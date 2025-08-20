تصادف مرگبار در هرات؛ بیش از ۷۵ کشته در سانحه اتوبوس مهاجران بازگشته از ایران

دست‌کم ۷۵ نفر در سانحه تصادف یک اتوبوس حامل مهاجران بازگشته از ایران در افغانستان جان باختند.

یک اتوبوس مسافربری حامل مهاجران افغان که به‌تازگی از ایران بازگردانده شده بودند، سه‌شنبه‌شب،‌ ۲۸ مرداد، در مسیر اسلام‌قلعه–هرات با یک کامیون حامل سوخت و یک موتورسیکلت در شهرستان گذره ولایت هرات برخورد کرد و دچار حریق شد.

مقام‌های محلی طالبان اعلام کردند که در این حادثه دست‌کم ۷۵ نفر، از جمله ۱۷ کودک، کشته شدند.

به‌گفتۀ پلیس هرات، علت سانحه «سرعت زیاد و بی‌احتیاطی راننده» اتوبوس بوده است. پلیس گزارش داد که ابتدا اتوبوس با یک موتورسیکلت برخورد کرده و سپس به کامیون سوخت‌بر اصابت کرده و این برخورد باعث آتش‌سوزی شد.

محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، به خبرگزاری فرانسه گفت همه مسافران این اتوبوس مهاجرانی بودند که در گذرگاه مرزی اسلام‌قلعه از ایران بازگردانده شده و در راه کابل بودند.

احمدالله متقی، دیگر مقام محلی طالبان، نیز کشته شدن ده‌ها نفر از جمله ۱۷ کودک را تأیید کرده است.





بر اساس اعلام پلیس، تنها سه سرنشین اتوبوس از این حادثه جان سالم به در برده‌اند. همچنین دو نفر سرنشین کامیون و دو نفر سرنشین موتورسیکلت نیز در میان قربانیان هستند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان تأیید کرده که قربانیان از ایران بازگردانده شده بودند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که از آغاز سال میلادی جاری تاکنون بیش از یک‌میلیون و ششصد هزار افغان از ایران و پاکستان، دو کشوری که طی دهه‌های اخیر میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان بوده‌اند، به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

حادثه سه‌شنبه در ولایت هرات یک روز پس از آن رخ داد که اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، اعلام کرد تا آخر اسفند امسال ۸۰۰ هزار نفر دیگر مجبور به ترک ایران خواهند شد.

افغانستان از بالاترین نرخ تلفات ناشی از حوادث رانندگی در منطقه رنج می‌برد؛ جاده‌های فرسوده پس از سال‌ها جنگ، رانندگی پرخطر در جاده‌ها و نبود مقررات مؤثر از جمله دلایل اصلی این وضعیت عنوان می‌شوند.



