کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده «هرگونه حملهٔ مسلحانه» به خاک قطر را تهدیدی برای واشینگتن تلقی کرده و به این کشور عربی حاشیهٔ خلیج فارس تضمین‌های امنیتی ارائه خواهد داد.

در یک فرمان اجرایی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز هفتم مهر امضا کرد، آمده است: «با توجه به تهدیدات مداوم علیه قطر، سیاست ایالات متحده تضمین امنیت و تمامیت ارضی این کشور در برابر حملهٔ خارجی است».

در این فرمان آمده است که «ایالات متحده هرگونه حملهٔ مسلحانه به قلمرو، حاکمیت یا زیرساخت‌های حیاتی کشور قطر را تهدیدی علیه صلح و امنیت ایالات متحده تلقی خواهد کرد».

این فرمان می‌افزاید: در صورت حمله به دوحه، ایالات متحده «تمام اقدامات قانونی و مناسب، از جمله دیپلماتیک، اقتصادی و در صورت لزوم نظامی، را برای دفاع از منافع آمریکا و کشور قطر و بازگرداندن صلح و ثبات انجام خواهد داد».

این فرمان اجرایی پس از آن امضا می‌شود که هواپیماهای جنگی اسرائیل روز ۱۸ شهریور به یک منطقهٔ مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران گروه افراطی حماس و خانواده‌هایشان را هدف قرار دادند.

این حمله منجر به کشته شدن شش نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر شد.

حملهٔ اسرائیل در زمانی انجام شد که مقام‌های حماس قرار بود در مورد پیشنهاد صلح ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه رایزنی کنند.

واشینگتن اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز هفتم مهر از کاخ سفید با همتای قطری خود تماس گرفت و از بابت حمله عذرخواهی کرد و قول داد که دیگر چنین حمله‌ای تکرار نخواهد شد.

قطر متحد کلیدی ایالات متحده در خلیج فارس است و میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه به نام «العدید» است.

پیشتر نیز ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و به‌دنبال بمباران سه تأسیسات هسته‌ایش توسط بمب‌افکن‌های ایالات متحده در روز اول تیر، پایگاه العدید را هدف حملات موشکی خود قرار داد که تلفاتی به دنبال نداشت ولی خساراتی به بار آورد.