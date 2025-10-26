ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از آزمایش «موفقیت‌آمیز» موشک کروز «بورْیِوِسْتنیک» که با پیشرانهٔ هسته‌ای کار می‌کند و توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارد، خبر داد و گفت کرملین به‌دنبال راه‌هایی برای استقرار آن است.

کرملین روز یکشنبه ۴ آبان ویدئویی از دیدار پوتین و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، والری گراسیموف، منتشر کرد که گفته می‌شود در یک پایگاه فرماندهی نیروهای مشترک برگزار شده است.

گراسیموف گفت این آزمایش پنج روز پیشتر انجام شده و مسافتی به طول ۱۴ هزار کیلومتر را پیموده و حدود ۱۵ ساعت در پرواز بوده است. او همچنین ادعا کرد هیچ سامانهٔ دفاعی قادر به شناسایی این موشک نیست.

این موشک که به‌روسی بورْیِوِسْتنیک (به‌معنای مرغ طوفان) نام دارد و ناتو آن را «اسکای‌فال» نامیده، بیش از یک دهه در حال توسعه بوده است.

به‌گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، همزمان که کرملین پول هنگفتی را صرف توسعه تسلیحات در چارچوب رقابت تسلیحاتی نانوشته و عمدتاً علیه ایالات متحده می‌کند، بوریوستنیک یکی از چندین سامانهٔ جدیدی است که طراحان روسی بر آن تمرکز کرده‌اند.

پوتین در ویدئویی که روز یکشنبه منتشر شد، گفت: «آزمایش‌های نهایی اکنون به پایان رسیده است» و افزود که دستور آماده‌سازی «زیرساخت لازم برای وارد کردن این سلاح به خدمت نیروهای مسلح روسیه» را داده است.

پیشرفت این پروژه در حالی است که تهاجم گستردهٔ نظامی روسیه علیه اوکراین وارد ماه چهل‌وپنجم شده و نیروهای روسیه با پیشروی‌های جزئی همچنان به این جنگ ادامه می‌دهند.

کی‌یف از ایالات متحده و متحدان غربی‌اش خواسته سلاح‌های دوربردتری مانند موشک‌های تاماهاوک در اختیارش بگذارند تا بتواند به عمق خاک روسیه حمله کند و دست برتر در جنگ و همچنین موضع این کشور در مذاکرات صلح بیابد، اما این تلاش هنوز نتیجه نداده و فعلاً متوقف به نظر می‌رسد.

موشک بوریوستنیک اساساً با یک رآکتور هسته‌ای کوچک که در موتور آن تعبیه شده کار می‌کند و از نظر تئوریک می‌تواند چندین روز در هوا بماند.

این موشک به‌ویژه توجه کارشناسان کنترل تسلیحات و اطلاعاتی را جلب کرده است، هم به خاطر فناوری پیشرفته‌اش و هم به دلیل شکست‌های پیشین آن.

اعلام پوتین در حالی صورت می‌گیرد که پیمان «استارت نو» (New START)، که نیروهای هسته‌ای آمریکا و روسیه را به ۱۵۵۰ کلاهک راهبردی و ۷۰۰ پرتابگر استراتژیک در هر طرف محدود می‌کند، قرار است اوایل سال آینده منقضی شود.

رهبر روسیه اخیراً پیشنهاد کرده به‌طور داوطلبانه برای یک سال دیگر به محدودیت‌های این پیمان پایبند بماند؛ پیشنهادی که رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، گفت «به نظرم ایدهٔ خوبی است.»

در سال ۲۰۱۹، تلاش نافرجامی برای بیرون کشیدن یکی از این موشک‌ها – که تصور می‌شود بوریوستنیک بوده – از عمق دریا، موجب انفجار رادیواکتیو در منطقه‌ای دورافتاده از روسیه شد و پنج نفر را کشت.

بررسی اسناد، تصاویر، عکس‌های ماهواره‌ای و دیگر منابع در دسترس عمومی که رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی انجام داده بود، به‌ظاهر این موضوع را تأیید می‌کرد.