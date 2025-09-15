وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد واشینگتن پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در خرداد و تیرماه امسال، «فشار حداکثری» بر تهران را حفظ می‌کند تا از توسعهٔ سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری شود.

مارکو روبیو روز دوشنبه ۲۴ شهریور در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت: «ایران هسته‌ایِ تحت حاکمیت یک روحانی شیعه رادیکال که نه تنها توان سلاح هسته‌ای بالقوه دارد، بلکه موشک‌هایی دارد که می‌توانند این سلاح‌ها را به دوردست‌ها پرتاب کنند، خطری غیرقابل قبول است، نه فقط برای اسرائیل، نه فقط برای ایالات متحده، بلکه برای کل جهان».

او با اشاره به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: «به همین دلیل است که رئیس‌جمهور به کارزار فشار حداکثری ادامه می‌دهد. فشار اقتصادی حداکثری بر ایران تا زمانی که این کشور مسیر خود را تغییر دهد، ادامه خواهد داشت».

نخست‌وزیر اسرائیل که سال‌هاست در مورد «تهدید هسته‌ای» تهران هشدار می‌دهد، روز ۲۳ خرداد جنگی ۱۲ روزه را علیه ایران آغاز کرد که در جریان آن ارتش اسرائیل هم تأسیسات هسته‌ای و هم پادگان‌های نظامی را هدف قرار داد و شماری از دانشمندان هسته‌ای ایران را کشت.

این حملات در حالی انجام شد که ایران و ایالات متحده قرار بود دور ششم مذاکرات هسته‌ای را انجام دهند، اما رئیس‌جمهور آمریکا با آغاز حملات اسرائیل، تغییر موضع داد و بمب‌افکن‌های ایالات متحده روز اول تیر تأسیسات فردو، نطنز و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کردند.

بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز دوشنبه با روبیو گفت: «تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران صرفاً یک اقدام نظامی عاقلانه نبود».

او گفت: «آن همچنین پیامی به تمام جهان بود که ایالات متحده برای دفاع از منافع خود و متحدانش اقدام می‌کند و آمریکا متحدی بهتر از اسرائیل ندارد».

در همین حال، کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، روز دوشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران باید «کاملاً برچیده شود».

او گفت: «اگر تا الان به اندازه کافی روشن نبوده، موضع ایالات متحده در مورد ایران را مجدداً بیان می‌کنم. مسیر تسلیحات هسته‌ای ایران، از جمله تمام قابلیت‌های غنی‌سازی (اورانیوم) و بازفرآوری (پلوتونیوم)، باید کاملاً برچیده شود».

ایران می‌گوید برنامهٔ هسته‌ایش صرفاً «اهداف صلح‌آمیز» دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد.

ایران اعلام کرده که در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بیش از ۱۰۰۰ نفر کشته شده‌اند. طبق آمار‌های رسمی، حملات پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل هم دست‌کم ۲۸ کشته برجای گذاشته است.