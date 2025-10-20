رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه ۲۸ مهر گفت که به گروه افراطی حماس فرصت می‌دهد تا به توافق آتش‌بس با اسرائیل عمل کند، اما هشدار داد که در صورتی که این گروه در انجام آن درنگ کند، «ریشه‌کن» خواهد شد.

دونالد ترامپ هنگام پذیرایی از آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، به خبرنگاران در کاخ سفید، گفت: «حماس بسیار خشن بوده، اما دیگر حمایت ایران را ندارد. در واقع دیگر حمایت هیچ‌کس را ندارد. آن‌ها باید خوب رفتار کنند و اگر خوب رفتار نکنند، ریشه‌کن خواهند شد،»

او تصریح کرد که اگر این‌طور نباشد، در صورت لزوم «ما خواهیم رفت و آن‌ها را ریشه‌کن خواهیم کرد. آن‌ها ریشه‌کن خواهند شد، و خودشان هم این را می‌دانند.»

حماس از سوی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود.

اظهارات آقای ترامپ در حالی مطرح شد که دو تن از فرستادگان ارشد او شامل استیو ویتکاف و جرد کوشنر روز دوشنبه پس از خشونت‌های روز گذشته که باعث حملات دوباره اسرائیل به غزه شد، با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دیدار کردند.

جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبهٔ این هفته برای نخستین بار از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، به اسرائیل سفر خواهد کرد.

دونالد ترامپ تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در مقابله با حماس دخالت نخواهند داشت و گفت کشورهای متعددی که توافق کرده‌اند در چارچوب یک نیروی بین‌المللی برای تثبیت اوضاع غزه شرکت کنند. او اعلام کرد که این کشورها «مایل به ورودند».

او افزود: «علاوه بر این، اگر من از اسرائیل بخواهم، در عرض دو دقیقه وارد خواهد شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال افزود: «اما در حال حاضر، ما چنین درخواستی مطرح نکرده‌ایم. ما کمی فرصت می‌دهیم و امیدواریم خشونت‌ها کمی کاهش یابد.»

دونالد ترامپ روز ۲۲ مهر نیز با اشاره به لزوم خلع سلاح حماس به عنوان بخشی از طرح دولتش که باعث شکل‌گیری آتش‌بس شد، هشدار داده بود اگر گروه افراطی حماس تن به خلع‌سلاح ندهد، ایالات متحده این کار را انجام خواهد داد.

آتش‌بسی که میان اسرائیل و گروه حماس بر اساس طرح ۲۰ ماده‌ای آمریکا شکل گرفته است، روز یکشنبه در پی حمله به سربازان اسرائیلی و سپس حملات هوایی اسرائیل به غزه در آستانه فروپاشی قرار گرفت. اما سپس طرفین گفتند که به آتش‌بس پایبند خواهند بود.

بازگشت جسد یکی دیگر از گروگان‌ها

شامگاه دوشنبه اسرائیل اعلام کرد نیروهایش در نوار غزه از طریق صلیب سرخ، پیکر یکی دیگر از گروگان‌ها را که در چارچوب توافق آتش‌بس بازگردانده شده بود، تحویل گرفته‌اند.

در بیانیه دفتر نخست‌وزیری اسرائیل آمده است: «اسرائیل از طریق صلیب سرخ، تابوت یکی از گروگان‌های مفقود را که به نیروهای ارتش و شاباک در داخل نوار غزه تحویل داده شده بود، دریافت کرده است.»

این بیانیه افزود که پیکر برای شناسایی به اسرائیل منتقل خواهد شد.

حماس بعد از برقراری آتش‌بس تمامی ۲۰ گروگان زنده را آزاد کرد و سپس به شکل تدریجی اقدام به بازگرداندن اجساد گروگان‌های کشته‌شده کرده است. این گروه می‌گوید بازیابی این پیکرها از زیر آوار در نقاط مختلف غزه با دشواری‌هایی مواجه است.

اسرائیل اما اعلام کرده حماس در تحویل اجساد گروگان‌های درگذشته بیش از حد تعلل می‌کند.

حماس در حملهٔ مهرماه دو سال پیش به اسرائیل ۲۵۱ نفر را گروگان گرفت و ۱۲۰۰ اسرائیلی دیگر را کشت.

در پی این حمله، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد که طی دو سال باعث کشته شدن بیش از ۶۸ هزار فلسطینی شد.