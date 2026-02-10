معاون رئیسجمهوری ایالات متحده میگوید تصمیمگیری درباره پرونده هستهای ایران و تعیین خطوط قرمز آن، مستقیماً بر عهده دونالد ترامپ، رئیسجمهور، است.
جی دی ونس روز دوشنبه ۲۰ بهمن در یک نشست خبری مشترک با نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، ضمن تأکید بر اینکه موضوع اعتراضات و سرکوب خشونتبار آنها در ایران هم بخشی از موضوعات مورد بحث میان نمایندگان واشینگتن و تهران است، خاطرنشان کرد که در نهایت تصمیم با شخص دونالد ترامپ خواهد بود.
او افزود: «همه از بخشهای عمومی و رسانهای مذاکرات باخبر میشوند؛ اما این تنها رئیسجمهور آمریکا است که میداند از این گفتوگوها چه نتیجهای را مد نظر دارد».
معاون رئیسجمهور ایالات متحده قرار است در ادامۀ سفر منطقهای خود، روز چهارشنبه از ایروان راهی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شود.
گراهام به ترکیه و قطر: تمایل شما برای حفظ آیتالله با شرافت همخوانی ندارد
در همین حال، لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه حامی دونالد ترامپ، خطاب به متحدان منطقهای آمریکا نوشت که تمایل آنها به حفظ وضع موجود در ایران، هم در تضاد با منافع امنیت ملی آمریکا است، و هم با «شرافت و انسانیت» همخوانی ندارد.
آقای گراهام این پست را ساعاتی پس از گفتوگوی هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، با سیانان ترک، در شبکۀ ایکس نوشته است.
او در ساعات پایانی روز دوشنبه، ۲۰ بهمن، نوشت: «خطاب به بهاصطلاح متحدان منطقهای ما: اگر حتی برای یک لحظه فکر میکنید که پس از همه مقاومتها و واکنشهای مردم ایران، باقی ماندن آیتالله و رژیم خونخوار او در قدرت ایدۀ خوبی است، در دنیایی خیالی زندگی میکنید».
گراهام، علی خامنهای را کسی معرفی کرده که مردم خود را «سلاخی» میکند و «یک نازی مذهبی است».
این سناتور ارشد جمهوریخواه تأکید کرده که «اکنون زمان آن رسیده و حتی دیر هم شده که منطقه {باید} با شجاعت و بهطور منسجم در برابر آیتالله آدمکش بایستد».
او در بخشی از این پست خطاب به ترکیه، قطر، مصر و دیگران، افزود: «تمایل شما به حفظ وضع موجود و نادیده گرفتن مطالبات بهحق مردم ایران، به نظر من، نهتنها کاملاً در تضاد با منافع امنیت ملی آمریکا است، بلکه با ابتداییترین معیارهای شرافت و انسانیت نیز همخوانی ندارد».
گراهام بار دیگر به وعدۀ دونالد ترامپ خطاب به مردم ایران مبنی بر اینکه «به اعتراض ادامه دهید، کمک در راه است»، اشاره کرده و افزوده که «او در سمت درست تاریخ خواهد ایستاد. من او را مردی پایبند به قولش میدانم».
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در گفتوگو با شبکه سیانان ترک گفته است: «منطقه تحمل یک جنگ دیگر را ندارد...تمام تلاش ما با هدف جلوگیری از وقوع یک درگیری نظامی است».
او در پاسخ به سؤال مجری برنامه دربارۀ کشتار اخیر معترضان در ایران و تمایل آنها برای تغییر رژیم نیز افزود به نظر او حکومت ایران با «یک حملۀ هوایی ساقط نخواهد شد، بلکه سیستم تضعیف خواهد شد».
هاکان فیدان در این مصاحبه همچنین اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه و حمله اسرائیل با او تماس گرفته و خواسته بود به ایرانیها بگوید «در چند ساعت آینده هر اتفاقی ممکن است بیفتد».
شهریور امسال رسانههای اسرائیل در گزارش جزئیاتی از عملیات بامداد ۲۳ خرداد اسرائیل نوشته بودند که فرماندهان ارشد سپاه ابتدا از طریق حزبالله لبنان مطلع شده بودند که آن شب، شب حمله اسرائیل به ایران است اما بعد از تشکیل نشستی در ستاد به این نتیجه رسیدند که خبر دریافتی نادرست است.
بر اساس گزارش این رسانهها، زمانی که فرماندهان قصد ترک ستاد را میکنند، «فرماندهی عملیات نیروی هوایی اسرائیل به تمامی ۱۴۰ جنگنده اسرائیلی که در آسمان ایران بودند، فرمان میدهد سیستم راداری خود را روشن کنند تا بر صفحات راداری ایران ظاهر شوند و فرماندهان در محل بمانند». فرماندهان ارشد سپاه دقایقی بعد در بمباران این ستاد کشته شدند.