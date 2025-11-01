مقامات اوکراین و برخی مقام‌های بین‌المللی حملات روسیه به بخش انرژی غیرنظامی اوکراین را محکوم کردند. کی‌یف همچنین مسکو را به‌دلیل حمله به زیرساخت‌های تأمین برق تأسیسات هسته‌ای اوکراین به «تروریسم هسته‌ای» متهم کرد.

وزارت خارجهٔ اوکراین جمعه ۹ آبان اعلام کرد: «حملات عمدی به تأسیسات انرژی غیرنظامی که مستقیماً بر عملکرد ایمن نیروگاه‌های هسته‌ای تأثیر می‌گذارند، نشانه‌های تروریسم هسته‌ای را دارند و نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شوند.»

این وزارتخانه به بیانیۀ دو روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد که هشدار داده بود حملات نظامی باعث آسیب به زیرساخت‌هایی شده‌اند که برای ایمنی و امنیت هسته‌ای اوکراین حیاتی‌اند.

آژانس نظارتی سازمان ملل گزارش داد که رویدادهایی در نزدیکی نیروگاه‌های هسته‌ای «اوکراین جنوبی» و «خملنیتسکی» باعث شده دسترسی این تأسیسات به خطوط برق قطع شود.

در بیانیهٔ آژانس همچنین آمده است که نیروگاه سوم در «ریونه» مجبور شده توان دو رآکتور از چهار رآکتورش را به‌دلیل این حملات کاهش دهد.

رافائل گروسی، رئیس آژانس، گفت: «خطرات برای ایمنی هسته‌ای همچنان بسیار واقعی و دائمی است. بار دیگر خواستار حداکثر خویشتن‌داری نظامی در اطراف تأسیسات هسته‌ای هستم.»

تنش در اطراف نیروگاه زاپوریژیا

بخش زیادی از توجه‌ها بر نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در جنوب‌ شرقی اوکراین متمرکز است؛ جایی که تلاش‌ها برای تعمیر خسارت‌های ناشی از حملات پیشین ادامه دارد.

گروسی گفت: «ما به‌طور فشرده کار می‌کنیم تا شرایط لازم برای آغاز تعمیرات بیشتر فراهم شود. بازگرداندن این خط برق برای بهبود وضعیت شکنندهٔ ایمنی و امنیت هسته‌ای در محل حیاتی است.»

این نیروگاه که بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است، از مدت کوتاهی پس از آغاز تهاجم گستردۀ روسیه به اوکراین در فوریهٔ ۲۰۲۲ تحت کنترل مسکو قرار دارد.

این نیروگاه از ماه گذشتۀ میلادی تاکنون، به‌دلیل قطع خطوط برق خارجی، برای تأمین انرژی سیستم‌های حیاتی خود به ژنراتورهای دیزلی اضطراری متکی است.

شش رآکتور نیروگاه زاپوریژیا بیش از سه سال است که خاموش‌اند و برق تولید نمی‌کنند، اما برای راه‌اندازی سامانه‌های ایمنی ــ مانند پمپ‌های خنک‌کننده ــ به برق نیاز دارند تا از وقوع فاجعهٔ هسته‌ای جلوگیری شود.

محکومیت روسیه از سوی گروه ۷

همزمان با این رویدادها، گروه ۷ (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده) روز جمعه بیانیه‌ای مشترک صادر کرد و «جنگ روسیه علیه اوکراین و تأثیر آن بر امنیت انرژی» را محکوم کرد.

وزرای انرژی این گروه در بیانیهٔ خود گفتند: «ما بار دیگر حمایت قاطع خود را از اوکراین در دفاع از تمامیت ارضی، حق موجودیت، آزادی، حاکمیت و استقلالش اعلام می‌کنیم.»

در ادامۀ این بیانیه آمده است: «حملات اخیر روسیه به زیرساخت گاز طبیعی اوکراین برای جوامع و جان انسان‌ها خطر ایجاد کرده و زیرساخت غیرنظامی و امنیت انرژی مردم اوکراین را تضعیف کرده است.»

روسیه هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را انکار می‌کند، هرچند شواهد گسترده‌ای از چنین حملاتی وجود دارد. در مقابل، اوکراین زیرساخت‌های مرتبط با جنگ را در داخل روسیه هدف قرار داده است.

کی‌یف روز جمعه اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۶۰ حمله به تأسیسات نفتی روسیه انجام داده است تا یکی از منابع مالی کلیدی مسکو برای ادامهٔ جنگ را هدف بگیرد. کشورهای غربی نیز با اعمال تحریم‌هایی بر بخش انرژی روسیه، جریان مالی کرملین را بیشتر محدود کرده‌اند.

در میدان نبرد، نیروهای اوکراینی همچنان در تلاش‌اند تا کنترل شهر استراتژیک «پوکروفسک» را حفظ کنند؛ شهری که ماه‌ها است هدف حملهٔ روسیه است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت روسیه حدود ۱۷۰ هزار نیرو در این منطقه متمرکز کرده و بار دیگر اوضاع آن‌جا را «دشوار» توصیف کرد.

خبرگزاری رویترز به‌نقل از دو منبع نظامی اوکراینی گزارش داد که کی‌یف نیروهای ویژه‌ای برای تقویت دفاع از پوکروفسک اعزام کرده، در حالی که گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که گروه‌های کوچک سربازان روسی ــ حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر ــ به داخل شهر نفوذ کرده‌اند تا مقدمات حمله‌ای بزرگ‌تر را فراهم کنند.

هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در این‌باره منتشر نشده است.