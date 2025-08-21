آمریکا دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با ایران را اعلام کرد که ۱۳ شرکت مستقر در هنگ کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین هشت کشتی را هدف قرار می‌دهد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه ۳۰ مرداد در بیانیه‌ای گفت با اعمال تحریم‌هایی علیه آنتونیوس مارگاریتیس، تبعهٔ یونانی، شبکهٔ شرکت‌های او و نزدیک به هشت کشتی که در ناوگان سایهٔ ایران فعالیت دارند، صادرات نفت تهران را بیش از پیش مختل می‌کند.

به گفتهٔ این وزارتخانه، مارگاریتیس از دهه‌ها تجربهٔ خود در صنعت کشتیرانی برای تسهیل غیرقانونی حمل‌‌ونقل و فروش نفت ایران استفاده کرده است. امروز چندین کشتی و اپراتور دیگر نیز به دلیل نقش آن‌ها در تسهیل صادرات نفت ایران، که درآمد حاصل از آن به برنامه‌های تسلیحاتی پیشرفته ایران کمک می‌کند، تحریم می‌شوند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت: «اقدام امروز علیه مارگاریتیس و شبکهٔ او، توانایی تهران را برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی پیشرفته، حمایت از گروه‌های تروریستی و تهدید امنیت نیروهای ما و متحدان‌مان کاهش می‌دهد».

او افزود: «وزارت خزانه‌داری تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ، همچنان مصمم است همه کسانی را که به دنبال کمک به رژیم ایران و تهدید امنیت جهانی هستند، پاسخگو نگه دارد».

تحریم‌های روز پنجشنبه طبق فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ ریاست‌جمهوری ایالات متحده صورت می‌گیرد که بخش نفت ایران را هدف قرار داده است.

به گفتهٔ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اقدام امروز همچنین جدیدترین دور تحریم‌هایی است که فروش نفت ایران را از زمان صدور یادداشت امنیت ملی شماره ۲ ریاست‌جمهوری نشانه رفته است، که کارزاری برای اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران است.

بر اساس اقدام روز پنجشنبه ایالات متحده، دارایی‌‌های احتمالی افراد یا شرکت‌های تحریم‌شده در خاک آمریکا ضبط خواهد شد. علاوه بر این، معامله آمریکایی‌ها با آن‌ها ممنوع است.

فهرست شرکت‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا در روز پنجشنبه ۳۰ مرداد

ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ایش در خرداد و تیرماه، مذاکرات با واشینگتن را به حالت تعلیق درآورد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت که زمان مذاکرات هسته‌ای «موثر» با ایالات متحده هنوز فرا نرسیده است.

او افزود که ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به طور کامل قطع نخواهد کرد.

یک روز پیشتر، دولت بریتانیا نیز یک فرد و چهار نهاد را در ارتباط با ایران تحریم کرد و گفت آن‌ها بخشی از شبکه‌ای هستند که از فعالیت‌های برون‌مرزی تهران، از جمله بی‌ثبات‌ کردن اوکراین و اسرائیل، حمایت می‌کنند.

بر اساس اعلامیهٔ دولت بریتانیا، این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های محمد حسین شمخانی، فعال نفتی و پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی، و چهار شرکت فعال در بخش‌های کشتیرانی، پتروشیمی و مالی است.

این شرکت‌ها عبارتند از: شرکت تجاری پتروشیمی، آدمیرال گروپ، اوشن لئونید اینوستمنتس و میلاوس گروپ.