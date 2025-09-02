ایالات متحده یک شبکهٔ کشتیرانی و مخلوط کردن نفت ایران و عراق را تحریم کرد

وزارت خزانهداری ایالات متحده روز سهشنبه ۱۱ شهریور شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و کشتیها به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی-کیتیایی، را به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده شبکهٔ یاد شده را متهم کرده که «مخفیانه نفت ایران را با نفت عراق مخلوط کرده و سپس آن را صرفاً با منشأ عراقی به بازار عرضه میکند تا مانع تحریمها شود».
به گفتهٔ این دفتر، شبکهٔ یاد شده «صدها میلیون دلار درآمد برای رژیم ایران و خود السامرایی ایجاد کرده است».
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در بیانیهای گفت که «عراق نمیتواند به پناهگاهی امن برای تروریستها تبدیل شود، به همین دلیل است که ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور تلاش میکند».
او افزود: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، وزارت خزانهداری توانایی رژیم برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش را بیش از پیش کاهش خواهد داد».
آقای بسنت تصریح کرد: «ما همچنان به عرضهٔ نفت بدون ایران متعهد هستیم و به تلاشهای خود برای مختل کردن تلاشهای مداوم تهران برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده ادامه خواهیم داد».
وزارت خزانهداری ایالات متحده میگوید السامرایی برای مدیریت عملیات شبکهٔ خود به دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی متکی است که مأموریتهای حملونقل و معاملهگری محصولات انرژی در بازارهای جهانی را برعهده دارند.
بر اساس این گزارش، السامرایی برای قاچاق نفت با منشاء ایران، از گروهی از کشتیهای تحت مدیریت خود برای ترکیب نفت ایران و عراق در دریا، از طریق انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و در بنادر عراق استفاده میکند تا خود را از تعاملات مستقیم با بخش نفت ایران دور نگه دارد.
وزارت خزنهداری آمریکا تأکید کرده که السامرایی با شبکهٔ نفتکشهای ایران شامل کشتیهای ایرانی و خارجی کار میکند که برای دور زدن تحریمهای بینالمللی با پنهان کردن محمولههای نفتی استفاده میشوند.
کشتیهای السامرایی همچنین از تکنیکهای ابهامسازی برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده میکنند، مانند انتقال ناامن کشتی به کشتی در شب، جعل سیستم شناسایی خودکار و اخلال در گزارش موقعیت مکانی.
به گفتهٔ وزارت خزانهداری ایالات متحده، اقدام روز سهشنبه بر اساس تحریمهای سوم ژوئیه ۲۰۲۵ دفتر کنترل داراییهای خارجی علیه شبکهٔ سلیم احمد سعید انجام میشود که نفت مخلوط عراق و ایران را نیز قاچاق میکرد و درآمد قابل توجهی در اختیار رژیم ایران میگذاشت.
این وزارتخانه افزود: در مجموع، این اقدامات نشاندهندهٔ تعهد ایالات متحده به از بین بردن نفوذ مخرب ایران بر اقتصاد عراق و حمایت از کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران، مطابق با یادداشت ریاستجمهوری است.