنها را به رفتن به محل زندان و تجمع برای استقبال از «آزادی زندانیان» تشویق کنند.
این محققان یک شبکهٔ هماهنگ از بیش از ۵۰ اسم پروفایل غیرواقعی در شبکهٔ ایکس را شناسایی کردند که با تکیه بر هوش مصنوعی، برای برانگیختن مخاطب ایرانی به خیزش علیه جمهوری اسلامی در تکاپو است.
سیتیزن لب نامِ «پریزن بریک» را برای این شبکه به کار برده و معتقد است که شبکه در سال ۲۰۲۳ برپا شده اما تقریباً عمدهٔ فعالیت خود را از سال ۲۰۲۵ آغاز کرده و هنوز نیز به کار خود ادامه میدهد.
این محققان به هماهنگی فعالیت این حسابهای کاربری، یا دستکم بخشی از آن، با کارزار نظامی ارتش اسرائیل در ایران از ۲۳ خرداد امسال اشاره کرده و نوشتند در حالی که تعامل واقعی با محتوای تولیدشده توسط «پریزن بریک» محدود به نظر میرسد، اما برخی پستهای این شبکه هزاران بار دیده شده، در «جوامع عمومی بزرگ» شبکهٔ ایکس منتشر شده و احتمالاً برای تبلیغات آنها نیز هزینه پرداخت شده است.
سیتیزن لب، با توجه به واقعیات موجود، «محتملترین فرضیه» را این دانسته که یک نهاد در دولت اسرائیل یا یک گروه «پیمانکار فرعی» که برای کار با اسرائیل به خدمت گرفته شده، پشت این عملیات است.
به گفتهٔ آلبرتو فیتارِلی، مسئول تحقیقات سیتیزن لب، در حکومتهای خودکامه استفاده از چنین ابزارها و تاکتیکهایی در سطح داخلی یا بینالمللی امری رایج است، اما دولتهای دموکراتیک باید از این شیوهها دوری کنند.
شگفتی محقق اسرائیلی
راز زیمت، محقق امور ایران در مؤسسهٔ مطالعات امنیت ملی در مرکز اسرائیل، به هاآرتص گفت: اکثر ایرانیان از حکومت اسلامگرای حاکم بر کشور خود مأیوس شده، و در رؤیای یک زندگی عادی و تغییر هستند، نه احیای سلطنت.
بهگفتهٔ زیمت، حتی اگر قرار باشد دولت اسرائیل چنین رابطهای با رضا پهلوی برقرار کند، انجام آن به این صورت آشکار، موجب شگفتی است.
او افزوده که این ارتباط، روایت رژیم ایران را تقویت میکند که مدعی است اسرائیل و آمریکا در سودای بازگشت سلطنت و وابسته کردن کشور هستند.
در پی سفر ماه گذشتهٔ یک هیئت اعزامی از سوی شاهزاده رضا پهلوی به ریاست سعید قاسمینژاد به یک کنفرانس علمی در اسرائیل به میزبانی گیلا گاملیئل، شماری از مخالفان ایرانی بازگشت سلطنت پهلوی، در مراجعه به رسانههای اسرائیل حمایت وزیر اسرائیلی از رضا پهلوی را نقد کردند و ایستادگی اسرائیل در کنار پهلوی را برای خیزش مردم ایران زیانبار دانستند.
انتقادها در شرایطی مطرح شده که حمایتهایی از سوی مردم درون ایران از رضا پهلوی در شعارهایی از اعتراضات دی ۱۳۹۶ تا کنون پیاپی شنیده شده است. برخی نظرسنجیها نیز نشان داده که بیشترین حمایت از یک چهرهٔ مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور معطوف به رضا پهلوی است.
با این حال، مخالفان پهلوی میگویند او در زمان حملهٔ اسرائیل به ایران موضعی مشخص اتخاذ نکرد و فراخوانهای خیزش مردم برای ساقط کردن نظام را تکرار میکرد.