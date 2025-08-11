دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که ادارهٔ پلیس واشینگتن دی‌سی را تحت کنترل دولت فدرال قرار می‌دهد و ۸۰۰ نیروی گارد ملی را برای تأمین امنیت پایتخت به کار می‌گیرد.

این تصمیم در حالی اعلام شده که آمار نشان می‌دهد جرایم خشونت‌بار در پایتخت ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ به کمترین میزان طی ۳۰ سال گذشته رسیده است.

آقای ترامپ روز دوشنبه ۲۰ مرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید، در حالی که مقاماتی از دولتش از جمله پیت هگست، وزیر دفاع، و پم باندی، دادستان کل، در کنار او حضور داشتند، گفت: «من گارد ملی را برای بازگرداندن قانون، نظم و امنیت عمومی در واشینگتن دی‌سی اعزام می‌کنم. پایتخت ما به دست باندهای خشن و جنایتکاران خون‌ریز افتاده است».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین خبر داد که ۸۰۰ نیروی گارد ملی در واشینگتن مستقر خواهند شد تا از اداره پلیس و مقامات فدرال پشتیبانی کنند. او این اقدام را «یک تلاش واقعا بزرگ» خواند و افزود در صورت لزوم نیروهای بیشتری اعزام خواهند شد.

وزیر دفاع آمریکا نیز در جمع خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود واحدهای گارد ملی طی هفتهٔ آینده وارد پایتخت شوند.

دونالد ترامپ پیش از برگزاری این نشست خبری، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که پایتخت آمریکا امروز «آزاد خواهد شد!» و تأکید کرد که به «روزهای کشتار بی‌رحمانه یا آسیب رساندن به مردم بی‌گناه» پایان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تلاش برای در دست گرفتن کنترل امنیت عمومی در واشینگتن، گام بعدی دونالد ترامپ پس از سیاست سخت‌گیرانه‌اش برای متوقف کردن عبور غیرقانونی از مرزها به شمار می‌رود.

خبرگزاری رویترز نیز می‌گوید اعلامیهٔ اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده تازه‌ترین تلاش او برای هدف قرار دادن شهرهای تحت کنترل حزب دموکرات از طریق اعمال قدرت اجرایی بر مسائلی است که به طور سنتی در حوزه اختیارات محلی قرار دارند.

اما دونالد ترامپ انتقادها مبنی بر این‌که در حال ساختن یک بحران مصنوعی برای توجیه گسترش اختیارات ریاست‌جمهوری است را رد کرد.

صدها مأمور و افسر از بیش از دوازده نهاد فدرال، از جمله اف‌بی‌آی، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر و اداره الکل، دخانیات و سلاح گرم، در روزهای اخیر در سطح شهر واشینگتن مستقر شده‌اند.

موریل باوزر، شهردار دموکرات پایتخت، ادعاهای ترامپ را رد کرده و گفته است شهر «با موج جنایت مواجه نیست». او یادآوری کرده که میزان جرایم خشونت‌آمیز در سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه دهه اخیر رسیده است.

به گفتهٔ ادارهٔ پلیس شهر، جرایم خشونت‌آمیز در هفت ماهه سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش داشته و این پس از کاهش ۳۵ درصدی در سال ۲۰۲۴ است. همچنین مجموع جرایم نیز هفت درصد کاهش یافته است.

با این حال، خشونت مسلحانه همچنان یک چالش باقی مانده است. طبق گزارش یک گروه حامی کنترل اسلحه، در سال ۲۰۲۳ واشینگتن سومین نرخ بالای قتل با سلاح گرم را در میان شهرهای آمریکا با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر داشته است.

دونالد ترامپ از راهکار استقرار نیروهای گارد ملی در شهر لس آنجلس نیز استفاده کرده بود. او خرداد امسال در واکنش به اعتراض‌ها به مأموران مهاجرت در این شهر، پنج هزار سرباز اعزام کرد.

مقامات ایالتی و محلی با این تصمیم ترامپ مخالفت و آن را اقدامی غیرضروری و تحریک‌آمیز توصیف کردند.