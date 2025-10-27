رئیسجمهور آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین به جای آزمایش موشک با کلاهک هستهای باید به جنگ روسیه در اوکراین پایان دهد.
دونالد ترامپ دوشنبه ۵ آبان در پایان سفر به مالزی و در آستانه آغاز دیدار رسمی خود از ژاپن گفت رئیسجمهور روسیه «باید جنگ را تمام کند، جنگی که باید یک هفته طول میکشید، حالا وارد چهارمین سال خود شده است».
آقای ترامپ افزود: «کاری که رئیسجمهور روسیه باید به جای آزمایش موشک انجام دهد، پایان دادن به این جنگ است.»
رئیسجمهور آمریکا این را نیز گفت که آمریکا یک زیردریایی هستهای در نزدیکی سواحل روسیه مستقر کرده است.
ولادیمیر پوتین روز یکشنبه ۴ آبان در جریان دیدار ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، گفت کشورش یک موشک با توان حمل کلاهک هستهای را «با موفقیت آزمایش کرده» و در جستجوی راههایی برای استقرار آن است.
در فیلم خبری که رسانههای دولتی روسیه منتشر کردند، ژنرال گراسیموف به پوتین توضیح داد که موشک هدایتشونده «بوریوستنیک» (مرغ طوفان) قادر است از هر سپر دفاعی عبور کند و موشک در آزمایش خود ۱۵ ساعت در پرواز بوده و به بُرد ۱۴ هزار کیلومتری رسیده است.
ناتو، پیمان دفاع آتلانتیک، موشک یادشده را از نوع اسکایفال تشخیص داده است. روسیه از زمان اعلام ساخت نوع اولیه این موشک در هفت سال پیش آن را به عنوان پاسخی در برابر اقدامات آمریکا در ایجاد سپر دفاع موشکی و گسترش اتحاد نظامی ناتو خوانده بود.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در ادامه سفر خود به خاور دور گفت که آنها (روسیه) میدانند که ما یک زیردریایی هستهای که بزرگترین زیردریایی جهان است، درست در سواحل آنها داریم (مستقر کردهایم). او افزود نیازی نبوده که موشک روسی ۸ هزار مایل را پرواز کند.
دونالد ترامپ اظهار داشت که آمریکا دارای «بهترین زیردریاییهای اتمی در دنیا» است و روسها «ما را بازی نمیدهند و ما هم آنها را بازی نمیدهیم».
رئیسجمهور آمریکا این را نیز گفت که کشورش «همیشه در حال آزمایش موشک است».
به نوشته خبرگزاری رویترز، سخنان علنی در مورد محل استقرار زیردریاییهای هستهای دو قدرت یک امر نادر است. با این حال، بعد از اظهارات پیاپی دیمیتری مدودوف، رئیسجمهور پیشین روسیه و متحد ولادیمیر پوتین در مورد مخاطرات ناشی از جنگ میان دو قدرت هستهای، دونالد ترامپ بارها از انتقال زیردریایی هستهای آمریکا به نزدیکی سواحل روسیه سخن گفته است.
«آزمایش موشکی روسیه نباید رابطه با آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد»
سخنگوی کرملین دوشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت روسیه تنها بر اساس منافع ملی خود عمل خواهد کرد.
دیمیتری پسکوف با این حال افزود دلیلی وجود ندارد که آزمایش موشکی روسیه روابط مسکو با واشینگتن را تحت تأثیر قرار دهد.
آقای پسکوف همچنین مدعی شد که روسیه برای گفتوگو با آمریکا آمادگی کامل دارد.
دونالد ترامپ یکشنبه در مالزی گفته بود که او وقت خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین در صورتی که رئیسجمهور روسیه آماده پایان دادن به جنگ در اوکراین نباشد، «تلف نخواهد کرد».
کاخ سفید دیداری را که برای رهبران آمریکا و روسیه در پایتخت مجارستان تعیین شده بود، به دلیل ناخشنودی آمریکا از آقای پوتین و این احتمال که دوباره یک دیدار بیحاصل باشد، لغو کرد، هرچند که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، برای شرکت در آن ابراز آمادگی کرده بود.
رئیسجمهور آمریکا در سخنان روز دوشنبه خود احتمال برقراری تحریمهای بیشتر علیه روسیه را نیز بعید ندانست. او در این مورد گفت «بهزودی خواهید فهمید».
رویترز شنبه گزارش داده بود که واشینگتن برای اعلام بسته جدید تحریمی علیه روسیه آماده است که میتواند اقتصاد این کشور را هدف قرار دهد.
آمریکا هفته گذشته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را که از نظر واشینگتن تأمینکننده منابع مالی برای ماشین جنگی این کشور در اوکراین هستند، تحریم کرد و از هند و چین، دو خریدار بزرگ انرژی از روسیه خواست از این تحریمها پیروی کنند.
دونالد ترامپ در بخش پایانی از سفر خود به آسیای دور قرار است با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، نیز دیدار کند که اولین ملاقات دو رهبر، بعد از بازگشت آقای ترامپ به قدرت در کاخ سفید است.