پس از آن‌که بیروت طرح مورد حمایت واشینگتن برای خلع سلاح گروه حزب‌الله را پذیرفت، فرستاده ویژه آمریکا به منطقه روز دوشنبه ۲۷ مرداد اعلام کرد که تیم او دربارهٔ آتش‌بس بلندمدت لبنان با اسرائیل گفت‌وگو خواهد کرد.

تام باراک پس از دیدار با ژوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، گفت واشینگتن همچنین به دنبال تدوین یک طرح اقتصادی برای بازسازی پس از جنگ در این کشور خواهد بود؛ طرحی که پس از ماه‌ها میانجی‌گری رفت‌وآمدی میان آمریکا و لبنان مطرح شده است.

باراک قرار است با نخست‌وزیر، نواف سلام، و رئیس پارلمان، نبیه بری، که اغلب به نمایندگی از حزب‌الله با واشینگتن مذاکره می‌کند، نیز دیدار کند.

او افزود: «فکر می‌کنم دولت لبنان سهم خود را انجام داده است. آن‌ها گام نخست را برداشته‌اند. اکنون لازم است اسرائیل هم به همان اندازه پایبند شود.»

تصمیم هفته گذشته لبنان برای حمایت از طرح خلع سلاح حزب‌الله خشم این گروه مورد حمایت ایران و متحدانش را برانگیخت. آنان معتقدند که ارتش اسرائیل باید ابتدا از پنج بلندی در جنوب لبنان که پس از پایان جنگ ۱۴ ماهه با حزب‌الله در نوامبر گذشته اشغال کرده، عقب‌نشینی کند و همچنین حملات هوایی تقریباً روزانه در این کشور را متوقف سازد.





نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، وعده داده است با تلاش‌ها برای خلع سلاح این گروه مقابله کند؛ موضوعی که نگرانی‌ها دربارهٔ بروز ناآرامی داخلی را افزایش داده است.

باراک هشدار داد حزب‌الله در صورت مخالفت با خلع سلاح، «یک فرصت» را از دست خواهد داد.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، و نواف سلام، نخست‌وزیر هر دو خواستار خلع سلاح حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح غیردولتی هستند و توقف حملات اسرائیل و عقب‌نشینی آن را نیز مطالبه کرده‌اند.

عون و سلام که روز ۲۰ مرداد دیدارهای جداگانه با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در بیروت داشتند، در پایان این مذاکرات اعلام کردند که به صراحت به این مقام جمهوری اسلامی گفته‌اند که لبنان مداخلهٔ دیگران در امور خود را تحمل نخواهد کرد.

یوسف رجی، وزیر خارجهٔ لبنان، نیز که با علی لاریجانی دیدار نکرد، گفت اگر حتی وقت کافی داشت، حاضر به انجام چنین ملاقاتی نبود.

عون همچنین اعلام کرده است قصد دارد بودجه ارتش لبنان را، که با کمبود منابع مالی مواجه است، برای تقویت توان دفاعی آن افزایش دهد و از کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی کشور بهره بگیرد.

بانک جهانی برآورد کرده است جنگ چندماهه حزب‌الله و اسرائیل در اواخر ۲۰۲۴، حدود ۱۱٫۱ میلیارد دلار خسارت و زیان اقتصادی به بار آورده است، زیرا بخش‌های وسیعی از جنوب و شرق لبنان ویران شدند. لبنان از سال ۲۰۱۹ نیز با بحرانی شدید اقتصادی روبه‌رو است.