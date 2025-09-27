ولودیمیر زلنسکی روز شنبه ۵ مهر اعلام کرد اوکراین یک سامانه دفاع هوایی پاتریوت ساخت آمریکا را یک ماه پیش از اسرائیل دریافت کرده و انتظار می‌رود دو سامانه دیگر در ماه‌های آینده تحویل داده شوند.

کی‌یف در تلاش است تا پدافند هوایی خود را برای مقابله با حملات روزانه پهپادها و موشک‌های روسیه تقویت کند، به‌ویژه پیش از زمستان، چرا که زیرساخت‌های گرمایشی به‌طور مکرر هدف حملات قرار می‌گیرند.

رئیس‌جمهور اوکراین در جریان یک نشست خبری گفت: «سامانه (پاتریوت) اسرائیلی در اوکراین فعال است. یک ماه است که کار می‌کند. ما در پاییز دو سامانه پاتریوت دیگر دریافت خواهیم کرد.»

این اظهارات پس از بازگشت او از نیویورک مطرح شد، پس از آن‌که در سازمان ملل سخنرانی کرد و با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و دیگر مقامات ارشد آمریکایی دیدار داشت.

پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اسرائیل برخلاف متحدان غربی خود که روسیه را تحریم کردند، موضعی بی‌طرف اتخاذ کرد.

روابط اسرائیل و روسیه زمانی تیره شد که کرملین به ایران نزدیک‌تر شد و به گفته کشورهای غربی، تهران پهپادهای انتحاری در اختیار مسکو قرار داد که در حملات به اوکراین استفاده می‌شود.

روسیه همچنین جنگ اسرائیل در غزه را محکوم کرده است.

در ادامه تنش میان مسکو و اسرائیل، وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل را متهم کرد که قصد دارد «کل خاورمیانه را منفجر کند».

سرگئی لاوروف گفت: «استفاده غیرقانونی اسرائیل از زور علیه فلسطینی‌ها و اقدامات تهاجمی علیه ایران، قطر، یمن، لبنان، سوریه و عراق امروز تهدیدی برای انفجار کل خاورمیانه است.»

او همچنین به شدت از درخواست‌های متحدان تندرو نخست‌وزیر اسرائیل برای الحاق کرانه باختری به‌عنوان راهی برای نابود کردن چشم‌انداز تشکیل دولت مستقل فلسطینی انتقاد کرد.

وزیر خارجه روسیه افزود: «هیچ توجیهی برای طرح‌های الحاق کرانه باختری وجود ندارد. ما اساساً با تلاشی برای نوعی کودتا مواجه هستیم که هدف آن دفن کردن تصمیمات سازمان ملل درباره ایجاد یک کشور فلسطینی است.»

رئیس‌جمهور اوکراین در نشست خبری روز شنبه همچنین اعلام کرد در ماه‌های سپتامبر و اکتبر هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی چندین نشست دربارهٔ خرید تسلیحات از طریق «برنامه‌های مختلف» خواهند داشت، بدون آنکه منبع تأمین مالی را مشخص کند.

او افزود اوکراین فهرستی از تسلیحات موردنیاز خود را به واشینگتن ارائه کرده است که بخشی از طرح خرید ۹۰ میلیارد دلار سلاح از آمریکا است؛ طرحی که او نخستین بار در ماه اوت به آن اشاره کرده بود.

در پاسخ به پرسشی دربارهٔ گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر درخواست اوکراین برای دریافت موشک‌های دوربرد تاماهاوک از آمریکا، زلنسکی گفت: «اوکراین آماده توافقات جداگانه دربارهٔ انواع خاصی از تسلیحات از جمله تسلیحات دوربرد است.»

او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و این موضوع را «بسیار حساس» خواند.

آقای زلنسکی همچنین گفت که اکنون اوکراین و ایالات متحده «درک متقابل از آنچه واقعاً در میدان نبرد می‌گذرد و پیشرفت‌هایی که می‌توان به دست آورد» دارند و افزود که دیدارش با ترامپ «بسیار خوب» بوده است.