سرگئی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه، می‌گوید آمادهٔ دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده است. این در حالی است که روسیه اعلام کرده از شروط اصلی خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین عقب‌نشینی نخواهد کرد.

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر این‌که لاوروف پس از لغو نشست ترامپ با پوتین در بوداپست، جایگاهش در کرملین را از دست داده است.

کرملین اما روز جمعه این گزارش‌ها را رد کرد و لاوروف نیز رو یکشنبه ۱۸ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ریا نووستی از تداوم تماس خود با مارکو روبیو در موضوع جنگ اوکراین خبر داد.

تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای میانجی‌گری در پایان دادن به جنگ اوکراین، که مرگ‌بارترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است، تاکنون بی‌نتیجه مانده و او ماه گذشته به‌طور ناگهانی نشست برنامه‌ریزی‌شدهٔ خود با ولادیمیر پوتین را در بوداپست لغو کرد.

کرملین روز جمعه گزارش رسانه‌های غربی را رد کرد که ادعا کرده بودند لاوروف پس از لغو آن نشست، جایگاه خود را نزد پوتین از دست داده است. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که وزارت خارجهٔ روسیه پیامی منتشر کرد و تأکید داشت مسکو حاضر نیست از مواضع خود دربارهٔ اوکراین عقب‌نشینی کند.

ایدۀ برگزاری نشست رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه در بوداپست در جریان تماس تلفنی بین این دو رهبر در روز ۲۴ مهر مطرح شد. اما چند روز بعد کاخ سفید اعلام کرد برنامه‌ای برای دیدار «در آینده نزدیک» میان آن دو وجود ندارد.

چند روز بعد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هم گفت اگر رئیس‌جمهور روسیه آمادهٔ توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین نباشد، او وقت خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین «تلف نخواهد کرد».

لاوروف روز یکشنبه گفت: «من و وزیر خارجه، مارکو روبیو، ضرورت گفت‌وگوهای منظم را درک می‌کنیم. این گفت‌وگوها برای بررسی موضوع اوکراین و پیشبرد دستورکار دوجانبه اهمیت دارد. به همین دلیل از طریق تلفن در تماسیم و در صورت نیاز آمادهٔ دیدار حضوری هستیم.»

در حالی‌که نزدیک به چهار سال از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد، نیروهای روسیه همچنان در حال پیشروی هستند و حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را در اختیار دارند؛سرزمینی که مسکو آن را «به‌طور قانونی» بخشی از خاک روسیه می‌داند، اما اوکراین و کشورهای اروپای غربی گفته‌اند آن را هرگز نخواهند پذیرفت.

لاوروف گفت توافق‌های حاصل‌شده میان پوتین و ترامپ در نشست ۱۵ اوت در پایگاه نظامی انکوریج آلاسکا، بر اساس پیشنهادهای پوتین در ژوئن ۲۰۲۴ و ایده‌های استیو ویتکاف، نمایندهٔ ترامپ، بنا شده بود.

پوتین در ژوئن ۲۰۲۴ شروط اصلی خود را مطرح کرده بود: او از کی‌یف خواست از پیوستن به ناتو صرف‌نظر کند و نیروهای خود را از چهار منطقه‌ای که مسکو آن‌ها را بخشی از خاک روسیه می‌داند، یعنی دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا، خارج کند.

روسیه در حال حاضر شبه‌جزیرهٔ کریمه (ضمیمه‌شده در سال ۲۰۱۴)، تقریباً کل لوهانسک، حدود ۸۰ درصد از دونتسک، ۷۵ درصد از خرسون و زاپوریژیا و بخش‌هایی از خارکیف، سومی، میکولایف و دنیپروپتروفسک را تحت کنترل دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اذعان کرده است که برخی مناطق تحت اشغال روسیه ممکن است به‌طور موقت «اشغال‌شده» تلقی شوند، اما هرگونه به‌رسمیت‌شناختن قانونی این وضعیت را رد کرده و گفته است هیچ اختیاری برای واگذاری سرزمین ندارد و هرگونه عقب‌نشینی، اوکراین و متحدان اروپایی‌اش را در معرض حملات تازهٔ روسیه قرار خواهد داد.

لاوروف گفت: ««اکنون منتظر آن هستیم که ایالات متحده تأیید کند توافقات انکوریج همچنان معتبر است» و افزود: «هیچ‌کس تمامیت ارضی روسیه و انتخاب ساکنان کریمه، دونباس و نووروسیا برای پیوستن به میهن تاریخی خود را زیر سؤال نمی‌برد.»

«نووروسیا» اصطلاحی است که روس‌ها برای بخش‌هایی از جنوب شرقی اوکراین به کار می‌برند که در قرون هجدهم و نوزدهم به امپراتوری تزارها ملحق شد و همچنین نام جنبشی طرفدار روسیه برای بازگرداندن کنترل این مناطق است.

در پاسخ به طرح‌های اروپایی برای استفاده از ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی دولتی روسیه که در اروپا مسدود شده، لاوروف گفت هیچ راه قانونی برای مصادرهٔ این دارایی‌ها وجود ندارد و اگر چنین شود، روسیه تلافی خواهد کرد.

او افزود که ایالات متحده از طریق کانال‌های دیپلماتیک به مسکو اطلاع داده در حال بررسی پیشنهاد پوتین برای تمدید محدودیت‌های مندرج در پیمان «کاهش تسلیحات راهبردی جدید» (نیو استارت) فراتر از زمان انقضای آن در فوریهٔ ۲۰۲۶ است.