روزنامه فرانسوی لوموند میگوید که مقامهای اطلاعاتی اسرائیل در گزارشی محرمانه به پاریس اذعان کردهاند که برنامه هستهای ایران در جنگ ۱۲ روزه به طور کامل از بین نرفته است.
به نوشته لوموند در روز شنبه، ۲۲ شهریور، به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی نزدیک به دولت فرانسه، اسرائیلیها در اوایل ماه جاری میلادی، سپتامبر، ارزیابی خود از رشته حملات به تاسیسات هستهای ایران را به مقامات فرانسوی ارائه دادند «و این ارزیابی با موضع کاخ سفید در تضاد است.»
به نوشته این روزنامه، «به گفته فردی آشنا با این تبادلات اطلاعاتی»، اسرائیل به طور محرمانه اعلام کرده که «درست است که سایتهای تولید سانتریفیوژ و بیشتر تأسیسات غنیسازی اورانیوم، به ویژه در فردو و نطنز، نابود شدهاند، اما ایران هنوز این نوع تجهیزات را در اختیار دارد.»
به گفته مقامهای اطلاعاتی اسرائیل، این تجهیزات شاید برای راهاندازی فوری برنامه اتمی کافی نباشد، اما «تنها مسئله زمان است» تا تهران بتواند روند غنیسازی را از سر بگیرد.
برآورد «محرمانه» اسرائیل که اکنون «لوموند» از آن گزارش میدهد، با اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مغایرت دارد. او پس از پایان جنگ ۱۲ روزه در چهارم تیر اعلام کرد که «برنامه هستهای ایران بهطور کامل نابود شده است».
ترامپ سپس در چند نوبت گزارشهای خلاف ادعای خود را «اخبار جعلی» خواند.
در جنگ ۱۲ روزه حملات اسرائیل، بهویژه در روز اول، ۲۳ خردادماه، باعث کشته شدن دهها فرمانده نظامی و دانشمندان هستهای ایران شد و ایالات متحده نیز روز اول تیر سه سایت هستهای فردو، نطنز و اصفهان را با بمبهای سنگرشکن و چندین موشک هدف قرار داد.
پیشتر یک مقام ارشد اسرائیلی به وال استریت جورنال گفته بود که تهران به دلیل خساراتی که بمبهای سنگرشکن آمریکا به دو سایت فردو و نطنز زد، قادر به بازیابی ذخایر اورانیوم غنیشده از این دو تاسیسات نیست، اما اسرائیل به این نتیجه رسیده که بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده ایران که در سایت اصفهان بود از بین نرفته و جمهوری اسلامی میتواند با تلاش قابل توجه مقداری از این ذخایر را بازیابی کند.
بر اساس برآوردهای آژانس، ایران تا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی داشت که در صورت غنیسازی بیشتر برای ساخت شش سلاح هستهای کفایت میکرد.
دونالد ترامپ چندین بار تصریح کرده که حملات هوایی آمریکا به سه سایت فردو، نطنز و اصفهان برنامهٔ هستهای ایران را «به طور کامل و مطلق نابود کرده است». ارزیابی برخی نهادهای اطلاعاتی داخل آمریکا این برداشت را رد کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز ۲۰ شهریور گفت اورانیوم ایران زیر آوار تأسیسات بمبارانشده مانده و سرنوشت آن در دست بررسی است. او افزود تصمیمگیری درباره دسترسی آژانس و اقدامات بعدی بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.