همزمان با تازه‌ترین حملات روسیه به کی‌یف که بامداد سه‌شنبه روی داد و دست‌کم شش کشته و بیش از ۱۳ زخمی برجا گذاشت، منابع آمریکایی گزارش دادند که مقام‌های واشینگتن در ابوظبی سرگرم مذاکره برای پایان این جنگ هستند.

بنابر گزارش‌ها، مقام‌های آمریکایی در ابوظبی در حال انجام دیدارهای جداگانه با هیئت‌های روسیه و اوکراین هستند تا بر سر پیش‌نویس طرح صلح آمریکا مذاکره کنند؛ طرحی که نسخه اولیه‌اش به‌شدت به سود مسکو تلقی شده بود.

مقام‌های امدادی اوکراین روز سه‌شنبه ۴ آذر اعلام کردند چندین ساختمان ۹ و ۲۲ طبقه در پایتخت هدف موشک‌ها و پهپادهای روسی قرار گرفت و بخش‌هایی از شهر با اختلال گسترده در آب و برق روبه‌رو شد.

ولودیمیر زلنسکی در پیامی در تلگرام گفت مسکو از ۲۲ موشک و صدها پهپاد استفاده کرده و بخشی از این پهپادها وارد حریم هوایی مولداوی و رومانی شده‌اند. او بار دیگر از متحدان غربی خواست که ارسال سلاح، دفاع هوایی و فشار تحریمی را بدون وقفه ادامه دهند.

در جنوب و شرق اوکراین نیز حملات ادامه داشت و مقام‌های محلی در شهرهای اودسا، خارکیف و چرنیهیف از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی خبر دادند.

هم‌زمان، وزارت دفاع رومانی و مولداوی از ورود چند پهپاد روسی به حریم هوایی خود خبر دادند؛ موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها دربارهٔ گسترش جنگ را افزایش داده است.

در سوی دیگر، روسیه نیز از حملات پهپادی اوکراین به مناطق روستوف و کراسنودار خبر داد و گفت سه نفر در حمله‌ای شبانه در روستوف کشته شده‌اند.

این تحولات در حالی است که آمریکا پیش‌نویس ۲۸ بندی صلح را هفته گذشته به اوکراین ارائه کرد؛ متنی که به گفته برخی مقام‌های کی‌یف، بسیاری از شروط قدیمی کرملین را در خود داشت. اما پس از مذاکرات فشرده در ژنو با حضور وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، واشینگتن و کی‌یف اعلام کردند که «پیشرفت معناداری» حاصل شده و چارچوب تازه «تمامیت ارضی اوکراین» را حفظ می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، مقام‌های اوکراین می‌گویند واشینگتن و کی‌یف در مذاکرات ژنو بر سر «مهم‌ترین بندهای» طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ به تفاهم رسیده‌اند.

رستم عمرُف، عضو تیم مذاکره‌کننده اوکراین، اعلام کرد دو طرف بر سر اصول اصلی توافق به «درک مشترک» رسیده‌اند و کی‌یف اکنون انتظار حمایت اروپا را دارد. او افزود قرار است دیداری میان ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در نزدیک‌ترین زمان ممکن در آمریکا برگزار شود تا مراحل نهایی توافق انجام گیرد.

زلنسکی نیز گفته است تعداد بندهای جنجالی کاهش یافته و او «مسائل حساس» را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در میان خواهد گذاشت.

هم‌زمان، گزارش‌ها از حضور مقام‌های بلندپایه آمریکایی و روسی در ابوظبی حکایت دارد. کرملین در واکنش رسمی تنها گفت که طرح آمریکایی «می‌تواند پایه خوبی برای مذاکرات باشد» اما از اظهارنظر دربارهٔ دیدارهای امارات خودداری کرد.