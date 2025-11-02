لی جه میونگ، رئیسجمهور کرهٔ جنوبی، از رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، خواست در ازسرگیری گفتوگو با کرهٔ شمالی که مجهز به جنگافزار هستهای است، نقش میانجی ایفا کند.
این درخواست در دیدار رسمی دو رهبر در شهر گیونگجوی کره جنوبی و در حاشیهٔ نشست رهبران منطقۀ آسیا-اقیانوس آرام مطرح شد.
این نخستین سفر رئیسجمهور چین به کرهٔ جنوبی در ۱۱ سال گذشته است.
به گفتهٔ دفتر ریاستجمهوری کرهٔ جنوبی، شی در آغاز دیدار تأکید کرد که پکن برای روابط با سئول اهمیت زیادی قائل است و کرهٔ جنوبی را «شریکی جداییناپذیر» میداند.
لی، که در انتخابات زودهنگام ماه ژوئن به قدرت رسید، وعده داده است روابط با ایالات متحده را تقویت کند، بیآنکه چین را برنجاند و در عین حال تنش با پیونگیانگ را کاهش دهد.
لی در نشست با شی گفت: «من نسبت به شکلگیری شرایط تازه برای تعامل با کرهٔ شمالی خوشبینم و امیدوارم سئول و پکن از این موقعیت برای ازسرگیری گفتوگوها بهره بگیرند.»
او پیشتر خواستار رویکردی مرحلهای در زمینهٔ خلع سلاح هستهای کرهٔ شمالی شده بود، شامل توقف توسعهٔ بیشتر تسلیحات در گام نخست.
اما پیونگیانگ روز شنبه در بیانیهای این ایده را «خیالبافی غیرقابل تحقق» خواند و تأکید کرد که گفتوگو با جنوب را رد میکند.
چین شریک نظامی و اقتصادی کره شمالی است و به گفتهٔ وی سونگلاک، مشاور امنیت ملی کرهٔ جنوبی، چین آمادگی خود را برای همکاری در جهت ثبات در شبهجزیرهٔ کره اعلام کرده، هرچند دو کشور دربارهٔ نقش مشخص پکن گفتوگویی نداشتند.
او افزود که دو طرف توافق دارند گفتوگو میان واشینگتن و پیونگیانگ کلیدی است.
در جریان این سفر، سئول و پکن هفت توافقنامه امضا کردند، از جمله سوآپ ارزی میان وون و یوان، و تفاهمنامههایی در زمینهٔ جرایم اینترنتی، صنایع سبز و مراقبت از سالمندان.
در بیرون محل دیدار، صدها معترض در سئول علیه چین تجمع کردند و شعارهایی نظیر «کرهٔ جنوبی از آنِ خود ماست» و «چین بیرون» سر دادند. لی ماه گذشته دستور داده بود تجمعهای ضدچینی را که به گفتهٔ او به وجهه و اقتصاد کشور آسیب میزنند، محدود کنند.
شوخی امنیتی بر سر هدیۀ رئیسجمهور چین
شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در جریان دیدار رسمی خود از کرهٔ جنوبی دو گوشی هوشمند شیائومی به رئیسجمهور این کشور، لی جه میونگ، هدیه داد و با خنده گفت: «میتوانید ببینید آیا در آنها درِ پشتی وجود دارد یا نه.» این شوخی اشارهای بود به نگرانیهای امنیتی دربارهٔ فناوریهای چینی.
به نوشتۀ خبرگزاریها، انتخاب تلفنهای ساخت چین بهعنوان هدیۀ رئیسجمهور چین در سرزمین شرکت سامسونگ نشانهای از جاهطلبی پکن در عرصهٔ فناوری تلقی شد.
لی در پاسخ با لبخند پرسید «امنیت ارتباطات آن چطور است؟» و هر دو رهبر خندیدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر ریاستجمهوری کرهٔ جنوبی دربارهٔ هدیهٔ شی اظهارنظری نکرد.