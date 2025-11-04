پهپادهای اوکراینی مجتمع پتروشیمی در عمق خاک روسیه را هدف قرار دادند

پهپادهای اوکراینی بامداد سه‌شنبه ۱۳ آبان یک مجتمع پتروشیمی را در عمق ۱۵۰۰ کیلومتری خاک روسیه هدف قرار دادند؛ اقدامی که بخشی از حملات دوربرد روبه‌افزایش کی‌یف علیه زیرساخت‌های کلیدی روسیه محسوب می‌شود.

رادی خبیروف، رئیس‌جمهوری باشقیرستان، در شبکه تلگرام اعلام کرد دو پهپاد اوکراینی پس از سرنگونی به مجتمع صنعتی «استرلیتاماک» برخورد کرده و بخشی از تأسیسات تصفیهٔ آب این مجموعه را از کار انداخته‌اند. او گفت در این حمله تلفات جانی گزارش نشده است.

مقام‌های اوکراینی در مورد این حمله اظهار نظر نکرده‌اند، اما کی‌یف در ماه‌های اخیر با هدف کُند کردن ماشین جنگی روسیه، تأسیسات حیاتی از جمله پالایشگاه‌های نفت، انبارهای گاز و مراکز لجستیکی را هدف گرفته است.

اوکراین از ایالات متحده خواسته موشک‌های دوربردی مانند «تاماهاوک» در اختیارش بگذارد تا بتواند به حملات روسیه پاسخ دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مقاطعی این احتمال را مطرح کرده بود اما اخیراً در اظهاراتی در دوم نوامبر گفته است امیدوار است جنگ «بدون فکر کردن به تاماهاوک‌ها» پایان یابد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیش‌تر هشدار داده بود که تحویل چنین سلاح‌هایی به اوکراین مرحله‌ای «کاملاً جدید از تشدید تنش» میان مسکو و واشینگتن خواهد بود.

مجتمع استرلیتاماک ماه گذشته نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفته بود؛ منطقه‌ای که کارخانه‌ای فعال در تولید تجهیزات و ابزار صنعت نفت و گاز و همچنین مواد منفجره در آن قرار دارد.