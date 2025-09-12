در ادامه واکنش کشورهای عربی به حمله اسرائیل به دوحه، یک رسانه اسرائیلی خبر داد که امارات متحده عربی سفیر اسرائیل در این کشور را «احضار کرده است».
شبکه کان در اسرائیل روز جمعه، ۲۱ شهریورماه، نوشت که دولت امارات متحده عربی در همین روز سفیر اسرائیل را در اعتراض به حمله به خاک قطر فراخوانده است.
ارتش اسرائیل روز ۱۸ شهریور به رهبران گروه افراطی حماس در پایتخت قطر حمله کرد. این گروه در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد.
رهبران حماس در حالی هدف قرار گرفتند که در حال بررسی پیشنهاد آتشبس ایالات متحده بودند. در جریان این حمله، حداقل پنج عضو رده پایین حماس و یک عضو نیروهای امنیتی قطر کشته شدند.
این در حالی است که قطر در دو سالی که از آغاز جنگ غزه میگذرد نقش بیطرف داشته و تلاش کرده است که با میانجیگری به جنگ پایان دهد.
حمله اسرائیل به خاک قطر همزمان هم واکنش تند دوحه را به دنبال داشت و هم واکنش فوری از طرف دیگر کشورهای عربی.
از جمله شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، به قطر پرواز کرد و امیر این کشور را در آغوش گرفت. شیخ محمد گفت حملهٔ اسرائیل به قطر «تمام قوانین و هنجارهای بینالمللی» را نقض کرد.
در ادامه این گونه واکنشها، خبرگزاری رویترز روز جمعه خبر داد که دوحه قرار است روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده میزبان یک نشست اضطراری سران کشورهای عربی-اسلامی باشد.
پیشتر همین خبرگزاری به نقل از مشاور دیپلماتیک رئیس امارات نوشته بود که شیخ محمد وظیفه «هماهنگ کردن مواضع» کشورهای عربی برای پاسخی واحد به اسرائیل را بر عهده گرفته است.
همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو منبع نوشت که قرار است جمعه عصر نخست وزیر قطر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در نیویورک دیدار کند.
رئیس جمهور آمریکا پیشتر حمله اخیر اسرائیل به خاک قطر را اقدامی «یکجانبه» خوانده که، به گفته او، به اهداف واشینگتن و تلآویو کمکی نمیکند. ترامپ تأکید کرد که پیشاپیش از این حمله مطلع نشده و آن را تصمیم بنیامین نتانیاهو دانست، نه تصمیم خودش.
به نوشته آکسیوس، دیدار با نخست وزیر قطر سیگنالی خواهد بود از طرف ترامپ که بار دیگر نشان دهد از این حمله راضی نیست و از قطر حمایت میکند.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر قطر، پیشتر حملهٔ اسرائیل به خاک کشور خود را «وحشیانه» خوانده و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو شده است.
آکسیوس نوشته است که او در سفر به آمریکا ابتدا با مارکو روبیو، وزیر خارجه، و جی دی ونس، معاون ترامپ، دیدار میکند و سپس از واشینگتن به نیویورک میرود تا رئیس جمهور آمریکا را ببیند.
دوحه امیدوار است حمله ایران و اسرائیل به خاک خود را به فرصت تبدیل کرده و مراحل رسیدن به توافقی امنیتی با ایالات متحده را آسان کند. به نوشته آکسیوس، در پی حمله اسرائیل، ترامپ به روبیو دستور داده است مذاکره درباره این توافق را «تسریع کند».
آل ثانی که وزیر خارجه قطر نیز هست و عملا رهبری میانجیگری برای پایان جنگ در غزه را بر عهده داشته، در مصاحبه با شبکهٔ سیانان همچنین نخستوزیر اسرائیل را متهم کرد که با صدور دستور حمله در واقع «هر گونه امید به آزادی گروگانها را از بین برده است».
شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۰ شهریور حملهٔ اخیر به دوحه، پایتخت قطر، را محکوم کرد، اما در بیانیهای که مورد توافق هر ۱۵ عضو، از جمله متحد اسرائیل، ایالات متحده، قرار گرفت، نامی از اسرائیل نبرد.