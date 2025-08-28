شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ششم شهریور به اتفاق آرا برای «آخرین بار» مأموریت طولانیمدت حفاظت از صلح در لبنان را تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کرد.
این ماموریت بعد از این تاریخ یک سال فرصت دارد تا به صورت «منظم و ایمن» به کار خود پایان دهد.
نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) که در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد، در مرز جنوبی لبنان با اسرائیل گشتزنی میکند.
قطعنامهٔ تمدید مأموریت یونیفیل را فرانسه ارائه کرده بود که به اتفاق آرا تصویب شد.
این قطعنامه «از یونیفیل میخواهد که عملیات خود را در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ متوقف کند و از این تاریخ و ظرف یک سال، با مشورت نزدیک با دولت لبنان، کاهش و عقبنشینی منظم و ایمن پرسنل خود را آغاز کند، با هدف اینکه دولت لبنان تنها تأمینکننده امنیت در جنوب کشور باشد».
دوروتی شیا، سفیر موقت ایالات متحده در سازمان ملل، گفت این آخرین باری خواهد بود که آمریکا از تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل حمایت میکند.
او به شورای امنیت گفت: «محیط امنیتی در لبنان کاملاً متفاوت از یک سال پیش است و فضایی را برای این کشور ایجاد میکند تا مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرد».
ماموریت یونیفیل در سال ۲۰۰۶، پس از جنگ یک ماهه بین اسرائیل و حزبالله، گسترش یافت تا به نیروهای حافظ صلح اجازه دهد که به ارتش لبنان کمک کنند تا بخشهایی از جنوب را از سلاح یا پرسنل مسلح غیر از نیروهای دولت لبنان عاری نگه دارند.
این امر باعث ایجاد اصطکاک با گروه حزبالله شده که بهرغم حضور ارتش لبنان، عملاً جنوب این کشور را در کنترل خود دارد. حزبالله یک تشکیلات مسلح و قدرتمندترین نیروی سیاسی لبنان است. این گروه در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار دارد، اما اتحادیه اروپا شاخهٔ سیاسی آن را تروریستی نمیداند.
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پس از رأیگیری شورای امنیت سازمان ملل گفت: «دههها پس از تمدید ماموریت یونیفیل، زمان آن رسیده است که این توهم را از بین ببریم. یونیفیل در مأموریت خود شکست خورده و به حزبالله اجازه داده است که به یک تهدید منطقهای خطرناک تبدیل شود».
ایالات متحده نوامبر پارسال، پس از یک سال درگیری ناشی از جنگ غزه، بین لبنان و اسرائیل آتشبس برقرار کرد.
واشینگتن بهدنبال پیشبرد طرحی برای خلعسلاح حزبالله و همزمان خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان است. ایالات متحده در عین حال از ایجاد یک منطقهٔ توسعهٔ اقتصادی در جنوب لبنان با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس با هدف کاهش وابستگی حزبالله به بودجه ایران نیز حمایت میکند.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، روز پنجشنبه از تمدید مأموریت یونیفل استقبال کرد و گفت که این تمدید «درخواست اسرائیل برای خروج نیروهایش از پنج مکانی که همچنان در اشغال دارد را تکرار میکند و بر لزوم گسترش اقتدار دولت بر تمام قلمرو آن تأکید دارد».