بر اساس توافق میان اوکراین و فرانسه، کی‌یف طی ۱۰ سال آینده یکصد جنگنده رافال ساخت فرانسه دریافت خواهد کرد.

این قرارداد در روز دوشنبه ۲۶ آبان و برای تقویت توان دفاعی اوکراین، همزمان با اعلام امیدواری مسکو برای بررسی راه‌های احتمالی پایان جنگ در اوکراین در نشست تازه‌ای با ایالات متحده آمریکا، امضا شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه در پاریس با امانوئل مکرون، همتای فرانسوی خود دیدار کرد و در حالی که نیروهای روسیه حملات هوایی خود را در سراسر کشور شدت بخشیده‌اند و در شرق پیشروی می‌کنند، این قرارداد را به امضا رساند.

زلنسکی پس از امضای قرارداد برای این جنگنده‌های دو موتوره گفت: «این بزرگ‌ترین دفاع هوایی خواهد شد، یکی از بزرگ‌ترین‌ها در جهان.»

کاخ الیزه اعلام کرد این قرارداد همچنین شامل سامانه‌های پدافند هوایی، بمب‌ها و پهپادها است و این تجهیزات از موجودی فعلی نیروهای مسلح فرانسه تأمین نمی‌شوند.

امضاء ین قرارداد اندکی پس از آن رسمیت یافت که اوایل نوامبر اعلام شد سوئد و اوکراین در آستانه نهایی‌کردن تأمین مالی قراردادی هستند که می‌تواند منجر به خرید تا ۱۵۰ فروند جنگنده نسل چهارم گریپن توسط کی‌یف شود.

اوکراین مدت‌هاست که به دنبال تقویت سامانه‌های دفاع هوایی خود است تا برتری روسیه در بزرگ‌ترین و مرگبارترین درگیری اروپا پس از جنگ جهانی دوم را خنثی کند.

در حالی که زلنسکی برای امضای این قرارداد در پاریس بود، کرملین بار دیگر اعلام کرد امیدوار است دومین اجلاس بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شود.

این دو در ماه اوت در آلاسکا دیدار کردند تا مذاکرات متوقف‌شدۀ صلح را مجدداً راه‌اندازی کنند، اما آن مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه غول‌های انرژی روسیه پس از چند دور ناموفق مذاکره بین ایالات متحده و روسیه اعمال شد؛ مذاکراتی که در مقطعی قرار بود در بوداپست بررسی شود.

اندکی پس از گفت‌وگوی تلفنی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ترامپ اعلام کرد اگر رهبری کرملین آماده توافق برای پایان دادن به جنگ علیه اوکراین نباشد، او «وقت خود را تلف نمی‌کند» و با پوتین دیدار نخواهد کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هم روز دوشنبه به خبرنگاران در مسکو گفت که نشست مسکو و اشینگتن می‌تواند به محض تکمیل مقدمات لازم برگزار شود؛ موضعی که اخیراً چندین بار تکرار کرده است.

او گفت: «در حال حاضر به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد این شرایط چه زمانی فراهم می‌شود. البته همه ما علاقه‌مندیم که این شرایط زودتر ایجاد شود.»

پسکوف تأکید کرد: «امیدواریم به محض اینکه مقدمات تکمیل و شرایط برگزاری اجلاس فراهم شود، این نشست برگزار شود.»

رسانه‌های غربی عمدتاً گزارش داده‌اند که از زمان دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا در ماه اوت، تغییر چندانی در موضع روسیه برای پایان دادن به درگیری ایجاد نشده و آن دیدار هم به آتش‌بس منجر نشد.

ترامپ پیش‌تر گفته بود هنوز نشانه‌ای از تمایل روسیه به توقف جنگ نمی‌بیند، هرچند همچنان ترجیح می‌دهد بوداپست محل اجلاس صلح باشد، به شرطی که شرایط لازم فراهم شود.

دونالد ترامپ روز یکشنبه هم اعلام کرد آماده است تحریم‌های جدیدی را که کنگره پیشنهاد می‌کند علیه «هر کشوری که با روسیه تجارت کند» اعمال کند. آقای ترامپ گفت که به پیشنهاد او نام ایران هم به این تحریم احتمالی ثانویه افزوده شده اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.