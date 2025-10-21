دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه ۲۹ مهر اعلام کرد که شمار زیادی از متحدان آمریکا در خاورمیانه در صورت نقض توافق آتش‌بس از سوی گروه افراطی حماس، آماده‌اند با نیروی سنگین وارد غزه شوند.

او در شبکهٔ اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت که این کشورها از «برخورد قاطع با حماس» استقبال می‌کنند، اما هنوز نیازی به این اقدام نیست.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «به این کشورها و به اسرائیل گفتم: "هنوز نه!" هنوز امید هست که حماس کار درست را انجام دهد. اگر چنین نکند، پایان حماس سریع، خشمگین و بی‌رحمانه خواهد بود!»

آقای ترامپ یک روز قبل نیز گفت که به حماس فرصت می‌دهد تا به توافق آتش‌بس با اسرائیل عمل کند، اما هشدار داد که در صورتی که این گروه در انجام آن درنگ کند، «ریشه‌کن» خواهد شد.

حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود.

در حالی که واشنگتن تلاش می‌کند نخستین مرحله شکننده آتش‌بس در غزه را تثبیت کند و اسرائیل و حماس را به سمت مرحله دوم سوق دهد، جی‌.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در اسرائیل با نخست‌وزیر این کشور دیدار می‌کند.

اسرائیل و حماس از زمان توافق رسمی آتش‌بس در هشت روز پیش، یکدیگر را به نقض مکرر آن متهم کرده‌اند.

طرح آتش‌بس ۲۰ ماده‌ای رئیس‌جمهور آمریکا مستلزم گام‌های دیگری است که طرفین هنوز به‌طور کامل به آن‌ها پایبند نشده‌اند؛ از جمله خلع سلاح حماس و حرکت در جهت تشکیل کشور فلسطین.

سفر آقای ونس به اسرائیل پس از گفت‌وگوهای روز دوشنبه میان بنیامین نتانیاهو و نمایندگان آمریکا شامل استیون ویتکاف و جرد کوشنر انجام می‌شود و همزمان مذاکرات حماس با میانجی‌ها در قاهره در حال انجام است.

یک مقام ارشد اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت هدف از سفر جی.دی ونس پیشبرد گفت‌وگوهای مربوط به غزه به مرحله دوم آتش‌بس است.

به گفته یک منبع مطلع، اسرائیل در تلاش است تضمین‌های قوی‌تری در مورد خلع سلاح حماس دریافت کند؛ گامی که این گروه تاکنون از پذیرش آن خودداری کرده است.

مذاکرات حماس در قاهره، به رهبری خالد الحیه، یکی از رهبران تبعیدی این گروه، نیز بر چشم‌انداز مرحله بعدی آتش‌بس، ترتیبات پس از جنگ در غزه، و همچنین تثبیت آتش‌بس کنونی متمرکز است.

همچنین به گفته مقامات اسرائیلی، رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر، که از میانجی‌های اصلی در پرونده غزه است، روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد تا دربارهٔ پیشبرد طرح آتش‌بس و سایر مسائل گفت‌وگو کند.

به گزارش تلویزیون مصر، حسن محمود رشاد، رئیس سازمان اطلاعات مصر، قرار است در ادامه با استیون ویتکاف، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در خاورمیانه نیز دیدار کند.

این در حالی است که قطر، یکی دیگر از میانجی‌ها، روز سه‌شنبه اسرائیل را به «نقض‌های مداوم» توافق آتش‌بس متهم کرد.

قطر و ترکیه، که از نقش خود برای تقویت جایگاه منطقه‌ای‌شان استفاده کرده‌اند، از اصلی‌ترین طرف‌های گفت‌وگو با حماس به‌شمار می‌روند.

از سوی دیگر شاخه نظامی حماس اعلام کرد که در چارچوب توافق آتش‌بس غزه، پیکر دو گروگان دیگر را روز سه‌شنبه تحویل خواهد داد.

گردان‌های عزالدین قسام در بیانیه‌ای اعلام کردند که در ساعت ۹ شب به وقت غزه (۱۸:۰۰ به وقت گرینویچ)، اجساد دو اسیر اسرائیلی را که امروز در نوار غزه از خاک بیرون آورده شده‌اند، تحویل خواهد داد.

حماس تاکنون ۱۳ پیکر از مجموع ۲۸ گروگانی را که طبق این توافق وعده داده بودند بازگردانند، تحویل داده‌اند. این گروه تمامی ۲۰ گروگان زنده را نیز آزاد کرده است.