رهبران دهها کشور غربی متحد کییف در گفتوگو با رئیسجمهور اوکراین درباره تضمینهای امنیتی مورد نیاز این کشور در صورت دست یافتن به توافق صلح با روسیه رایزنی کردند.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جنگ روسیه و اوکراین، که برای این نشست به پاریس رفته، در این اجلاس در کاخ الیزه شرکت کرد.
رهبران حدود ۳۰ دولت غربی روز پنجشنبه، ۱۳ شهریور، در نشست حضوری یا آنلاین در پاریس در چارچوب اجلاس موسوم به «ائتلاف کشورهای داوطلب» با ولودمیر زلنسکی گفتوگو کردند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، میزبان نشست، گفت این رایزنی به ما امکان خواهد داد تا در مورد تضمین امنیت اوکراین تصمیمات نهایی را اتخاذ کنیم.
دولتهای اروپا در دوره اخیر تأکید کردهاند ایفای هرگونه نقش نظامی از سوی اروپا در هر توافق سیاسی میان اوکراین و روسیه منوط به آن است که آمریکا نقش تکیهگاه را برای این کشورها ایفا کند.
این در حالی است که دونالد ترامپ که شخصا در اجلاس روز پنجشنبه شرکت نداشت هنوز تعهد صریحی برای ارائه چنین تضمینهای مورد درخواست اروپا نداده است.
آقای ترامپ ماه گذشته یک حمایت کلی را بیان کرد اما هنوز مشخص نکرده که ایالات متحده مایل به مشارکت در چه زمینهای در تضمین امنیتی برای اوکراین است.
امانوئل مکرون روز چهارشنبه نیز پس از دیدار با ولودمیر زلنسکی در کاخ الیزه گفت رهبران ائتلاف از طرحهای تضمین امنیتی که توسط ارتش هر یک از کشورها تهیه شده، حمایت خواهند کرد.
او افزود ما اروپاییها آمادگی داریم تا در صورت امضای توافق صلح، به اوکراین تضمین امنیتی بدهیم و حالا باید دید روسیه چقدر صداقت دارد.
دو مقام اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که این طرحها از نظر «فنی» تکمیل شده است. جزئیاتی در این باره هنوز ارائه نشده اما به گفته این دو مقام، هدف ارسال یک پیام سیاسی به دونالد ترامپ است.
فرماندهان ارتش بریتانیا و فرانسه که قرار است کشورهایشان در این طرح مشارکت کنند، در نشست پنجشنبه پاریس رهبران را در جریان این طرح قرار دادند.
به گفته دفتر ریاستجمهوری فرانسه، برخی از رهبران پس از اجلاس روز پنجشنبه بین خود و زلنسکی، با دونالد ترامپ نیز تماس میگیرند.
مقامات غربی گفتهاند عنصر کلیدی تضمینهای امنیتی ادامه حمایت پرقدرت از نیروهای مسلح اوکراین است.
پس از دیدار ماه گذشته دونالد ترامپ با رئیسجمهور روسیه در آلاسکا، بر خلاف تمامی انتظاراتی که در مورد ملاقات احتمالی میان سران روسیه و اوکراین ایجاد شده بود، هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح بین مسکو و کییف رخ نداده است؛ امری که آقای ترامپ را به انتقاد از سرسختی ولادیمیر پوتین کشانده است.
آقای ترامپ روز ۱۲ شهریور نیز همزمان با حضور ولادیمیر پوتین در چین در کنار رهبران چین و کره شمالی، این نشست سران را توطئه دانست. پوتین این گفته آقای ترامپ را ناشی از «شوخطبعی» دانست.
آقای پوتین روز چهارشنبه اما خطاب به کییف گفت «اگر عقل سلیم غالب شود»، فرصت برای پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره وجود دارد و خود او نیز این راه را بر زور نظامی ترجیح میدهد.
از نظر روسیه ظاهرا «عقل سلیم» کنار آمدن اوکراین با چشمپوشی از بخشی مهم از سرزمینهایی است که روسیه در جنگ سه سال و نیم اخیر از اوکراین اشغال کرده است.
دونالد ترامپ و وزیر خارجه او معتقدند که اوکراین باید در سازش بر سر اراضی نرمشهایی نشان دهد تا بیش از این نیروها و مردم دو طرف جنگ کشته نشوند.